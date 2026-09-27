Хитойда улкан тирноқли янги динозавр тури аниқланди
Хитойда тахминан 125 миллион йил аввал яшаган янги динозавр тури аниқланди. Олимлар унга Kayrasaurus changliensis деб ном берган. У илк бўр даврида ҳозирги Хитойнинг Ляонин провинцияси ҳудудида яшаган. Бу ҳақда Phys.org хабар берди.
Янги тур теризинозаврлар гуруҳига мансуб. У икки оёқда юрган ва ташқи кўриниши, айниқса, катта тирноқлари сабабли тадқиқотчилар томонидан «патли айиқ»қа ўхшатилган. Унинг олд оёқларидаги узун ва эгри тирноқлари ўзига хос анатомик хусусиятлардан бири ҳисобланади.
Тадқиқотга асос бўлган деярли тўлиқ скелет ҳали вояга етмаган динозаврга тегишли бўлган. Шунга қарамай, унинг узунлиги 3,6 метрдан ошган. Олимлар ҳайвоннинг вазнини тахминан 275 килограмм деб баҳолаган.
Kayrasaurus'нинг яна бир ноодатий жиҳати — тишларининг жуда майда ва зич жойлашганидир. Юқори жағининг ҳар бир томонида 32 тадан ортиқ, пастки жағида эса камида 45 та тиш уяси аниқланган. Шу сабабли унинг жами тишлари 77 тадан кўп бўлиши мумкин.
Теризинозаврларнинг аждодлари йиртқич тероподлар бўлган. Бироқ эволюция давомида бу гуруҳ вакилларида ўсимликлар билан озиқланишга мослашган хусусиятлар ривожланган. Kayrasaurus ҳам ўсимликхўр бўлган ва эҳтимол, баландроқ ўсимликлар билан озиқланган.
Олимларнинг фикрича, янги турнинг топилиши Жэхол биотасида яшаган теризинозаврларнинг тана ўлчами ва экологик мослашувлари хилма-хил бўлганини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.
Изоҳлар 0
…