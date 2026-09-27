Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Кўрфаз кубогининг 2-турида Саудия Арабистони Ўмонни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳда пешқадамликни мустаҳкамлади.
- Кувайт ва Ироқ ўртасидаги драматик учрашувда ироқликлар 90+9-дақиқада Набилнинг голи эвазига 3:2 ҳисобида зафар қучди.
- Ироқ терма жамоаси сафида «Пахтакор» футболчилари Зайд Таҳсин ва Аймар Ҳусайн майдонга тушди.
- Ушбу натижалар гуруҳдаги курашни кулминацион нуқтага олиб чиқди.
Саудия Арабистонининг Жидда шаҳри мезбонлик қилаётган футбол бўйича нуфузли Кўрфаз кубоги мусобақасида гуруҳ босқичининг 2-тур баҳслари чинакам шиддат ва ҳайратланарли драмаларни тақдим этди. Мусобақа фаворитларидан бири бўлган мезбон Саудия Арабистони миллий терма жамоаси Ўмонга қарши майдонга тушиб, рақибларини 3:0 ҳисобидаги йирик ва сўзсиз натижа билан таслим этди ҳамда 6 очко билан гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлади. Куннинг энг қизғин ва юрак ҳовучлатувчи тўқнашуви эса Кувайт ҳамда Ироқ миллий терма жамоалари ўртасида кечди.
Иккинчи бўлимда бешта гол урилган ушбу супер қарама-қаршиликда ироқликлар 90+9-дақиқада захирадан тушган Набилнинг ғалаба тўпи эвазига 3:2 ҳисобидаги иродали зафарни илиб кетди. Ўзбекистонлик мухлислар учун яна бир диққатга сазовор жиҳат шу бўлдики, Ироқ терма жамоаси сафида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби футболчилари бевосита иштирок этишди: ҳимоячи Зайд Таҳсин тўлиқ 90 дақиқа ҳаракатланган бўлса, Аймар Ҳусайн 80-дақиқада захирадан баҳсга қўшилди. Ушбу натижалар ортидан гуруҳдаги кураш кульминацион нуқтасига етди.
«90+9-дақиқадаги мўъжиза, 3:0 ҳисоби ва “Пахтакор” легионерлари»: 2-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Жиддадаги беллашувлар бўйича энг муҳим расмий фактлар:
Ироқнинг 90+9-дақиқадаги ғалабаси: Кувайт билан 2:2 ҳисоби қайд этилиб турган бир пайтда Набил сўнгги сонияларда 3:2 ҳисобини таъминлади;
Саудия Арабистонининг йирик 3:0 зафари: Мезбонлар Ўмон дарвозасига жавобсиз учта тўп киритиб, очколари сонини 6 тага етказди;
Ал Бурайкандан тезкор дубль: Саудия ҳужумчиси 11 ва 34-дақиқаларда иккита гол уриб, баҳс қаҳрамонига айланди;
«Пахтакор» вакиллари майдонда: Ироқ миллий термасида Таҳсин тўлиқ ўйин ўтказди, Ҳусайн эса 80-дақиқада баҳсга қўшилди;
Гуруҳдаги жойлашув: Саудия 6 очко билан 1-ўринни, Ироқ 4 очко билан 2-ўринни банд этган ҳолда плей-оффга жуда яқинлашди.
Кўрфаз кубоги (2-тур): Жидда баҳсларининг статистик ва техник таққоси
Кувайт — Ироқ ва Ўмон — Саудия Арабистони тўқнашувлари жадвали:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Кувайт — Ироқ учрашуви
Ўмон — Саудия Арабистони учрашуви
Якуний ҳисоб
2 : 3 (Ироқнинг иродали ғалабаси)
0 : 3 (Саудиянинг йирик зафари)
Голлар муаллифлари
Носир 75 (пен.), 90 – Иқбол 52, Рашид 83, Набил 90+9
Ал Бурайкан 11, 34, Кадеш 18
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ироқ (4 очко, 2-ўрин), Кувайт (0 очко, 4-ўрин)
Саудия (6 очко, 1-ўрин), Ўмон (1 очко, 3-ўрин)
Ҳал қилувчи палла
90-дақиқада Кувайт ҳисобни тенглаштирди, 90+9-да Набил ютди
Саудияликлар илк 35 дақиқа ичида учта гол уриб, ишни ҳал қилди
«Пахтакор» футболчилари роли
Таҳсин (тўлиқ 90 дақиқа), Ҳусайн (80-дақиқада тушди)
Маҳаллий юлдузлар (Канно, Ал Довсари, Тамбакти)
Ўйиннинг бош хулосаси
Охирги сониягача кечган фантастик триллер
Мезбонларнинг мутлақ синфи ва позицион устунлиги
Футбол экспертизаси: Нега Ироқ ва Саудия Арабистони бош фаворитга айланди?
Яқин Шарқ футболи таҳлилчилари ва спорт экспертларининг хулосалари:
«Ироқ жамоасининг синмас характери ва ротация»: Кувайт икки бор ҳисобни тенглаштирганига қарамай, ироқликларнинг охирги сонияларгача босимни тўхтатмагани ва 75-дақиқада захирадан тушган Набилнинг гол уриши мураббийлар штаби захира кучларидан идеал фойдаланганини кўрсатади;
«Пахтакор» легионерларининг жисмоний юкламаси: Зайд Таҳсиннинг марказий ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари ва Аймар Ҳусайннинг оғир вазиятларда майдонга тушиши уларнинг Ўзбекистон чемпионатида олган тажрибаси халқаро мусобақаларда ҳам юқори баҳоланаётганини англатади;
Саудия Арабистонининг чемпионлик суръати: Ўмон устидан 3:0 ҳисобида қозонилган ғалаба мезбонларнинг нафақат гуруҳдан чиқиш, балки ўз мухлислари қаршисида Кўрфаз кубогини боши узра кўтариш учун асосий даъвогар эканини исботлади.
Сизнингча, Ироқ терма жамоаси ушбу кучли характери ва «Пахтакор» легионерлари кўмаги билан Кўрфаз кубоги финалигача етиб бора оладими? Саудия Арабистонининг ўз майдонидаги йирик 3:0 ғалабасига ва чемпионлик салоҳиятига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқ футболининг энг шиддатли таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…