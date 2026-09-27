“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойдаги мактабда ўқитувчи дарсга пардоз қилиб келган қизларнинг юзини мактаб дарвозаси олдида ҳўл латта билан артиб ташлади.
- Бу ҳаракат мактабнинг макияжсиз дарсга келиш ҳақидаги ички тартиб-қоидаларига асосланган бўлиб, ўқитувчи буни «ўқувчига хос, содда ва табиий кўриниш» талаби билан изоҳлади.
- Бироқ, бу ҳолат жамоатчиликни икки гуруҳга бўлиб, бир гуруҳ интизомни қўллаб-қувватласа, бошқалари шахсий дахлсизлик ва гигиена бузилганини таъкидламоқда.
Хитойдаги ўрта мактаблардан бирида юз берган кутилмаган ҳолат тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида кескин мунозараларга сабаб бўлди. Мактабга кириш дарвозаси олдида турган эркак ўқитувчи дарсга пардоз (макияж) қилиб келган ўқувчи қизларни бирма-бир тўхтатиб, уларнинг юзини қўлидаги ҳўл латта билан тўғридан-тўғри артиб ташлаган.
Аниқланишича, ушбу муассасада ўқувчиларнинг макияж билан дарсга келишини тақиқловчи ички тартиб-қоидалар мавжуд бўлган бўлиб, педагог ўз хатти-ҳаракатини ўқувчилар мактабга «ўқувчига хос, содда ва табиий кўринишда» келиши шартлиги билан изоҳлаган. Бироқ бу ҳолат жамоатчиликни икки қутбга бўлиб юборди: бир гуруҳ мактаб интизомини қатъий қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар бундай усулни шахсий дахлсизлик ва гигиена қоидаларини очиқчасига бузиш деб баҳоламоқда.
«Ҳўл латта, мактаб дарвозаси ва интизом талаби»: Можароли воқеанинг 5 та асосий нуқтаси
Хитой мактабидаги ушбу шов-шувли ҳодисадан энг муҳим фактлар:
Дарвоза олдидаги жазо: Ўқитувчи макияж қилган қизларни мактаб остонасида тўхтатиб, юзини латта билан тозалаган;
Ички тақиқларнинг мавжудлиги: Мактаб низомида ўқувчилар учун ҳар қандай косметик воситалардан фойдаланиш қатъиян ман этилгани аниқланган;
«Ўқувчига хос кўриниш» талаби: Муаллим ўз ҳаракатини таълим муҳитида камтарлик ва ўқувчи мақомига риоя этилиши зарурлиги билан оқлаган;
Гигиена ва соғлиқ масаласи: Битта латта билан бир нечта ўқувчининг юзини артиш тери инфекцияларини тарқатиш хавфини юзага келтиргани айтилмоқда;
Тармоқлардаги қутбланиш: Жамоатчилик интизомни сақлаш зарурлиги ва бола шаънини камситиш чегараси борасида иккига бўлинди.
Мактаб талаби ва ижро усули: Муаммонинг қиёсий таҳлили
Қоидаларга риоя қилиш ва танланган чоранинг таснифи:
Мезонлар ва параметрлар
Мактабнинг расмий талаби
Ўқитувчи томонидан қўлланган усул
Асосий мақсад
Ўқувчиларни дарсга хос, ортиқча безакларсиз кўринишда бўлишини таъминлаш
Кириш жойида юздаги макияжни латта билан мажбуран артиш
Педагогик восита
Тушунтириш ишлари, огоҳлантириш ва ота-оналар билан мулоқот
Ҳамманинг кўз ўнгида очиқчасига ҳаракат қилиш
Психологик таъсир
Тартиб-интизомга ихтиёрий кўникиш
Тенгдошлари олдида уялиш ва руҳий босим
Гигиеник ҳолат
Тоза ва соғлом муҳит
Битта латта ва сув орқали юз терисини артиш хавфи
Қўлловчилар фикри
Мактаб мода намойиши жойи эмас, қатъийлик керак
Қоидабузарликка қарши тезкор чора сифатида қабул қилинди
Танқидчилар фикри
Боланинг шахсияти ва қадр-қиммати ҳурмат қилиниши шарт
Қўполлик ва бола ҳуқуқлари чегарасининг бузилиши
Педагогик ва психологик экспертиза: Муаммони ҳал қилишнинг мақбул йўли қайси?
Таълим соҳаси экспертлари ва болалар психологларининг хулосалари:
«Оммавий изза қилиш эффекти»: Ўсмирлик даврида ташқи кўринишга берилган баҳо ва жамоат олдидаги бундай муносабат ўқувчида мактабга нисбатан нафрат ва ички психологик жароҳатни келтириб чиқариши мумкин;
Санитария-гигиена қоидалари: Юз териси ўта таъсирчан бўлиб, умумий фойдаланилган латта орқали турли дерматологик касалликлар ва тошмалар пайдо бўлиш эҳтимоли юқори;
Тизимли ечим зарурлиги: Мактаб қоидаларини бажартириш жисмоний таъсир билан эмас, балки ота-оналар қўмитаси орқали, синф раҳбари суҳбатлари ва ички огоҳлантириш механизмлари билан амалга оширилиши самаралироқ ҳисобланади.
Сизнингча, ўқитувчининг мактаб қоидасини бузган қизларга нисбатан бундай кескин чора кўриши тўғрими ёки бу педагогик меъёрлардан чиқишми? Замонавий мактабларда ўқувчиларнинг ташқи кўриниши ва макияж масаласини тартибга солиш учун энг тўғри йўл нима деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тарбиявий жиҳатдан муҳим бўлган ушбу мавзуни кенг баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…