“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)

·1·Дунё
“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойдаги мактабда ўқитувчи дарсга пардоз қилиб келган қизларнинг юзини мактаб дарвозаси олдида ҳўл латта билан артиб ташлади.
  • Бу ҳаракат мактабнинг макияжсиз дарсга келиш ҳақидаги ички тартиб-қоидаларига асосланган бўлиб, ўқитувчи буни «ўқувчига хос, содда ва табиий кўриниш» талаби билан изоҳлади.
  • Бироқ, бу ҳолат жамоатчиликни икки гуруҳга бўлиб, бир гуруҳ интизомни қўллаб-қувватласа, бошқалари шахсий дахлсизлик ва гигиена бузилганини таъкидламоқда.

Хитойдаги ўрта мактаблардан бирида юз берган кутилмаган ҳолат тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида кескин мунозараларга сабаб бўлди. Мактабга кириш дарвозаси олдида турган эркак ўқитувчи дарсга пардоз (макияж) қилиб келган ўқувчи қизларни бирма-бир тўхтатиб, уларнинг юзини қўлидаги ҳўл латта билан тўғридан-тўғри артиб ташлаган.

Аниқланишича, ушбу муассасада ўқувчиларнинг макияж билан дарсга келишини тақиқловчи ички тартиб-қоидалар мавжуд бўлган бўлиб, педагог ўз хатти-ҳаракатини ўқувчилар мактабга «ўқувчига хос, содда ва табиий кўринишда» келиши шартлиги билан изоҳлаган. Бироқ бу ҳолат жамоатчиликни икки қутбга бўлиб юборди: бир гуруҳ мактаб интизомини қатъий қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар бундай усулни шахсий дахлсизлик ва гигиена қоидаларини очиқчасига бузиш деб баҳоламоқда.

«Ҳўл латта, мактаб дарвозаси ва интизом талаби»: Можароли воқеанинг 5 та асосий нуқтаси

Хитой мактабидаги ушбу шов-шувли ҳодисадан энг муҳим фактлар:

  • Дарвоза олдидаги жазо: Ўқитувчи макияж қилган қизларни мактаб остонасида тўхтатиб, юзини латта билан тозалаган;

  • Ички тақиқларнинг мавжудлиги: Мактаб низомида ўқувчилар учун ҳар қандай косметик воситалардан фойдаланиш қатъиян ман этилгани аниқланган;

  • «Ўқувчига хос кўриниш» талаби: Муаллим ўз ҳаракатини таълим муҳитида камтарлик ва ўқувчи мақомига риоя этилиши зарурлиги билан оқлаган;

  • Гигиена ва соғлиқ масаласи: Битта латта билан бир нечта ўқувчининг юзини артиш тери инфекцияларини тарқатиш хавфини юзага келтиргани айтилмоқда;

  • Тармоқлардаги қутбланиш: Жамоатчилик интизомни сақлаш зарурлиги ва бола шаънини камситиш чегараси борасида иккига бўлинди.

Мактаб талаби ва ижро усули: Муаммонинг қиёсий таҳлили

Қоидаларга риоя қилиш ва танланган чоранинг таснифи:

Мезонлар ва параметрлар

Мактабнинг расмий талаби

Ўқитувчи томонидан қўлланган усул

Асосий мақсад

Ўқувчиларни дарсга хос, ортиқча безакларсиз кўринишда бўлишини таъминлаш

Кириш жойида юздаги макияжни латта билан мажбуран артиш

Педагогик восита

Тушунтириш ишлари, огоҳлантириш ва ота-оналар билан мулоқот

Ҳамманинг кўз ўнгида очиқчасига ҳаракат қилиш

Психологик таъсир

Тартиб-интизомга ихтиёрий кўникиш

Тенгдошлари олдида уялиш ва руҳий босим

Гигиеник ҳолат

Тоза ва соғлом муҳит

Битта латта ва сув орқали юз терисини артиш хавфи

Қўлловчилар фикри

Мактаб мода намойиши жойи эмас, қатъийлик керак

Қоидабузарликка қарши тезкор чора сифатида қабул қилинди

Танқидчилар фикри

Боланинг шахсияти ва қадр-қиммати ҳурмат қилиниши шарт

Қўполлик ва бола ҳуқуқлари чегарасининг бузилиши

Педагогик ва психологик экспертиза: Муаммони ҳал қилишнинг мақбул йўли қайси?

Таълим соҳаси экспертлари ва болалар психологларининг хулосалари:

  • «Оммавий изза қилиш эффекти»: Ўсмирлик даврида ташқи кўринишга берилган баҳо ва жамоат олдидаги бундай муносабат ўқувчида мактабга нисбатан нафрат ва ички психологик жароҳатни келтириб чиқариши мумкин;

  • Санитария-гигиена қоидалари: Юз териси ўта таъсирчан бўлиб, умумий фойдаланилган латта орқали турли дерматологик касалликлар ва тошмалар пайдо бўлиш эҳтимоли юқори;

  • Тизимли ечим зарурлиги: Мактаб қоидаларини бажартириш жисмоний таъсир билан эмас, балки ота-оналар қўмитаси орқали, синф раҳбари суҳбатлари ва ички огоҳлантириш механизмлари билан амалга оширилиши самаралироқ ҳисобланади.

Сизнингча, ўқитувчининг мактаб қоидасини бузган қизларга нисбатан бундай кескин чора кўриши тўғрими ёки бу педагогик меъёрлардан чиқишми? Замонавий мактабларда ўқувчиларнинг ташқи кўриниши ва макияж масаласини тартибга солиш учун энг тўғри йўл нима деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тарбиявий жиҳатдан муҳим бўлган ушбу мавзуни кенг баҳам кўринг!

Хитой мактабимакияжлаттамактаб қоидалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади23 сентябр 09:58Хитойлик ўқитувчи ўқувчилари билан 4 метрлик сув ракетасини ясадиХитойлик ўқитувчи ўқувчилари билан 4 метрлик сув ракетасини ясади25 сентябр 14:49Ўқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбландиЎқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбланди15 сентябр 00:00Австрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиАвстрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқланди8 сентябр 19:10Юзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиЮзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этди29 август 16:04Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)31 август 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота