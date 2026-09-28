Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!
УЕФА Миллатлар лигаси 2-тури доирасида Европа майдонларида бир қатор сенсацион ва драматик воқеаларга бой учрашувлар якунига етди. Осло шаҳридаги марказий беллашувда Норвегия миллий терма жамоаси Португалияни қабул қилди. Учрашув меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан тугади. Жоау Феликс 17-дақиқада ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлим бошида Эрлинг Ҳоланд мувозанатни тиклади; бироқ орадан атиги уч дақиқа ўтиб Гонсалу Рамуш португалларнинг ғалаба тўпини киритди.
Ушбу баҳснинг энг катта шов-шувли жиҳати — афсонавий Криштиану Роналдунинг умуман майдонга туширилмагани ва 90 дақиқани захира ўриндиғида ўтказгани бўлди. Турнинг энг катта сенсацияси эса Германияда қайд этилди: Юрген Клопп бошқарувидаги немис машинаси ўз мухлислари қаршисида кутилмаганда Грецияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Яна бир учрашувда эса Ирландия сафарда Исроил дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, йирик ғалабани расмийлаштирди.
«Роналдунинг захирада қолиши, Клоппнинг фиаскоси ва Ҳоланднинг голи»: Турнинг 5 та асосий нуқтаси
Миллатлар лигасининг 2-туридан ўрин олган энг муҳим расмий маълумотлар ва кўрсаткичлар:
Португалиядан сафар зафари: «Селесао» Ослода Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлади;
Криштиану Роналду майдонга тушмади: Португалиялик юлдуз бутун баҳс давомида захирада қолдирилди ва мураббийлар қарори муҳокамалар марказига чиқди;
Юрген Клопп ва Германиянинг қоқилиши: Немислар ўз майдонида Грецияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирнинг бош сенсациясини қайд этди;
Ҳоланд — Рамуш дуэли: Эрлинг Ҳоланд 51-дақиқада ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, Рамушнинг 54-дақиқадаги голи ўйин тақдирини ҳал қилди;
Ирландиядан 25 дақиқалик бенефис: Ирландлар сафарда дастлабки 25 дақиқа ичида учта гол уриб, Исроилни 3:0 ҳисобида тор-мор этди.
УЕФА Миллатлар лигаси: 2-турнинг марказий учрашувлари ва расмий қайдномалари
Бўлиб ўтган учрашувларнинг натижалари, гол муаллифлари ва таркиблар таснифи:
Баҳс ва жуфтлик
Якуний ҳисоб
Гол муаллифлари
Муҳим тафсилотлар ва воқеалар
Норвегия — Португалия
1 : 2
Ҳоланд (51') — Феликс (17'), Рамуш (54')
Роналду майдонга тушмади; ҳакам 9 та сариқ карточка кўрсатди
Германия — Греция
0 : 1
Курбелис (74')
Юрген Клопп жамоаси ўз майдонида сенсацион тарзда енгилди
Исроил — Ирландия
0 : 3
Пэрротт (13'), Ида (16'), Мойлэн (25')
Ирландия 25 дақиқада 3 та гол уриб, масалани ҳал қилди
Футбол экспертизаси: Нега Клоппнинг мағлубияти ва Роналдунинг захирада қолиши муҳокама қилинмоқда?
Халқаро спорт таҳлилчилари, тактик мутахассислар ва шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Португалиянинг Роналдусиз янги модели»: Криштианунинг Норвегиядек жиддий рақибга қарши асосий таркибда тушмагани ва ҳатто захирадан ҳам ўйинга қўшилмагани Португалия термасида авлодлар алмашинуви амалда қатъий иш бераётганини кўрсатди; Феликс, Рамуш ва Нету ҳаракатчанлиги эвазига жамоа тактик прессинг ва тезкорликни сақлаб қолди;
Германия мудофаасидаги инқироз: Юрген Клопп таркибда бир қатор янги номларни (Биссек, Браун, Эбнуталиб) синаб кўрди, бироқ ҳужум ва мудофаа ўртасидаги мувозанат йўқолди; Курбелиснинг 74-дақиқадаги голи немисларнинг стандарт вазиятлар ва қарши ҳужумларни қайтаришда жиддий муаммолари борлигини фош этди;
Норвегиянинг марказдаги ожизлиги: Эдегор ва Ҳоланд тандеми бир бор ўз сўзини айтган бўлса-да, ҳимоя чизиғининг қўпол хатолари ва 9 та сариқ карточка кузатилган кескин курашда португалларнинг совуққон тажрибаси устун келди.
Сизнингча, Португалия терма жамоаси Криштиану Роналдусиз яхшироқ ўйнай бошладими ёки афсонавий ҳужумчининг йўқлиги жамоанинг асосий кучига таъсир ўтказмай қолмайдими? Юрген Клопп бошчилигидаги Германия миллий термасининг Грециядан учралган сенсацион мағлубиятини қандай баҳолайсиз? Шахсий таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Миллатлар лигасининг энг қайноқ натижалари таҳлилини барча футбол ишқибозлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…