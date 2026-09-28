Тўйига тайёрланган аёл ёғ олиш операциясидан сўнг вафот этди

·0·Дунё
Тўйига тайёрланган аёл ёғ олиш операциясидан сўнг вафот этди

Мексиканинг Мехико шаҳрида 35 ёшли Дульсе Мария тўйига бир неча ой қолганида яширинча липосакция қилдириб, операциядан сўнг вафот этди. У бўлажак турмуш ўртоғига бачадон миомасини даволатиш учун муолажа олишини айтган. Кейинчалик эса косметик операция қилдиргани маълум бўлди.

Дульсе Мария Pink Glow Clinic’ни ижтимоий тармоқлар орқали топган ва 27 августдаги маслаҳатлашувдан сўнг тахминан 3300 фунт стерлингни олдиндан тўлаган. У операциядан олдин қарийб 18 соат овқат емаган.

Бироқ жарроҳлик консультация ўтказилган манзилда эмас, уйга ўхшаган бошқа бинода амалга оширилган. Қариндошлари бинода клиника белгиси бўлмаганини айтган.

Дульсе Мария 11 сентябрь куни соат 13:00 атрофида бинога кирган. Тахминан 15:30 да эса унинг оиласига шошилинч хабар берилган. Шифокор уларга аёл кўп қон йўқотгани ва кейин юрак ҳамда нафас олиши тўхтаганини маълум қилган.

Унинг бўлажак турмуш ўртоғи Эмир Калебнинг айтишича, ходимлар Дульсе Мариянинг буюмларини олиб чиқиб, тез ёрдам чақиришни сўраган. Улар кислород ва юрак массажи ёрдамида уни қутқаришга уринган, аммо зарур шошилинч тиббий жиҳозлар мавжуд эмасдек кўринган.

Дульсе Мария соат 19:00 дан кейин суд-тиббиёт ходимлари томонидан олиб чиқилган. Ўлим ҳақидаги ҳужжатда мия шиши ва ўпкада суюқлик тўпланиши қайд этилган.

Ҳодиса юзасидан прокуратура эҳтимолий эҳтиётсизлик оқибатида одам ўлими ва бошқа ҳуқуқбузарликлар бўйича тергов бошлаган. Операцияни ўтказгани тахмин қилинаётган шахсга нисбатан ҳибсга олиш ордери берилган, аммо унинг шахси ва ҳибсга олингани расман тасдиқланмаган.

Дульсе Мариянинг опаси кейинчалик унинг қовурғалари ости ва думбасида игна изларини кўрганини айтган. Бу излар ҳозирча расман изоҳланмаган. Оила аъзолари, шунингдек, Дульсе Мария клиникада қон захираси йўқлигидан хавотир билдирганини ва операциядан олдинги текширувда шифокор унга “жуда қўпол” муносабатда бўлганини даъво қилган.

Дульсе Мариянинг ўғли Дидье Гонсалес онасини “жангчи аёл” деб атаб, хотирлади. Ҳодисадан кейин клиника ижтимоий тармоқлардаги хабарларини ўчирган.

Тергов ҳозир ҳам давом этмоқда.

Дульсе МарияПинк Глоу КлиникМехикоЛипосакция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

43 талабанинг ўлими: собиқ ҳоким қўлга олинди43 талабанинг ўлими: собиқ ҳоким қўлга олинди7 август 11:47Гарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиГарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмади4 август 12:59Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»20 июн 15:58Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиЎзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашди18 июн 23:43Терма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиТерма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлди18 июн 20:48Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши оқ либосда майдонга тушади17 июн 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота