Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!

·13·Спорт
Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!

УЕФА Миллатлар лигаси 2-тури доирасида Европа майдонларида бир қатор сенсацион ва драматик воқеаларга бой учрашувлар якунига етди. Осло шаҳридаги марказий беллашувда Норвегия миллий терма жамоаси Португалияни қабул қилди. Учрашув меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан тугади. Жоау Феликс 17-дақиқада ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлим бошида Эрлинг Ҳоланд мувозанатни тиклади; бироқ орадан атиги уч дақиқа ўтиб Гонсалу Рамуш португалларнинг ғалаба тўпини киритди.

Ушбу баҳснинг энг катта шов-шувли жиҳати — афсонавий Криштиану Роналдунинг умуман майдонга туширилмагани ва 90 дақиқани захира ўриндиғида ўтказгани бўлди. Турнинг энг катта сенсацияси эса Германияда қайд этилди: Юрген Клопп бошқарувидаги немис машинаси ўз мухлислари қаршисида кутилмаганда Грецияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Яна бир учрашувда эса Ирландия сафарда Исроил дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, йирик ғалабани расмийлаштирди.

«Роналдунинг захирада қолиши, Клоппнинг фиаскоси ва Ҳоланднинг голи»: Турнинг 5 та асосий нуқтаси

Миллатлар лигасининг 2-туридан ўрин олган энг муҳим расмий маълумотлар ва кўрсаткичлар:

  • Португалиядан сафар зафари: «Селесао» Ослода Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлади;

  • Криштиану Роналду майдонга тушмади: Португалиялик юлдуз бутун баҳс давомида захирада қолдирилди ва мураббийлар қарори муҳокамалар марказига чиқди;

  • Юрген Клопп ва Германиянинг қоқилиши: Немислар ўз майдонида Грецияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирнинг бош сенсациясини қайд этди;

  • Ҳоланд — Рамуш дуэли: Эрлинг Ҳоланд 51-дақиқада ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, Рамушнинг 54-дақиқадаги голи ўйин тақдирини ҳал қилди;

  • Ирландиядан 25 дақиқалик бенефис: Ирландлар сафарда дастлабки 25 дақиқа ичида учта гол уриб, Исроилни 3:0 ҳисобида тор-мор этди.

УЕФА Миллатлар лигаси: 2-турнинг марказий учрашувлари ва расмий қайдномалари

Бўлиб ўтган учрашувларнинг натижалари, гол муаллифлари ва таркиблар таснифи:

Баҳс ва жуфтлик

Якуний ҳисоб

Гол муаллифлари

Муҳим тафсилотлар ва воқеалар

Норвегия — Португалия

1 : 2

Ҳоланд (51') — Феликс (17'), Рамуш (54')

Роналду майдонга тушмади; ҳакам 9 та сариқ карточка кўрсатди

Германия — Греция

0 : 1

Курбелис (74')

Юрген Клопп жамоаси ўз майдонида сенсацион тарзда енгилди

Исроил — Ирландия

0 : 3

Пэрротт (13'), Ида (16'), Мойлэн (25')

Ирландия 25 дақиқада 3 та гол уриб, масалани ҳал қилди

Футбол экспертизаси: Нега Клоппнинг мағлубияти ва Роналдунинг захирада қолиши муҳокама қилинмоқда?

Халқаро спорт таҳлилчилари, тактик мутахассислар ва шарҳловчиларнинг хулосалари:

  • «Португалиянинг Роналдусиз янги модели»: Криштианунинг Норвегиядек жиддий рақибга қарши асосий таркибда тушмагани ва ҳатто захирадан ҳам ўйинга қўшилмагани Португалия термасида авлодлар алмашинуви амалда қатъий иш бераётганини кўрсатди; Феликс, Рамуш ва Нету ҳаракатчанлиги эвазига жамоа тактик прессинг ва тезкорликни сақлаб қолди;

  • Германия мудофаасидаги инқироз: Юрген Клопп таркибда бир қатор янги номларни (Биссек, Браун, Эбнуталиб) синаб кўрди, бироқ ҳужум ва мудофаа ўртасидаги мувозанат йўқолди; Курбелиснинг 74-дақиқадаги голи немисларнинг стандарт вазиятлар ва қарши ҳужумларни қайтаришда жиддий муаммолари борлигини фош этди;

  • Норвегиянинг марказдаги ожизлиги: Эдегор ва Ҳоланд тандеми бир бор ўз сўзини айтган бўлса-да, ҳимоя чизиғининг қўпол хатолари ва 9 та сариқ карточка кузатилган кескин курашда португалларнинг совуққон тажрибаси устун келди.

Сизнингча, Португалия терма жамоаси Криштиану Роналдусиз яхшироқ ўйнай бошладими ёки афсонавий ҳужумчининг йўқлиги жамоанинг асосий кучига таъсир ўтказмай қолмайдими? Юрген Клопп бошчилигидаги Германия миллий термасининг Грециядан учралган сенсацион мағлубиятини қандай баҳолайсиз? Шахсий таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Миллатлар лигасининг энг қайноқ натижалари таҳлилини барча футбол ишқибозлари билан баҳам кўринг!

Криштиану РоналдуЮрген КлоппУЕФА Миллатлар лиги 2-турНорвегия Португалия матч
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди24 сентябр 06:54«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08Европа Миллатлар лигаси 1-турида супер тўқнашувлар — топ-жамоалар баҳси тўлиқ таҳлилиЕвропа Миллатлар лигаси 1-турида супер тўқнашувлар — топ-жамоалар баҳси тўлиқ таҳлили25 сентябр 06:16АҚШ собиқ футболчиси Роналдусиз Португалия кучлироқ бўлишини айтдиАҚШ собиқ футболчиси Роналдусиз Португалия кучлироқ бўлишини айтди29 май 14:28АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!12 сентябр 06:16Ҳаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиҲаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атади1 июл 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди