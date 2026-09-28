«Мусорли» ДНКдан 1700 та номаълум оқсил топилди ва саратонга қарши вакцина яратилди

·14·Техно
«Мусорли» ДНКдан 1700 та номаълум оқсил топилди ва саратонга қарши вакцина яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро тадқиқотчилар жамоаси илгари «мусорли ДНК» деб аталган ҳудудлардан 1700 га яқин номаълум пептидинларни аниқлади.
  • Ушбу кашфиёт тиббиёт ва онкологияда туб бурилиш ясаб, саратонга қарши янги ваксиналарни синовдан ўтказиш имконини берди.
  • Хусусан, Юинг саркомасига қарши ваксина яратилди ва ҳозирда 45 нафаргача бемор иштирокида клиник синовлар давом этмоқда.

Халқаро тадқиқотчилар жамоаси илгари «мусорли ДНК» деб аталиб, ҳеч қандай фойдали вазифа бажармайди деб ҳисобланган ҳудудларда ўнлаб аминокислоталардан иборат қисқа молекулалар — пептидинларни аниқлади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу яширин қатламнинг кашф этилиши тиббиёт ва онкологияда туб бурилиш ясаб, хавфли ўсмаларга қарши мутлақо янги вакциналарни синовдан ўтказиш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илгарилари генетиклар фақат юзлаб ёки минглаб занжирли классик оқсилларни ўрганиб, геномнинг катта қисмини эътибордан четда қолдирган эди. ТрансКОДE халқаро консорциуми таркибида бирлашган 60 дан ортиқ тадқиқотчи илгари кодловчи деб қаралмаган 7 000 дан зиёд участкаларни таҳлил қилди. Натижада уларнинг қарийб тўдан бир қисми — 1 700 га яқин қисми ўзига хос қисқа молекулаларни ишлаб чиқариши маълум бўлди.

Ушбу яширин қатламни очиб беришда рибосомал профиллаш усули муҳим рол ўйнади. Мазкур технология оқсил йиғиш машиналари геномнинг қайси нуқталарида фаол эканини аниқ қайд этади. Маълум бўлишича, рибосомалар минглаб ноаннотация қилинган ҳудудларни ўқийди. 2001 йилда ҳужайраларни стрессдан ҳимоя қилувчи 24 та аминокислотали гупонин кашф этилиши ушбу кенг синфдаги илк ҳужжатлаштирилган ҳолат бўлган эди.

Онкологияда амалий қўлланилиши

Тадқиқотнинг энг муҳим клиник натижаси онкология соҳасига тўғри келади. Саратон ҳужайралари соғлом тўқималарда учрамайдиган кўплаб пептидинларни ўз ичига олади ва энг асосийси, уларга боғланиб қолади. «Қора ДНК»нинг тегишли қисмлари блокланганда кўкрак, простата, ичак ва мия саратони ҳужайраларининг ўсиши тўхташи аниқланди.

Ушбу молекулаларнинг парчалари ҲЛА-комплекс оқсиллари орқали ҳужайра юзасига чиқарилади ва бу уларни иммун тизими учун қулай нишонга айлантиради. Айнан шу принцип Юинг саркомасига — Европада ҳар йили 600 га яқин ёшларда аниқланадиган кам учрайдиган ва агрессив суяк ўсимтасига қарши вакцина яратиш асосига қўйилди.

Принсесса Максим номидаги болалар онкологияси марказидан Себастиан ван Хеесч саркома ҳужайраларига хос бўлган бир нечта пептидин парчаларини битта препаратга бирлаштирди. Унинг тушунтиришича, молекулалар шу қадар кичикки, битта вакцина таркибига бир нечта нишонларни жойлаштириш имкони туғилган.

Келажак истиқболлари ва эволюциядаги аҳамияти

Ҳозирги вақтда Фигҳт Кидс Канцер дастури томонидан молиялаштириладиган клиник синовлар Париждаги Кюри институти ва Гейделберг университетида 45 нафаргача бемор иштирокида давом этмоқда. Ушбу ёндашув бошқа турдаги хавфли ўсмаларни даволашда ҳам қўл келиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, пептидинлар эволюция назарияси бўйича фундаментал савол қўймоқда. Инсон оқсилларининг аксарияти бошқа турларда ўхшаш аналогларга эга бўлса-да, юрак тўқималарини солиштирган олимлар бу молекулалар ландшафти тубдан фарқ қилишини аниқлашди. Бу эса молекуляр даражадаги эволюция аввал ўйланганидан анча динамик эканини ва пептидинлар келгусида тўлақонли оқсилга айланиши мумкинлигини кўрсатади.

ГенетикаСаратонВакцинаТиббиётИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!20 сентябр 14:13Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиГенетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилди15 июн 01:53Нейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиНейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошлади17 июл 10:522027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади28 июн 18:35Соғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиСоғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаланди27 июн 19:20Те Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиТе Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботланди6 июл 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди