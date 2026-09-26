Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппенинг тизза жароҳати кутилганидан енгилроқ бўлиб чиқди ва у Эл-Класикода майдонга тушиши кутилмоқда.
- Чап тизза бўғими орқа капсуласидаги чўзилиш тахминан 10-12 кунлик тикланишни талаб қилади.
- Мбаппе Ла Лиганинг Villarreal ва Чемпионлар лигасининг Рома билан ўйинларини ўтказиб юбориши мумкин, аммо октябр охиридаги Эл-Класикога қадар тўлиқ тикланиши кутилмоқда.
Мадриднинг Реал клуби мухлислари ва мураббийлар штаби енгил нафас олди: жамоанинг асосий юлдузи Килиан Мбаппе терма жамоадаги танаффус вақтида орттириб олган тизза жароҳати кутилганидан анча енгил бўлиб чиқди. Goal.com хабар беришича, француз ҳужумчиси мавсумдаги илк Эл-Класикода Барселона қаршисида тўлиқ сафда бўлиши кутилмоқда ва бу хабарқирол клуби қароргоҳидаги хавотирларга чек қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Франция терма жамоасининг Миллатлар лигасидаги ўйинида 25 ёшли футболчи майдонни муддатидан аввал тарк этганди. Кокаели шаҳрида кечган баҳсдан сўнг барчани энг кўп қўрқитгани бу тизза боғламларининг жиддий узилиши эҳтимоли эди. Бироқ Мадридга қайтгач ўтказилган чуқурлаштирилган тиббий кўриклар энг ёмон сценарийнинг олди олинганини тасдиқлади.
Тиббий хулоса ва тикланиш муддатиРеал Мадрид расмий баёнотига кўра, футболчининг чап тизза бўғими орқа капсуласида чўзилиш аниқланган. Ушбу турдаги жароҳат одатда 10 кундан 12 кунгача бўлган тикланиш даврини талаб қилади. Шифокорлар мавсум бошидан буён 8 та учрашувда 8 та гол уришга улгурган ҳужумчини эҳтиёткорлик билан сафга қайтаришни режалаштирмоқда.
Жароҳатнинг вақти ҳисобга олинса, Килиан Мбаппе Ла Лиганинг Villarrealга қарши баҳсини ва Чемпионлар лигаси доирасидаги Рома сафаридаги ўйинни ўтказиб юбориши деярли аниқ. Шунга қарамай, унинг октябрь ойи охирида бўлиб ўтадиган асосий тўқнашувга қадар тўлиқ тикланишига ишонч юқори.
Эл-Класико олдидан муҳим янгиликБарселона ва Реал Мадрид ўртасидаги мавсумдаги илк қарама-қаршилик 25-октябрь куни Spotify Камп Ноу стадионида бўлиб ўтиши белгиланган. Ҳужумчининг ушбу ўйингача деярли бир ойлик вақти борлиги ва унинг тикланиш жараёни ижобий кечаётгани мураббийлар штабига тактик режаларни ўзгартирмаслик имконини беради.
Франция терма жамоаси лагерида эса вазият дастлаб жуда хавотирли кўринган эди. Терма жамоа бошқарувини янги қабул қилиб олган Зинедине Зидане ўз етакчисининг ғалаба тўпини киритганидан кўп ўтмай оқсоқланиб чиқиб кетганидан қаттиқ ташвишга тушганди. Шундан сўнг Франция футбол федерацияси футболчига терма жамоанинг Белгия ва Италияга қарши ўйинларида қатнашмасдан, Испанияга даволаниш учун қайтишга рухсат берди.
Килиан Мбаппе ўтган мавсумда ҳам тиззасидаги муаммолар сабаб айрим ўйинларда қийналган эди. Шу боис, Реал Мадрид тиббий ходимлари футболчининг соғлигига ўта эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда ва уни асосий таркиб машғулотларига шошилмасдан қўшиб олишни режалаштирган. Бу эса Мадриддерби ва бошқа муҳим ўйинлар олдидан клуб учун энг мақбул қарор ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…