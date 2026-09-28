“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!
Англия Премьер-лигасида қишки трансфер ойнаси олдидан ҳақиқий сенсация куртак очмоқда. Британия матбуотининг хабар беришича, Лондоннинг «Челси» клуби «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни ўз сафига қўшиб олиш учун мисли кўрилмаган трансфер режасини ишга туширди. Ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал қилишга киришган лондонликлар 22 ёшли ўзбек футболчисини қишдаёқ сотиб олиш ниятида бир нечта таклиф ҳозирламоқда.
Биринчи вариантга кўра, «аристократлар» анчадан бери «шаҳарликлар» устози Энцо Мареска нишонида турган франциялик ўнг қанот ҳимоячиси Мало Гюстони тўғридан-тўғри Ҳусановга алмаштириш — рокировка қилиш ғоясини илгари сурмоқда. Агар «Манчестер Сити» бу келишувга рози бўлмаса, «Челси» Абдуқодир учун нақд 80 миллион фунт стерлинг (қарийб 95 миллион евро) тўлашга тайёр. Ушбу трансфер амалга ошса, ҳамюртимиз жаҳон футболи тарихидаги энг қимматбаҳо ҳимоячилардан бирига айланади.
«80 миллионлик бадал, Гюсто рокировкаси ва Лондон талаби»: Трансфернинг 5 та асосий нуқтаси
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги қишки трансфер муҳокамаларидан энг муҳим расмий далиллар:
«Челси»дан икки хил таклиф: Лондонликлар Ҳусановни қўлга киритиш учун рокировка ёки тўғридан-тўғри рекорд маблағ тўлаш вариантини тайёрлади;
Мало Гюсто билан алмаштириш: Мареска қизиқаётган франциялик иқтидорли қанот ҳимоячиси Гюсто Ҳусанов эвазига Манчестерга юборилиши мумкин;
80 миллион фунтлик бадал: Рад жавоби берилган тақдирда, лондонликлар 80 миллион фунтлик нақд пул билан «Сити»ни кўндиришга уриниб кўради;
АПЛнинг топ-3 ҳимоячиси: Таҳлилий рейтингларда ўзбек легионери Премьер-лиганинг энг кучли уч нафар ҳимоячиси сафида эътироф этилмоқда;
Мухлисларнинг тўлиқ далдаси: «Челси» ишқибозлари ижтимоий тармоқларда Ҳусанов жамоага тезлик, жисмоний куч ва паслар аниқлигини олиб келишига ишониб, клуб режасини фаол қўлламоқда.
«Челси»нинг Ҳусанов трансфери бўйича таклифлари таққоси
Лондон клуби тайёрлаётган икки хил трансфер сценарийси жадвали:
Таклиф параметрлари
1-вариант: Рокировка (Алмашинув)
2-вариант: Тўғридан-тўғри рекорд харид
Келишув механизми
Мало Гюсто ↔ Абдуқодир Ҳусанов
Тўлиқ пул компенсациясини тўлаш
Молиявий қиймати
Гюстонинг трансфер ҳуқуқи «Сити»га берилади
80 миллион фунт стерлинг (рекорд бадал)
«Сити» учун манфаат
Мареска ўз услуби учун истаган ўнг қанот ҳимоячисига эга бўлади
Ҳимоячини сотиш орқали молиявий фэйр-плейни мустаҳкамлаш
«Челси»нинг ютуғи
Нақд пул сарфламасдан ҳимоя марказини кучайтиради
Тарихдаги энг қиммат ва ишончли ҳимоячилардан бирини қўлга киритиш
Ҳусановнинг роли
Алонсонинг 3 ҳимоячили тизимида муқаррар асосий таркиб
Клубнинг янги юлдузи ва мудофаа етакчиси
Футбол ва бозор экспертизаси: Нега Ҳусанов 80 миллион фунтга арзийди?
Британиялик скаутлар, трансфер инсайдерлари ва тактик мутахассисларнинг хулосалари:
«Ноёб жисмоний куч ва замонавий пас маданияти»: Ҳусанов бугунги кун марказий ҳимоячиси учун талаб қилинадиган барча хислатларга эга — у Премьер-лиганинг энг тезкор спринтчилари билан беллаша олади, яккама-якка тўқнашувларда девордек мустаҳкам ва узоқ масофаларга диагонал паслар беришда юқори аниқлик кўрсатади;
Мало Гюсто рокировкаси мантиғи: «Сити» ўнг қанотда тезкор ҳимоячига эҳтиёж сезаётган бир пайтда, Гюстонинг таклиф этилиши иккала томон учун манфаатли бўлиши мумкин; аммо «шаҳарликлар» Абдуқодирни ўзларининг узоқ муддатли лойиҳаси сифатида сақлаб қолишга уринаётгани боис 80 миллион фунтлик бадал варианти асосий планга айланиши эҳтимоли юқори;
Жаҳон футболи тарихидаги янги давр: 80 миллион фунтлик харид Ҳусановни Йошко Гвардиол ва Гарри Магуайр даражасидаги тарихнинг энг қиммат ҳимоячилари сафига қўшади — бу эса ўзбек футболи глобал савдо бозорида дунё грандларининг асосий нишонига айланганидан далолат беради.
Сизнингча, «Манчестер Сити» Мало Гюсто билан алмашинувга рози бўладими ёки «Челси» Абдуқодир Ҳусанов учун нақд 80 миллион фунт сарфлашига тўғри келадими? Ҳусановнинг Лондонга кўчиб ўтиши унинг фаолияти учун янги юксалиш поғонаси бўлади деб ўйлайсизми? Шахсий таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек футболининг жаҳон миқёсидаги энг шов-шувли трансфер хабарини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…