Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади

·30·Спорт
Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппенинг тизза жароҳати кутилганидан енгилроқ бўлиб чиқди ва у Эл-Класикода майдонга тушиши кутилмоқда.
  • Чап тизза бўғими орқа капсуласидаги чўзилиш тахминан 10-12 кунлик тикланишни талаб қилади.
  • Мбаппе Ла Лиганинг Villarreal ва Чемпионлар лигасининг Рома билан ўйинларини ўтказиб юбориши мумкин, аммо октябр охиридаги Эл-Класикога қадар тўлиқ тикланиши кутилмоқда.

Мадриднинг Реал клуби мухлислари ва мураббийлар штаби енгил нафас олди: жамоанинг асосий юлдузи Килиан Мбаппе терма жамоадаги танаффус вақтида орттириб олган тизза жароҳати кутилганидан анча енгил бўлиб чиқди. Goal.com хабар беришича, француз ҳужумчиси мавсумдаги илк Эл-Класикода Барселона қаршисида тўлиқ сафда бўлиши кутилмоқда ва бу хабарқирол клуби қароргоҳидаги хавотирларга чек қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Франция терма жамоасининг Миллатлар лигасидаги ўйинида 25 ёшли футболчи майдонни муддатидан аввал тарк этганди. Кокаели шаҳрида кечган баҳсдан сўнг барчани энг кўп қўрқитгани бу тизза боғламларининг жиддий узилиши эҳтимоли эди. Бироқ Мадридга қайтгач ўтказилган чуқурлаштирилган тиббий кўриклар энг ёмон сценарийнинг олди олинганини тасдиқлади.

Тиббий хулоса ва тикланиш муддати

Реал Мадрид расмий баёнотига кўра, футболчининг чап тизза бўғими орқа капсуласида чўзилиш аниқланган. Ушбу турдаги жароҳат одатда 10 кундан 12 кунгача бўлган тикланиш даврини талаб қилади. Шифокорлар мавсум бошидан буён 8 та учрашувда 8 та гол уришга улгурган ҳужумчини эҳтиёткорлик билан сафга қайтаришни режалаштирмоқда.

Жароҳатнинг вақти ҳисобга олинса, Килиан Мбаппе Ла Лиганинг Villarrealга қарши баҳсини ва Чемпионлар лигаси доирасидаги Рома сафаридаги ўйинни ўтказиб юбориши деярли аниқ. Шунга қарамай, унинг октябрь ойи охирида бўлиб ўтадиган асосий тўқнашувга қадар тўлиқ тикланишига ишонч юқори.

Эл-Класико олдидан муҳим янгилик

Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги мавсумдаги илк қарама-қаршилик 25-октябрь куни Spotify Камп Ноу стадионида бўлиб ўтиши белгиланган. Ҳужумчининг ушбу ўйингача деярли бир ойлик вақти борлиги ва унинг тикланиш жараёни ижобий кечаётгани мураббийлар штабига тактик режаларни ўзгартирмаслик имконини беради.

Франция терма жамоаси лагерида эса вазият дастлаб жуда хавотирли кўринган эди. Терма жамоа бошқарувини янги қабул қилиб олган Зинедине Зидане ўз етакчисининг ғалаба тўпини киритганидан кўп ўтмай оқсоқланиб чиқиб кетганидан қаттиқ ташвишга тушганди. Шундан сўнг Франция футбол федерацияси футболчига терма жамоанинг Белгия ва Италияга қарши ўйинларида қатнашмасдан, Испанияга даволаниш учун қайтишга рухсат берди.

Килиан Мбаппе ўтган мавсумда ҳам тиззасидаги муаммолар сабаб айрим ўйинларда қийналган эди. Шу боис, Реал Мадрид тиббий ходимлари футболчининг соғлигига ўта эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда ва уни асосий таркиб машғулотларига шошилмасдан қўшиб олишни режалаштирган. Бу эса Мадриддерби ва бошқа муҳим ўйинлар олдидан клуб учун энг мақбул қарор ҳисобланади.

Килиан МбаппеРеал МадридЭл-КласикоЛа ЛигаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирдаРеал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирдаКеча 16:51Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди18 сентябр 14:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирда17 сентябр 21:37Килиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе Сеута шаҳридаги вазият бўйича танқидларга жавоб қайтарди17 сентябр 14:11Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиКилиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритди11 сентябр 10:12Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиРеал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можароси5 сентябр 02:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия