Хамдам Собиров нега сунъий интеллектдан фойдаланишни истамаслигини айтди

·0·Маданият
Хамдам Собиров нега сунъий интеллектдан фойдаланишни истамаслигини айтди

Хонанда Хамдам Собиров интервьюларидан бирида ижод жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланишни ёқтирмаслигини айтди. У сунъий интеллектдан фойдаланиш оммалашиб бораётганини, бироқ бу жараённи вақтинчалик тенденция деб ҳисоблашини билдирди.

«Менимча, сунъий интеллект вақтинчалик», — деди хонанда.

Шундан сўнг санъаткордан: «Ҳозир клип суратга олиш жараёнларининг ўзида ҳам бунга гувоҳ бўляпман. Бугунги кунда кўплаб санъаткорлар маблағни тежаш мақсадида сунъий интеллектдан фойдаланмоқда. Сиз нима учун сунъий интеллектдан фойдаланмадингиз?», — деб сўралди.

«Менимча, сунъий интеллект вақтинчалик нарса. Бироз вақт ўтгач, барча юртдошларимиз унинг компьютер ва сунъий интеллект ёрдамида яратилганини англаб етади. Кейин эса бу нарса одамларнинг жонига тегиши мумкин. Шунинг учун ҳақиқий, юракдан меҳнат қилиш керак, деб ўйлайман. Ҳар бир иш устида астойдил меҳнат қилинса, Худо беради», — деди Хамдам Собиров.

Хамдам Собировсунъий интеллектХонандасанъаткорлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиХамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқлади8 сентябр 12:50Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)14 июл 04:58Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)16 август 00:51Хамдам Собиров нимани топди ва нимани йўқотди?Хамдам Собиров нимани топди ва нимани йўқотди?23 апрел 14:49Хамдам Собиров янги хитни тақдим этди: “Рақсе” (видео)Хамдам Собиров янги хитни тақдим этди: “Рақсе” (видео)24 апрел 06:30Хамдам Собировнинг кутилган “Пешта” клипи қачон чиқади? (видео)Хамдам Собировнинг кутилган “Пешта” клипи қачон чиқади? (видео)6 август 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ