78 ёшли шотландиялик аёл Fortnite ўйини бўйича жаҳон рекордини янгилади
78 ёшли шотландиялик геймер Кит Боуи компьютер ўйинлари тарихида ўз номини қолдирди. У Fortnite ўйинини Twitch платформасида мунтазам эфирга узатиб келаётган энг кекса аёл стример сифатида Guinness World Records рекордини қўлга киритди.
Кит Боуи қарийб тўққиз йилдан буён Twitch платформасидаги «grumpygran48» номи остида ўзининг ўйин жараёнларини жонли эфирда намойиш қилиб келмоқда. Унинг Fortnite’га бўлган қизиқиши эса 2017 йилда, набираси ушбу машҳур онлайн ўйинни ўйнаётганини кўрганидан кейин бошланган.
Набираси ўйнаётганини кузатиш Боуида дарҳол қизиқиш уйғотган. Аввалига ўйинни шунчаки кузатган шотландиялик аёл кейинчалик Fortnite’ни ўзи ҳам синаб кўришга қарор қилган. Вақт ўтиши билан бу қизиқиш оддий машғулотдан доимий ўйинчилик ва стриминг фаолиятига айланган.
Guinness World Records’га берган интервьюсида Боуи Fortnite’ни ўйнаётганига қарийб тўққиз йил бўлганига қарамай, ҳануз ушбу ўйинни аввалгидек катта иштиёқ билан ўйнашини айтди.
78 ёшли геймер бошқа бир қатор компьютер ўйинларини ҳам синаб кўрган. Бироқ уларнинг ҳеч бири унда Fortnite каби қизиқиш уйғота олмаган. Шу сабабли Боуи ўзини оддий «геймер» деб аташдан кўра, «Fortniter» — яъни Fortnite ўйинчиси деб таърифлашни афзал кўради.
Ёши катта бўлишига қарамай, Боуи стриминг фаолиятини давом эттирмоқда. Унинг узоқ йиллар давомида Fortnite ўйнаши ва Twitch’да контент яратиши компьютер ўйинларига бўлган қизиқиш ҳар қандай ёшда ҳам давом этиши мумкинлигини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…