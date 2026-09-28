Беларусда 800 та бўш иш ўрни: Ўзбекистонликлар Витебскка уюшган ҳолда жалб этилади

·53·Жамият
Беларусда 800 та бўш иш ўрни: Ўзбекистонликлар Витебскка уюшган ҳолда жалб этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Беларуснинг Витебск вилоятида чорвачилик, тракторчилик ва ҳайдовчилик каби йўналишлар бўйича 800 га яқин бўш иш ўрни таклиф этилмоқда.
  • Номзодлар Ўзбекистоннинг барча ҳудудларидан танлаб олинади ва дастлабки текширув ҳамда иш берувчи билан онлайн суҳбатдан ўтади.
  • Ушбу лойиҳа доирасида йўл харажатларини беларуслик иш берувчиларнинг ўзи қоплаши таклиф этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги директори Муҳсинхўжа Абдураҳмонов Беларуснинг мамлакатимиздаги фавқулодда ва мухтор элчиси Александр Огородников билан расмий учрашув ўтказди. Музокараларда фуқароларимизни Беларус ҳудудида, хусусан, қишлоқ хўжалиги ва саноати ривожланган Витебск вилоятида хавфсиз ҳамда уюшган тартибда қонуний иш билан таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.

Витебсклик иш берувчилар томонидан ўзбекистонлик ишчилар учун 800 га яқин бўш иш ўрни таклиф этилмоқда. Танлов жараёни республикамизнинг барча ҳудудларини қамраб олиб, дастлабки текширувлар ва иш берувчи билан онлайн суҳбат асосида амалга оширилади. Музокараларда номзодларнинг йўл харажатларини беларуслик иш берувчилар ҳисобидан олдиндан қоплаш ташаббуси ҳам илгари сурилди.

«Витебскдаги бўш ўринлар, онлайн танлов ва йўл харажатлари»: Лойиҳанинг 5 та асосий нуқтаси

Миграция агентлиги ва Беларусь элчихонаси учрашувидан энг муҳим расмий маълумотлар:

  • 800 та бўш иш ўрни очилди: Беларусь Республикасининг Витебск вилояти корхоналари ўзбекистонлик мутахассисларга эҳтиёж билдирди;

  • Асосий касбий йўналишлар: Иш ўринлари асосан чорвачилик, тракторчилик, оғир ва енгил транспорт ҳайдовчилиги ҳамда ёрдамчи хўжалик ишлари учун таклиф қилинмоқда;

  • Шаффоф ва икки босқичли танлов: Номзодларнинг ҳужжатлари ва касбий малакаси аввал агентлик томонидан текширилади, якуний босқич эса иш берувчилар билан онлайн суҳбат орқали бўлади;

  • Барча вилоятлар учун тенг имконият: Танлов жараёни республиканинг барча вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасида бирдек ташкил этилади;

  • Йўл харажатларини қоплаш имтиёзи: Фуқароларнинг Беларусга бориш чипта харажатларини иш берувчи корхоналар томонидан олдиндан қоплаб бериш механизми таклиф этилди.

Беларусга ташкилий меҳнат миграцияси: Бўш ўринлар ва саралаш шартлари

Витебск вилоятига ишчиларни жалб қилиш лойиҳаси кўрсаткичлари жадвали:

Йўналишлар ва талаблар

Расмий шартлар ва белгиланган мезонлар

Манзил ва ҳудуд

Беларусь Республикаси, Витебск вилояти

Квота ва эҳтиёж кўлами

800 нафарга яқин ходим

Талаб юқори бўлган касблар

Чорвачилик мутахассислари, тракторчилар, ҳайдовчилар, ёрдамчи ишчилар

Саралаш механизми

1-босқич: Ҳужжатлар ва кўникмалар текшируви; 2-босқич: Онлайн суҳбат

Номзодлар қамрови

Ўзбекистон Республикасининг барча ҳудудлари

Молиявий енгилликлар

Йўл чипталарини иш берувчи томонидан олдиндан тўлаб бериш таклифи

Мақом ва кафолатлар

Давлатлараро уюшган ва расмий қонуний ишга жойлаштириш

Меҳнат бозори ва ижтимоий экспертиза: Нега Беларус йўналиши муҳим муқобил бўлмоқда?

Меҳнат миграцияси бўйича экспертлар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:

  • «Географик диверсификация ва хавфсизлик»: Ўзбекистон ҳукумати меҳнат мигрантларининг фақатгина бир давлатга боғланиб қолишининг олдини олиш мақсадида янги хавфсиз йўналишларни очмоқда; Беларусь билан уюшган ҳамкорлик фуқароларнинг расмий шартнома ва ижтимоий ҳимоя билан таъминланишига хизмат қилади;

  • Қишлоқ аҳолиси учун қулай соҳалар: Таклиф этилаётган ишлар (чорвачилик, қишлоқ хўжалиги техникаси, ҳайдовчилик) Ўзбекистон вилоятларидаги кўплаб фуқароларнинг табиий кўникмаларига мос келади; бу ортиқча узоқ муддатли қайта тайёрловсиз ишга киришиш имконини беради;

  • Ижтимоий юкнинг камайиши: Йўл чиптаси харажатларини иш берувчи томонидан қопланиши чет элга иш излаб чиқаётган фуқароларнинг бошиданоқ қарзга ботиши ёки молиявий қийинчиликка учрашининг олдини оладиган муҳим омилдир.

Сизнингча, Беларуснинг Витебск вилоятидаги қишлоқ хўжалиги ва ҳайдовчилик соҳалари ўзбекистонлик иш изловчилар учун қанчалик манфаатли бўлади? Меҳнат миграциясида йўл харажатларини иш берувчи томонидан олдиндан тўлаб берилиши одамларнинг қонуний каналлар орқали кетишини рағбатлантира оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва муҳим меҳнат янгилиги ҳақидаги ушбу таҳлилни иш қидираётган яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Ташқи меҳнат миграцияси агентлигиБеларусьВитебск вилоятиМуҳсинхўжа Абдураҳмонов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди18 июл 15:35Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...9 сентябр 11:07Ўзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкинЎзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкин22 июл 11:31Энди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага борадиЭнди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага боради3 сентябр 15:43Ўзбекистонликлар Францияда қонуний ишга жойлашиш имконияти кенгаймоқдаЎзбекистонликлар Францияда қонуний ишга жойлашиш имконияти кенгаймоқда29 апрел 07:15Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...6 июн 15:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)