Хамдам Собиров нега сунъий интеллектдан фойдаланишни истамаслигини айтди
Хонанда Хамдам Собиров интервьюларидан бирида ижод жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланишни ёқтирмаслигини айтди. У сунъий интеллектдан фойдаланиш оммалашиб бораётганини, бироқ бу жараённи вақтинчалик тенденция деб ҳисоблашини билдирди.
«Менимча, сунъий интеллект вақтинчалик», — деди хонанда.
Шундан сўнг санъаткордан: «Ҳозир клип суратга олиш жараёнларининг ўзида ҳам бунга гувоҳ бўляпман. Бугунги кунда кўплаб санъаткорлар маблағни тежаш мақсадида сунъий интеллектдан фойдаланмоқда. Сиз нима учун сунъий интеллектдан фойдаланмадингиз?», — деб сўралди.
«Менимча, сунъий интеллект вақтинчалик нарса. Бироз вақт ўтгач, барча юртдошларимиз унинг компьютер ва сунъий интеллект ёрдамида яратилганини англаб етади. Кейин эса бу нарса одамларнинг жонига тегиши мумкин. Шунинг учун ҳақиқий, юракдан меҳнат қилиш керак, деб ўйлайман. Ҳар бир иш устида астойдил меҳнат қилинса, Худо беради», — деди Хамдам Собиров.
Изоҳлар 0
…