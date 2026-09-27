Швейцария меҳмонда Шимолий Македонияни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 1-тури доирасида Швейсария сафарда Шимолий Македонияни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувда Ремо Фройлер 22-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Зеки Амдуни 41 ва 74-дақиқаларда дубл қайд этди.
- Бу ғалаба Швейсарияни гуруҳда асосий фаворитга айлантириб, 29 сентябр куни Шотландияга қарши ўйинга мустаҳкам пойдевор яратди.
УЕФА Миллатлар лигасининг 1-тури доирасида Европанинг энг тартибли ва мураккаб жамоаларидан бири бўлган Швейцария миллий терма жамоаси сафарда Шимолий Македония майдонига сафар қилди. Скопьедаги баҳсда Мурат Якин шогирдлари ўзларининг юқори савияси ва мукаммал тактик интизомини тўлиқ намойиш этиб, мезбонларни 3:0 ҳисобидаги йирик ва сўзсиз натижа билан таслим этдилар. Учрашув тақдирини швейцарияликларнинг тезкор ва кескин ҳужумлари ҳал қилди: 22-дақиқада тажрибали яримҳимоячи Ремо Фройлер ҳисобни очган бўлса, баҳс қаҳрамонига айланган Зеки Амдуни 41 ва 74-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ўз ҳисобига чиройли дублни ёздириб қўйди.
«Сўғдиёна» мухлисларига яхши таниш бўлган македониялик ҳужумчи Люпче Дориев ушбу баҳсда қайдномага киритилган бўлса-да, майдонга туширилмай захирада қолдирилди. Меҳмонда қўлга киритилган мазкур йирик ғалаба Швейцарияни гуруҳдаги асосий фаворит мақомига кўтариб, 29 сентябрь кунги Шотландияга қарши навбатдаги сафар жанги олдидан мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади.
«3:0 ҳисоби, Амдуни дубли ва Якиннинг тактикаси»: Сафардаги ғалабанинг 5 та асосий нуқтаси
Миллатлар лигаси 1-туридаги муҳим беллашув бўйича энг асосий расмий фактлар:
Швейцариядан йирик 3:0 ғалабаси: Мурат Якин жамоаси меҳмонда ишончли ва йирик ғалабани расмийлаштирди;
Зеки Амдунининг порлаши ва дубли: Ҳужумчи 41 ва 74-дақиқаларда иккита ажойиб гол уриб, баҳснинг энг яхши ўйинчисига айланди;
Фройлердан тезкор ҳисоб очилиши: 22-дақиқада Ремо Фройлер меҳмонларнинг ўйин устидан тўлиқ назорат ўрнатишини таъминлади;
Люпче Дориев захирада қолди: Шимолий Македониянинг етакчиларидан бири ҳисобланган Дориев мураббийлар қарори билан майдонга тушмади;
29 сентябрдаги янги синовлар: Шимолий Македония 2-турда Словения сафарига йўл олса, Швейцария Шотландия меҳмони бўлади.
Миллатлар лигаси (1-тур): Шимолий Македония — Швейцария баҳси тафсилотлари
Учрашувнинг техник кўрсаткичлари, голлар хронологияси ва таркиблар таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Шимолий Македония терма жамоаси
Швейцария миллий терма жамоаси
Якуний ҳисоб
0
3 (Йирик сафар ғалабаси)
Голлар муаллифлари
Гол урилмади
Фройлер 22, Амдуни 41, 74 (Дубль)
Дарвозабон ва ҳимоя чизиғи
Димитриевски, Илиевски, Зайков, Муслиу, Эррера
Кобел, Атекаме, Элверди, Аканжи, Родригес
Майдон маркази ва ҳужум
Барди, Элмас, Костандинов, Гаштаров, Миовски
Яшари, Фройлер, Ридер, Манзамби, Ндой, Амдуни
Амалга оширилган ўзгаришлар
Митровски (46), Стойчевски (75) тушди (Дориев ўйнамади)
Соу, Бричги (63), Саншеш, Эбишер (75), Ботели (86)
Кейинги 2-тур баҳси (29 сентябрь)
Сафарда Словения терма жамоасига қарши
Сафарда Шотландия миллий жамоасига қарши
Футбол экспертизаси: Нега Швейцария меҳмонда бу қадар эркин ғалаба қозонди?
Европа футболи таҳлилчилари, шарҳловчилар ва спорт экспертларининг хулосалари:
«Якин танлаган интенсив прессинг ва марказ устунлиги»: Ардон Яшари ва Ремо Фройлер тандеми майдон марказини тўлиқ назорат қилди; македонияликларнинг бош ижодкори Элиф Элмас ва Энис Бардига эркин ҳудуд берилмади, бу эса мезбонларнинг ҳужумларини куртагидаёқ йўққа чиқарди;
Зеки Амдунининг совуққонлиги ва динамикаси: Ҳужум чизиғида Амдуни позиция танлаш ва имкониятлардан фойдаланишда юқори маҳорат кўрсатди; унинг иккала голи ҳам ҳимоячилар ортига очилиш ва зарба беришдаги аниқлик самараси бўлди;
Шимолий Македониянинг ҳужумдаги ожизлиги: Люпче Дориев сингари тезкор вингерларнинг майдонга туширилмагани ва Миовскининг яккаланиб қолгани сабабли жамоа Кобел дарвозаси олдида жиддий хавф туғдира олмади.
Сизнингча, Швейцария 29 сентябрь куни Шотландияга қарши сафарда ҳам шундай ишончли ғалабага эриша оладими? Шимолий Македония бош мураббийининг Люпче Дориевни захирада қолдиргани баҳс тақдирига қанчалик таъсир қилди деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Миллатлар лигасининг ушбу таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…