Кўрфаз кубоги: БАА ва Қатар ғалаба қозониб, пешқадамлик жангини бошлайди!

·11·Спорт
Кўрфаз кубоги: БАА ва Қатар ғалаба қозониб, пешқадамлик жангини бошлайди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кўрфаз кубогининг «В» гуруҳида Қатар ва БАА терма жамоалари иккита ўйинда ҳам ғалаба қозониб, 6 тадан очко жамғарган ҳолда пешқадамликни ўз қўлларига олди.
  • Қатар Яманни 1:0 ҳисобида, БАА эса Баҳрайнни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ушбу натижалар билан ҳар икки жамоа плей-офф масаласини деярли ҳал қилди ва энди гуруҳ ғолиблиги учун 3-турда ўзаро принсипиал тўқнашувда куч синашади.
  • Яман ва Баҳрайн эса икки мағлубиятдан сўнг турнирдан чиқиб кетди.

Саудия Арабистонининг Жидда шаҳри мезбонлик қилаётган Кўрфаз кубоги баҳсларида «В» гуруҳининг 2-тури якунланди. Қитъанинг икки фаворити — Қатар ҳамда Бирлашган Араб Амирликлари навбатдаги муваффақиятли ўйинларини ўтказиб, плей-офф масаласини деярли ҳал қилди. Қатар терма жамоаси Яман устидан минимал 1:0 ҳисобида устун келган бўлса, БАА жамоаси Баҳрайн дарвозасига жавобсиз учта гол уриб, йирик 3:0 ҳисобидаги зафарни расмийлаштирди. Ҳар икки терма жамоа икки турдан сўнг 6 тадан очко жамғариб, мутлақ пешқадамлик қилмоқда. Энди 3-турда гуруҳ ғолиблиги учун Қатар ва БАА ўртасида ҳал қилувчи принципиал тўқнашув бўлиб ўтади.

«Жиддадаги зафар, 6 очко ва финал олдидан финал»: 2-турнинг 5 та асосий нуқтаси

Кўрфаз кубоги «В» гуруҳи 2-туридан ўрин олган энг муҳим расмий маълумотлар ва кўрсаткичлар:

  • Қатардан совуққон ғалаба: Осиёнинг амалдаги чемпиони Яман мудофаасини 64-дақиқада Абдурисагнинг голи эвазига ёриб ўтди (1:0);

  • БААнинг мутлақ устунлиги: Баҳрайн дарвозасига Камара, Бала ва Солиҳ учта жавобсиз тўп киритиб, 3:0 ҳисобида ғалабани таъминлади;

  • Гуруҳда 100 фоизлик натижа: Иккала етакчи — БАА ва Қатар иккита баҳсда максимал 6 очко тўплади;

  • Яман ва Баҳрайн курашдан чиқди: Икки мағлубиятдан сўнг 0 очко билан қолган ҳар икки терма жамоа имкониятларини бой берди;

  • 3-турда якка пешқадамлик жанги: Гуруҳ ғолиби айнан Қатар ва БАА ўртасидаги ўзаро учрашувда аниқланади.

Кўрфаз кубоги: «В» гуруҳи 2-тур натижалари ва турнир жадвали

Бўлиб ўтган учрашувлар ва гуруҳдаги кучлар тақсимоти таснифи:

Терма жамоалар

Ўйинлар

Очколар

Тўплар фарқи

2-тур натижаси

Гол муаллифлари

БАА (1-ўрин)

2

6

+4 ва ундан юқори

3 : 0 (Баҳрайнга қарши)

Камара (30'), Бала (66'), Солиҳ (88')

Қатар (2-ўрин)

2

6

Ижобий

1 : 0 (Яманга қарши)

Абдурисаг (64')

Баҳрайн (3-ўрин)

2

0

Салбий

0 : 3 (БААга қарши)

Яман (4-ўрин)

2

0

Салбий

0 : 1 (Қатарга қарши)

Футбол экспертизаси: Нега Қатар — БАА баҳси турнирнинг яширин финали?

Араб футболи экспертлари ва таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «БАА ҳужумкор чизиғининг уйғониши»: Баҳрайндек қаттиқ ҳимояланадиган жамоага қарши Камара, Бала ва Солиҳнинг самарали ҳаракатлари амирликларнинг ҳужум потенциали юқори эканини кўрсатди; жамоа тўплар нисбати бўйича гуруҳда 1-ўринга чиқиб олди;

  • Қатарнинг прагматик ўйини: Тинкес ва ёпиқ ўйнаган Яманга қарши Қатар ортиқча куч сарфламасдан, битта аниқ ҳужум эвазига вазифани бажарди; Абдурисагнинг совуққонлиги жамоага режали 3 очкони олиб келди;

  • Плей-офф рақибини танлаш стратегияси: 3-турдаги ўзаро ўйин шунчаки пешқадамлик учун эмас, балки «А» гуруҳидаги кучли рақиблардан қочиш ва яримфиналда қулайроқ сеткага тушиш учун ҳал қилувчи тактик жангга айланади.

Сизнингча, 3-турдаги марказий қарама-қаршиликда Қатар ўз тажрибаси эвазига зафар қучадими ёки БААнинг ёрқин ҳужум чизиғи устунлик қиладими? Кўрфаз кубогининг бош совринини қўлга киритишга қайси жамоа кўпроқ лойиқ деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва араб футболининг қайноқ турнири таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Кўрфаз кубогиҚатар терма жамоасиБАА терма жамоасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!Кеча 07:52Кўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этдиКўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этди25 сентябр 11:22Саудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошландиСаудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошланди24 сентябр 06:35Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...25 сентябр 07:13Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)14 июн 11:07Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?26 август 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди