78 ёшли шотландиялик аёл Fortnite ўйини бўйича жаҳон рекордини янгилади

·5·Дунё
78 ёшли шотландиялик аёл Fortnite ўйини бўйича жаҳон рекордини янгилади

78 ёшли шотландиялик геймер Кит Боуи компьютер ўйинлари тарихида ўз номини қолдирди. У Fortnite ўйинини Twitch платформасида мунтазам эфирга узатиб келаётган энг кекса аёл стример сифатида Guinness World Records рекордини қўлга киритди.

Кит Боуи қарийб тўққиз йилдан буён Twitch платформасидаги «grumpygran48» номи остида ўзининг ўйин жараёнларини жонли эфирда намойиш қилиб келмоқда. Унинг Fortnite’га бўлган қизиқиши эса 2017 йилда, набираси ушбу машҳур онлайн ўйинни ўйнаётганини кўрганидан кейин бошланган.

Набираси ўйнаётганини кузатиш Боуида дарҳол қизиқиш уйғотган. Аввалига ўйинни шунчаки кузатган шотландиялик аёл кейинчалик Fortnite’ни ўзи ҳам синаб кўришга қарор қилган. Вақт ўтиши билан бу қизиқиш оддий машғулотдан доимий ўйинчилик ва стриминг фаолиятига айланган.

Guinness World Records’га берган интервьюсида Боуи Fortnite’ни ўйнаётганига қарийб тўққиз йил бўлганига қарамай, ҳануз ушбу ўйинни аввалгидек катта иштиёқ билан ўйнашини айтди.

78 ёшли геймер бошқа бир қатор компьютер ўйинларини ҳам синаб кўрган. Бироқ уларнинг ҳеч бири унда Fortnite каби қизиқиш уйғота олмаган. Шу сабабли Боуи ўзини оддий «геймер» деб аташдан кўра, «Fortniter» — яъни Fortnite ўйинчиси деб таърифлашни афзал кўради.

Ёши катта бўлишига қарамай, Боуи стриминг фаолиятини давом эттирмоқда. Унинг узоқ йиллар давомида Fortnite ўйнаши ва Twitch’да контент яратиши компьютер ўйинларига бўлган қизиқиш ҳар қандай ёшда ҳам давом этиши мумкинлигини кўрсатди.

Кит БоуиFortniteTwitchGuinness World Records
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиTwitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланади13 август 01:27Дубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилдиДубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилди21 июн 08:24Нью-Йорк мери Зоҳран Мамдани Twitch орқали аҳоли билан мулоқот қиладиНью-Йорк мери Зоҳран Мамдани Twitch орқали аҳоли билан мулоқот қилади21 май 21:20Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!23 сентябр 14:59Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)9 сентябр 16:14Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота