Хитойда улкан тирноқли янги динозавр тури аниқланди

·9·Дунё
Хитойда улкан тирноқли янги динозавр тури аниқланди

Хитойда тахминан 125 миллион йил аввал яшаган янги динозавр тури аниқланди. Олимлар унга Kayrasaurus changliensis деб ном берган. У илк бўр даврида ҳозирги Хитойнинг Ляонин провинцияси ҳудудида яшаган. Бу ҳақда Phys.org хабар берди.

Янги тур теризинозаврлар гуруҳига мансуб. У икки оёқда юрган ва ташқи кўриниши, айниқса, катта тирноқлари сабабли тадқиқотчилар томонидан «патли айиқ»қа ўхшатилган. Унинг олд оёқларидаги узун ва эгри тирноқлари ўзига хос анатомик хусусиятлардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотга асос бўлган деярли тўлиқ скелет ҳали вояга етмаган динозаврга тегишли бўлган. Шунга қарамай, унинг узунлиги 3,6 метрдан ошган. Олимлар ҳайвоннинг вазнини тахминан 275 килограмм деб баҳолаган.

Kayrasaurus'нинг яна бир ноодатий жиҳати — тишларининг жуда майда ва зич жойлашганидир. Юқори жағининг ҳар бир томонида 32 тадан ортиқ, пастки жағида эса камида 45 та тиш уяси аниқланган. Шу сабабли унинг жами тишлари 77 тадан кўп бўлиши мумкин.

Patli va uzun tirnoqli Kayrasaurus dinozavri o'simlik novdasini ushlab turibdi.

Теризинозаврларнинг аждодлари йиртқич тероподлар бўлган. Бироқ эволюция давомида бу гуруҳ вакилларида ўсимликлар билан озиқланишга мослашган хусусиятлар ривожланган. Kayrasaurus ҳам ўсимликхўр бўлган ва эҳтимол, баландроқ ўсимликлар билан озиқланган.

Олимларнинг фикрича, янги турнинг топилиши Жэхол биотасида яшаган теризинозаврларнинг тана ўлчами ва экологик мослашувлари хилма-хил бўлганини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Kayrasaurus changliensisЛяонинтеризинозаврPhys.org
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

50 млн долларлик тиранозавр: “Гас” рекордни янгилади50 млн долларлик тиранозавр: “Гас” рекордни янгилади15 июл 22:03150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди11 июл 22:2740 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқди40 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқди4 июл 13:0366 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди16 август 10:47Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаМиллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқда19 июл 13:24Бангкокда кучли сув тошқини: барча 50 туман табиий офат ҳудуди деб эълон қилиндиБангкокда кучли сув тошқини: барча 50 туман табиий офат ҳудуди деб эълон қилиндиБугун 02:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота