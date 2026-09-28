Кўрфаз кубоги: БАА ва Қатар ғалаба қозониб, пешқадамлик жангини бошлайди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Кўрфаз кубогининг «В» гуруҳида Қатар ва БАА терма жамоалари иккита ўйинда ҳам ғалаба қозониб, 6 тадан очко жамғарган ҳолда пешқадамликни ўз қўлларига олди.
- Қатар Яманни 1:0 ҳисобида, БАА эса Баҳрайнни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Ушбу натижалар билан ҳар икки жамоа плей-офф масаласини деярли ҳал қилди ва энди гуруҳ ғолиблиги учун 3-турда ўзаро принсипиал тўқнашувда куч синашади.
- Яман ва Баҳрайн эса икки мағлубиятдан сўнг турнирдан чиқиб кетди.
Саудия Арабистонининг Жидда шаҳри мезбонлик қилаётган Кўрфаз кубоги баҳсларида «В» гуруҳининг 2-тури якунланди. Қитъанинг икки фаворити — Қатар ҳамда Бирлашган Араб Амирликлари навбатдаги муваффақиятли ўйинларини ўтказиб, плей-офф масаласини деярли ҳал қилди. Қатар терма жамоаси Яман устидан минимал 1:0 ҳисобида устун келган бўлса, БАА жамоаси Баҳрайн дарвозасига жавобсиз учта гол уриб, йирик 3:0 ҳисобидаги зафарни расмийлаштирди. Ҳар икки терма жамоа икки турдан сўнг 6 тадан очко жамғариб, мутлақ пешқадамлик қилмоқда. Энди 3-турда гуруҳ ғолиблиги учун Қатар ва БАА ўртасида ҳал қилувчи принципиал тўқнашув бўлиб ўтади.
«Жиддадаги зафар, 6 очко ва финал олдидан финал»: 2-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Кўрфаз кубоги «В» гуруҳи 2-туридан ўрин олган энг муҳим расмий маълумотлар ва кўрсаткичлар:
Қатардан совуққон ғалаба: Осиёнинг амалдаги чемпиони Яман мудофаасини 64-дақиқада Абдурисагнинг голи эвазига ёриб ўтди (1:0);
БААнинг мутлақ устунлиги: Баҳрайн дарвозасига Камара, Бала ва Солиҳ учта жавобсиз тўп киритиб, 3:0 ҳисобида ғалабани таъминлади;
Гуруҳда 100 фоизлик натижа: Иккала етакчи — БАА ва Қатар иккита баҳсда максимал 6 очко тўплади;
Яман ва Баҳрайн курашдан чиқди: Икки мағлубиятдан сўнг 0 очко билан қолган ҳар икки терма жамоа имкониятларини бой берди;
3-турда якка пешқадамлик жанги: Гуруҳ ғолиби айнан Қатар ва БАА ўртасидаги ўзаро учрашувда аниқланади.
Кўрфаз кубоги: «В» гуруҳи 2-тур натижалари ва турнир жадвали
Бўлиб ўтган учрашувлар ва гуруҳдаги кучлар тақсимоти таснифи:
Терма жамоалар
Ўйинлар
Очколар
Тўплар фарқи
2-тур натижаси
Гол муаллифлари
БАА (1-ўрин)
2
6
+4 ва ундан юқори
3 : 0 (Баҳрайнга қарши)
Камара (30'), Бала (66'), Солиҳ (88')
Қатар (2-ўрин)
2
6
Ижобий
1 : 0 (Яманга қарши)
Абдурисаг (64')
Баҳрайн (3-ўрин)
2
0
Салбий
0 : 3 (БААга қарши)
—
Яман (4-ўрин)
2
0
Салбий
0 : 1 (Қатарга қарши)
—
Футбол экспертизаси: Нега Қатар — БАА баҳси турнирнинг яширин финали?
Араб футболи экспертлари ва таҳлилчиларининг хулосалари:
«БАА ҳужумкор чизиғининг уйғониши»: Баҳрайндек қаттиқ ҳимояланадиган жамоага қарши Камара, Бала ва Солиҳнинг самарали ҳаракатлари амирликларнинг ҳужум потенциали юқори эканини кўрсатди; жамоа тўплар нисбати бўйича гуруҳда 1-ўринга чиқиб олди;
Қатарнинг прагматик ўйини: Тинкес ва ёпиқ ўйнаган Яманга қарши Қатар ортиқча куч сарфламасдан, битта аниқ ҳужум эвазига вазифани бажарди; Абдурисагнинг совуққонлиги жамоага режали 3 очкони олиб келди;
Плей-офф рақибини танлаш стратегияси: 3-турдаги ўзаро ўйин шунчаки пешқадамлик учун эмас, балки «А» гуруҳидаги кучли рақиблардан қочиш ва яримфиналда қулайроқ сеткага тушиш учун ҳал қилувчи тактик жангга айланади.
Сизнингча, 3-турдаги марказий қарама-қаршиликда Қатар ўз тажрибаси эвазига зафар қучадими ёки БААнинг ёрқин ҳужум чизиғи устунлик қиладими? Кўрфаз кубогининг бош совринини қўлга киритишга қайси жамоа кўпроқ лойиқ деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва араб футболининг қайноқ турнири таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…