Тушликда лотереядан 2 млн доллар ютган аёл буни ишхонасидагилардан яширди

·0·Дунё
Тушликда лотереядан 2 млн доллар ютган аёл буни ишхонасидагилардан яширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Виржиния штатида яшовчи аёл тушлик танаффусида лотереядан 2 миллион доллар ютиб олганига қарамай, ишига қайтиб, бу ҳақда ҳамкасбларидан яширган.
  • У солиқлар ушланишидан олдин 952 минг доллар миқдоридаги бир марталик тўловни танлаган.
  • Аёл, Виржиния штатининг янги қонуни туфайли, шахсини ошкор қилмасликни маъқул кўрган.

АҚШнинг Виржиния штатида яшовчи аёл тушлик танаффусида лотереядан 2 миллион долларлик бош совринни қўлга киритди. Бироқ у катта ютуқни нишонлаш ўрнига ишига қайтиб, кунини одатдагидек давом эттирди. Бу ҳақда People хабар бермоқда.

Портсмут шаҳрида истиқомат қилувчи аёл ишдаги оғир кундан кейин омадини синаб кўришга қарор қилган. Шу мақсадда у Норфолк шаҳридаги Love Food Mart дўконига кириб, лотерея чиптасини харид қилган.

Кўп ўтмай, чипта унга 2 миллион долларлик бош совринни бергани маълум бўлган. Шунга қарамай, аёл ҳаяжонга тушиб, ишини ташлаб кетмаган. Тушлик танаффуси якунлангач, у яна иш жойига қайтган.

“Ишга қайтиб, ҳеч нарса бўлмагандек ўзимни тутишим керак эди”, деган у лотерея ташкилотчиларига.

Ғолибга ютуқни 30 йил давомида бўлиб-бўлиб олиш ёки бир марталик тўловни танлаш имконияти берилган. Аёл бир марталик тўловни маъқул кўрган ва солиқлар ушланишидан олдин 952 минг доллар олиш ҳуқуқига эга бўлган.

1 сентябрда бошланган мазкур лотерея ўйинида ҳозирча яна иккита 2 миллион долларлик бош соврин ўз эгасини кутмоқда. Ушбу асосий совринни қўлга киритиш эҳтимоли 408 мингдан бирга тенг. Лотереяда умуман бирор соврин ютиш эҳтимоли эса 3,48 дан бирни ташкил этади.

Аёл катта ютуқ соҳиби бўлганига қарамай, шахсини ошкор қилмасликни танлаган. Бунга Виржиния штатида жорий йил июль ойида қабул қилинган янги қонун имкон берди.

Янги қоидаларга кўра, лотерея ғолиблари хоҳишига қараб аноним қолиши мумкин. Бундай вазиятда лотерея ташкилоти ғолибнинг исми, яшаш манзили ёки олган ютуғи миқдорини унинг ёзма розилигисиз эълон қила олмайди.

Аввал Виржинияда бундай имтиёз фақат 10 миллион доллардан ортиқ ютуқ соҳибларига берилган. Ҳозир эса АҚШнинг Делавер, Канзас, Мэриленд ва Орегон штатларида ҳам лотерея ғолиблари шахсини сир сақлаш имкониятига эга.

ВиржинияLove Food MartPeopleаноним лотерея ғолиблари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширдиАёллар пайпоқларига 225 та оздирувчи укол яширди17 сентябр 00:53Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиForbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқлади16 сентябр 08:18«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлди«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлди10 сентябр 10:46Ўлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолдиЎлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолди28 август 14:58150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви24 сентябр 10:06Итальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташладиИтальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташлади14 август 18:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота