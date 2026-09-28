“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!

·0·Спорт
“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!

Англия Премьер-лигасида қишки трансфер ойнаси олдидан ҳақиқий сенсация куртак очмоқда. Британия матбуотининг хабар беришича, Лондоннинг «Челси» клуби «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни ўз сафига қўшиб олиш учун мисли кўрилмаган трансфер режасини ишга туширди. Ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал қилишга киришган лондонликлар 22 ёшли ўзбек футболчисини қишдаёқ сотиб олиш ниятида бир нечта таклиф ҳозирламоқда.

Биринчи вариантга кўра, «аристократлар» анчадан бери «шаҳарликлар» устози Энцо Мареска нишонида турган франциялик ўнг қанот ҳимоячиси Мало Гюстони тўғридан-тўғри Ҳусановга алмаштириш — рокировка қилиш ғоясини илгари сурмоқда. Агар «Манчестер Сити» бу келишувга рози бўлмаса, «Челси» Абдуқодир учун нақд 80 миллион фунт стерлинг (қарийб 95 миллион евро) тўлашга тайёр. Ушбу трансфер амалга ошса, ҳамюртимиз жаҳон футболи тарихидаги энг қимматбаҳо ҳимоячилардан бирига айланади.

«80 миллионлик бадал, Гюсто рокировкаси ва Лондон талаби»: Трансфернинг 5 та асосий нуқтаси

Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги қишки трансфер муҳокамаларидан энг муҳим расмий далиллар:

  • «Челси»дан икки хил таклиф: Лондонликлар Ҳусановни қўлга киритиш учун рокировка ёки тўғридан-тўғри рекорд маблағ тўлаш вариантини тайёрлади;

  • Мало Гюсто билан алмаштириш: Мареска қизиқаётган франциялик иқтидорли қанот ҳимоячиси Гюсто Ҳусанов эвазига Манчестерга юборилиши мумкин;

  • 80 миллион фунтлик бадал: Рад жавоби берилган тақдирда, лондонликлар 80 миллион фунтлик нақд пул билан «Сити»ни кўндиришга уриниб кўради;

  • АПЛнинг топ-3 ҳимоячиси: Таҳлилий рейтингларда ўзбек легионери Премьер-лиганинг энг кучли уч нафар ҳимоячиси сафида эътироф этилмоқда;

  • Мухлисларнинг тўлиқ далдаси: «Челси» ишқибозлари ижтимоий тармоқларда Ҳусанов жамоага тезлик, жисмоний куч ва паслар аниқлигини олиб келишига ишониб, клуб режасини фаол қўлламоқда.

«Челси»нинг Ҳусанов трансфери бўйича таклифлари таққоси

Лондон клуби тайёрлаётган икки хил трансфер сценарийси жадвали:

Таклиф параметрлари

1-вариант: Рокировка (Алмашинув)

2-вариант: Тўғридан-тўғри рекорд харид

Келишув механизми

Мало Гюсто ↔ Абдуқодир Ҳусанов

Тўлиқ пул компенсациясини тўлаш

Молиявий қиймати

Гюстонинг трансфер ҳуқуқи «Сити»га берилади

80 миллион фунт стерлинг (рекорд бадал)

«Сити» учун манфаат

Мареска ўз услуби учун истаган ўнг қанот ҳимоячисига эга бўлади

Ҳимоячини сотиш орқали молиявий фэйр-плейни мустаҳкамлаш

«Челси»нинг ютуғи

Нақд пул сарфламасдан ҳимоя марказини кучайтиради

Тарихдаги энг қиммат ва ишончли ҳимоячилардан бирини қўлга киритиш

Ҳусановнинг роли

Алонсонинг 3 ҳимоячили тизимида муқаррар асосий таркиб

Клубнинг янги юлдузи ва мудофаа етакчиси

Футбол ва бозор экспертизаси: Нега Ҳусанов 80 миллион фунтга арзийди?

Британиялик скаутлар, трансфер инсайдерлари ва тактик мутахассисларнинг хулосалари:

  • «Ноёб жисмоний куч ва замонавий пас маданияти»: Ҳусанов бугунги кун марказий ҳимоячиси учун талаб қилинадиган барча хислатларга эга — у Премьер-лиганинг энг тезкор спринтчилари билан беллаша олади, яккама-якка тўқнашувларда девордек мустаҳкам ва узоқ масофаларга диагонал паслар беришда юқори аниқлик кўрсатади;

  • Мало Гюсто рокировкаси мантиғи: «Сити» ўнг қанотда тезкор ҳимоячига эҳтиёж сезаётган бир пайтда, Гюстонинг таклиф этилиши иккала томон учун манфаатли бўлиши мумкин; аммо «шаҳарликлар» Абдуқодирни ўзларининг узоқ муддатли лойиҳаси сифатида сақлаб қолишга уринаётгани боис 80 миллион фунтлик бадал варианти асосий планга айланиши эҳтимоли юқори;

  • Жаҳон футболи тарихидаги янги давр: 80 миллион фунтлик харид Ҳусановни Йошко Гвардиол ва Гарри Магуайр даражасидаги тарихнинг энг қиммат ҳимоячилари сафига қўшади — бу эса ўзбек футболи глобал савдо бозорида дунё грандларининг асосий нишонига айланганидан далолат беради.

Сизнингча, «Манчестер Сити» Мало Гюсто билан алмашинувга рози бўладими ёки «Челси» Абдуқодир Ҳусанов учун нақд 80 миллион фунт сарфлашига тўғри келадими? Ҳусановнинг Лондонга кўчиб ўтиши унинг фаолияти учун янги юксалиш поғонаси бўлади деб ўйлайсизми? Шахсий таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек футболининг жаҳон миқёсидаги энг шов-шувли трансфер хабарини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Абдуқодир ҲусановЧелсиМанчестер СитиАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқда17 сентябр 22:14Абдуқодир Ҳусановнинг янги маоши: ҳафтасига 100 минг фунт — йилига қанча?Абдуқодир Ҳусановнинг янги маоши: ҳафтасига 100 минг фунт — йилига қанча?8 август 18:54Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?1 август 22:00Абдуқодир Ҳусанов «Борнмут»га қарши нега захирада қолиши мумкин?Абдуқодир Ҳусанов «Борнмут»га қарши нега захирада қолиши мумкин?22 август 10:00The New York Times нашри Ҳусанов ҳақида таҳлилий мақола эълон қилди...The New York Times нашри Ҳусанов ҳақида таҳлилий мақола эълон қилди...13 апрел 13:00Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?30 июл 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди