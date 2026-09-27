Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!

·46·Спорт
Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кўрфаз кубогининг 2-турида Саудия Арабистони Ўмонни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳда пешқадамликни мустаҳкамлади.
  • Кувайт ва Ироқ ўртасидаги драматик учрашувда ироқликлар 90+9-дақиқада Набилнинг голи эвазига 3:2 ҳисобида зафар қучди.
  • Ироқ терма жамоаси сафида «Пахтакор» футболчилари Зайд Таҳсин ва Аймар Ҳусайн майдонга тушди.
  • Ушбу натижалар гуруҳдаги курашни кулминацион нуқтага олиб чиқди.

Саудия Арабистонининг Жидда шаҳри мезбонлик қилаётган футбол бўйича нуфузли Кўрфаз кубоги мусобақасида гуруҳ босқичининг 2-тур баҳслари чинакам шиддат ва ҳайратланарли драмаларни тақдим этди. Мусобақа фаворитларидан бири бўлган мезбон Саудия Арабистони миллий терма жамоаси Ўмонга қарши майдонга тушиб, рақибларини 3:0 ҳисобидаги йирик ва сўзсиз натижа билан таслим этди ҳамда 6 очко билан гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлади. Куннинг энг қизғин ва юрак ҳовучлатувчи тўқнашуви эса Кувайт ҳамда Ироқ миллий терма жамоалари ўртасида кечди.

Иккинчи бўлимда бешта гол урилган ушбу супер қарама-қаршиликда ироқликлар 90+9-дақиқада захирадан тушган Набилнинг ғалаба тўпи эвазига 3:2 ҳисобидаги иродали зафарни илиб кетди. Ўзбекистонлик мухлислар учун яна бир диққатга сазовор жиҳат шу бўлдики, Ироқ терма жамоаси сафида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби футболчилари бевосита иштирок этишди: ҳимоячи Зайд Таҳсин тўлиқ 90 дақиқа ҳаракатланган бўлса, Аймар Ҳусайн 80-дақиқада захирадан баҳсга қўшилди. Ушбу натижалар ортидан гуруҳдаги кураш кульминацион нуқтасига етди.

«90+9-дақиқадаги мўъжиза, 3:0 ҳисоби ва “Пахтакор” легионерлари»: 2-турнинг 5 та асосий нуқтаси

Жиддадаги беллашувлар бўйича энг муҳим расмий фактлар:

  • Ироқнинг 90+9-дақиқадаги ғалабаси: Кувайт билан 2:2 ҳисоби қайд этилиб турган бир пайтда Набил сўнгги сонияларда 3:2 ҳисобини таъминлади;

  • Саудия Арабистонининг йирик 3:0 зафари: Мезбонлар Ўмон дарвозасига жавобсиз учта тўп киритиб, очколари сонини 6 тага етказди;

  • Ал Бурайкандан тезкор дубль: Саудия ҳужумчиси 11 ва 34-дақиқаларда иккита гол уриб, баҳс қаҳрамонига айланди;

  • «Пахтакор» вакиллари майдонда: Ироқ миллий термасида Таҳсин тўлиқ ўйин ўтказди, Ҳусайн эса 80-дақиқада баҳсга қўшилди;

  • Гуруҳдаги жойлашув: Саудия 6 очко билан 1-ўринни, Ироқ 4 очко билан 2-ўринни банд этган ҳолда плей-оффга жуда яқинлашди.

Кўрфаз кубоги (2-тур): Жидда баҳсларининг статистик ва техник таққоси

Кувайт — Ироқ ва Ўмон — Саудия Арабистони тўқнашувлари жадвали:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Кувайт — Ироқ учрашуви

Ўмон — Саудия Арабистони учрашуви

Якуний ҳисоб

2 : 3 (Ироқнинг иродали ғалабаси)

0 : 3 (Саудиянинг йирик зафари)

Голлар муаллифлари

Носир 75 (пен.), 90 – Иқбол 52, Рашид 83, Набил 90+9

Ал Бурайкан 11, 34, Кадеш 18

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ироқ (4 очко, 2-ўрин), Кувайт (0 очко, 4-ўрин)

Саудия (6 очко, 1-ўрин), Ўмон (1 очко, 3-ўрин)

Ҳал қилувчи палла

90-дақиқада Кувайт ҳисобни тенглаштирди, 90+9-да Набил ютди

Саудияликлар илк 35 дақиқа ичида учта гол уриб, ишни ҳал қилди

«Пахтакор» футболчилари роли

Таҳсин (тўлиқ 90 дақиқа), Ҳусайн (80-дақиқада тушди)

Маҳаллий юлдузлар (Канно, Ал Довсари, Тамбакти)

Ўйиннинг бош хулосаси

Охирги сониягача кечган фантастик триллер

Мезбонларнинг мутлақ синфи ва позицион устунлиги

Футбол экспертизаси: Нега Ироқ ва Саудия Арабистони бош фаворитга айланди?

Яқин Шарқ футболи таҳлилчилари ва спорт экспертларининг хулосалари:

  • «Ироқ жамоасининг синмас характери ва ротация»: Кувайт икки бор ҳисобни тенглаштирганига қарамай, ироқликларнинг охирги сонияларгача босимни тўхтатмагани ва 75-дақиқада захирадан тушган Набилнинг гол уриши мураббийлар штаби захира кучларидан идеал фойдаланганини кўрсатади;

  • «Пахтакор» легионерларининг жисмоний юкламаси: Зайд Таҳсиннинг марказий ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари ва Аймар Ҳусайннинг оғир вазиятларда майдонга тушиши уларнинг Ўзбекистон чемпионатида олган тажрибаси халқаро мусобақаларда ҳам юқори баҳоланаётганини англатади;

  • Саудия Арабистонининг чемпионлик суръати: Ўмон устидан 3:0 ҳисобида қозонилган ғалаба мезбонларнинг нафақат гуруҳдан чиқиш, балки ўз мухлислари қаршисида Кўрфаз кубогини боши узра кўтариш учун асосий даъвогар эканини исботлади.

Сизнингча, Ироқ терма жамоаси ушбу кучли характери ва «Пахтакор» легионерлари кўмаги билан Кўрфаз кубоги финалигача етиб бора оладими? Саудия Арабистонининг ўз майдонидаги йирик 3:0 ғалабасига ва чемпионлик салоҳиятига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқ футболининг энг шиддатли таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Кўрфаз кубогиИроқ миллий терма жамоасиПахтакор клубиСаудия Арабистони миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этдиКўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этди25 сентябр 11:22Саудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошландиСаудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошланди24 сентябр 06:35«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!20 сентябр 11:12«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтди«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтди18 сентябр 14:15Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйдиОлимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди24 сентябр 21:21Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиЧемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этди17 август 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди