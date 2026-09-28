Беларусда 800 та бўш иш ўрни: Ўзбекистонликлар Витебскка уюшган ҳолда жалб этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Беларуснинг Витебск вилоятида чорвачилик, тракторчилик ва ҳайдовчилик каби йўналишлар бўйича 800 га яқин бўш иш ўрни таклиф этилмоқда.
- Номзодлар Ўзбекистоннинг барча ҳудудларидан танлаб олинади ва дастлабки текширув ҳамда иш берувчи билан онлайн суҳбатдан ўтади.
- Ушбу лойиҳа доирасида йўл харажатларини беларуслик иш берувчиларнинг ўзи қоплаши таклиф этилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги директори Муҳсинхўжа Абдураҳмонов Беларуснинг мамлакатимиздаги фавқулодда ва мухтор элчиси Александр Огородников билан расмий учрашув ўтказди. Музокараларда фуқароларимизни Беларус ҳудудида, хусусан, қишлоқ хўжалиги ва саноати ривожланган Витебск вилоятида хавфсиз ҳамда уюшган тартибда қонуний иш билан таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.
Витебсклик иш берувчилар томонидан ўзбекистонлик ишчилар учун 800 га яқин бўш иш ўрни таклиф этилмоқда. Танлов жараёни республикамизнинг барча ҳудудларини қамраб олиб, дастлабки текширувлар ва иш берувчи билан онлайн суҳбат асосида амалга оширилади. Музокараларда номзодларнинг йўл харажатларини беларуслик иш берувчилар ҳисобидан олдиндан қоплаш ташаббуси ҳам илгари сурилди.
«Витебскдаги бўш ўринлар, онлайн танлов ва йўл харажатлари»: Лойиҳанинг 5 та асосий нуқтаси
Миграция агентлиги ва Беларусь элчихонаси учрашувидан энг муҳим расмий маълумотлар:
800 та бўш иш ўрни очилди: Беларусь Республикасининг Витебск вилояти корхоналари ўзбекистонлик мутахассисларга эҳтиёж билдирди;
Асосий касбий йўналишлар: Иш ўринлари асосан чорвачилик, тракторчилик, оғир ва енгил транспорт ҳайдовчилиги ҳамда ёрдамчи хўжалик ишлари учун таклиф қилинмоқда;
Шаффоф ва икки босқичли танлов: Номзодларнинг ҳужжатлари ва касбий малакаси аввал агентлик томонидан текширилади, якуний босқич эса иш берувчилар билан онлайн суҳбат орқали бўлади;
Барча вилоятлар учун тенг имконият: Танлов жараёни республиканинг барча вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасида бирдек ташкил этилади;
Йўл харажатларини қоплаш имтиёзи: Фуқароларнинг Беларусга бориш чипта харажатларини иш берувчи корхоналар томонидан олдиндан қоплаб бериш механизми таклиф этилди.
Беларусга ташкилий меҳнат миграцияси: Бўш ўринлар ва саралаш шартлари
Витебск вилоятига ишчиларни жалб қилиш лойиҳаси кўрсаткичлари жадвали:
Йўналишлар ва талаблар
Расмий шартлар ва белгиланган мезонлар
Манзил ва ҳудуд
Беларусь Республикаси, Витебск вилояти
Квота ва эҳтиёж кўлами
800 нафарга яқин ходим
Талаб юқори бўлган касблар
Чорвачилик мутахассислари, тракторчилар, ҳайдовчилар, ёрдамчи ишчилар
Саралаш механизми
1-босқич: Ҳужжатлар ва кўникмалар текшируви; 2-босқич: Онлайн суҳбат
Номзодлар қамрови
Ўзбекистон Республикасининг барча ҳудудлари
Молиявий енгилликлар
Йўл чипталарини иш берувчи томонидан олдиндан тўлаб бериш таклифи
Мақом ва кафолатлар
Давлатлараро уюшган ва расмий қонуний ишга жойлаштириш
Меҳнат бозори ва ижтимоий экспертиза: Нега Беларус йўналиши муҳим муқобил бўлмоқда?
Меҳнат миграцияси бўйича экспертлар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
«Географик диверсификация ва хавфсизлик»: Ўзбекистон ҳукумати меҳнат мигрантларининг фақатгина бир давлатга боғланиб қолишининг олдини олиш мақсадида янги хавфсиз йўналишларни очмоқда; Беларусь билан уюшган ҳамкорлик фуқароларнинг расмий шартнома ва ижтимоий ҳимоя билан таъминланишига хизмат қилади;
Қишлоқ аҳолиси учун қулай соҳалар: Таклиф этилаётган ишлар (чорвачилик, қишлоқ хўжалиги техникаси, ҳайдовчилик) Ўзбекистон вилоятларидаги кўплаб фуқароларнинг табиий кўникмаларига мос келади; бу ортиқча узоқ муддатли қайта тайёрловсиз ишга киришиш имконини беради;
Ижтимоий юкнинг камайиши: Йўл чиптаси харажатларини иш берувчи томонидан қопланиши чет элга иш излаб чиқаётган фуқароларнинг бошиданоқ қарзга ботиши ёки молиявий қийинчиликка учрашининг олдини оладиган муҳим омилдир.
Сизнингча, Беларуснинг Витебск вилоятидаги қишлоқ хўжалиги ва ҳайдовчилик соҳалари ўзбекистонлик иш изловчилар учун қанчалик манфаатли бўлади? Меҳнат миграциясида йўл харажатларини иш берувчи томонидан олдиндан тўлаб берилиши одамларнинг қонуний каналлар орқали кетишини рағбатлантира оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва муҳим меҳнат янгилиги ҳақидаги ушбу таҳлилни иш қидираётган яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…