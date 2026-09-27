Саида Раметова «Қара, почтачи келяпти» фильми режиссёри Юксел Аксуга мукофот топширди
Кеча, 26 сентябрь куни Тошкентда «Турк кино кунлари» доирасида тадбир бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова туркиялик режиссёр Юксел Аксуга мукофот топширди.
Юксел Аксуда турк киносидан режиссёр ва сценарий муаллифи сифатида фаолият юритади. У 2025 йилда суратга олинган «Bak Postacı Geliyor» («Қара, почтачи келяпти») фильмининг режиссёри ва сценарий муаллифи ҳисобланади. Шунингдек, у 2006 йилда намойиш этилган «Dondurmam Gaymak» («Музқаймоғим қаймоқ») фильми билан ҳам танилган.
«Турк кино кунлари» тадбири 25–29 сентябрь кунлари Ўзбекистон Миллий кино санъати саройида ўтказилмоқда. Дастурдан Юксел Аксунинг «Қара, почтачи келяпти» фильми ҳам ўрин олган.
Изоҳлар 0
…