“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Челси» клуби «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни январ ойида ўз сафига қўшиб олмоқчи.
- «Аристократлар» устози Хаби Алонсо 22 ёшли ўзбек футболчисига ўз тактик схемасида асосий таркибдан доимий ўрин вада қилмоқда.
- Ҳусановнинг «Сити»да сўнгги икки ўйинда захирада қолиши унинг жамоасини ўзгартириш эҳтимолини оширган.
- Лондон клуби тез кунларда футболчи агентлари билан молиявий ва ҳуқуқий масалаларни муҳокама қилишни режалаштирган.
Англия Премьер-лигасида қишки трансфер ойнаси яқинлашгани сари йирик клублар ўртасидаги рақобат қизғин паллага кириб бормоқда. Британиянинг таниқли инсайдери, журналист Саймон Филлипснинг маълум қилишича, Лондоннинг «Челси» клуби «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов трансфери устида жиддий иш бошлади. Айни пайтда «шаҳарликлар» сафида Энцо Мареска бошқаруви остида асосий таркибдаги доимий ўрнини йўқотган ва сўнгги икки учрашувда захирада қолдирилган 22 ёшли ўзбек футболчиси январдаёқ жамоасини алмаштириши мумкин.
«Аристократлар» устози Хаби Алонсо уч марказий ҳимоячига асосланган ўз тактик схемасида Абдуқодирга муҳим рол ва бошланғич таркибдан муқаррар жой ваъда қилиб, уни Лондонга кўчиб ўтишга кўндирмоқчи. Лондон клуби яқин кунларда футболчининг агентлари билан боғланиб, трансфернинг молиявий ва ҳуқуқий шартларини расман муҳокама қилишни режалаштирган.
«Алонсо чорлови, захирадаги кунлар ва Лондон варианти»: Трансфернинг 5 та асосий нуқтаси
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги қишки трансфер шов-шуви бўйича энг муҳим фактлар:
«Челси»нинг қишки режаси: Лондонликлар январдаёқ «Манчестер Сити» ҳимоячисини сотиб олиш учун расмий қадамларни ташламоқда;
Хаби Алонсодан аниқ ваъда: Испаниялик мутахассис 22 ёшли футболчига мунтазам ўйин амалиёти ва асосий таркибдан жой кафолатламоқда;
Мареска қўл остида захирада қолиш: Чемпионатнинг сўнгги 2 та баҳсида Ҳусановнинг захирага михланиши клубдан кетиш эҳтимолини кескин оширди;
Тактик универсаллик устунлиги: Футболчининг нафақат марказда, балки ўнг қанотда ҳам ўйнай олиши Алонсонинг 3 талик мудофаа схемасида ўнг марказий ҳимоячи (RCB) ролига тўлиқ мос келади;
Совриндор юлдуз мақоми: «Сити» билан Англия кубоги ва Лига кубогини ютган Ҳусанов Англияда ўзининг юқори даражадаги классини исботлаб бўлган.
Ҳусанов учун кураш: «Манчестер Сити»даги вазият ва «Челси» таклифи таққоси
Ўзбек футболчисининг икки инглиз грандидаги истиқболи таснифи:
Муҳим мезонлар ва кўрсаткичлар
«Манчестер Сити» (Амалдаги жамоа)
«Челси» (Таклиф этилаётган лойиҳа)
Бош мураббий ва муносабат
Энцо Мареска (Сўнгги 2 ўйинда захирада қолдирди)
Хаби Алонсо (Шахсан ўзи трансферга қизиқмоқда)
Ўйин амалиёти ва мақоми
Юқори рақобат остида ротация ўйинчиси
Асосий таркибдан кафолатланган доимий ўрин
Тактик схема ва мослик
Тўрт ҳимоячили қатъий позицион модел
Алонсонинг 3 та ҳимоячига асосланган фаол прессинг схемаси
Мўлжалланган позиция
Марказий ҳимоячи (CB)
Ўнг марказий ҳимоячи (RCB) ва универсал рол
Трансфер вақти ва режа
Шартнома сақланиб турибди, аммо таклиф кутилмоқда
Январь ойидаги қишки ойнада трансферни ёпиш
Футбол ва трансфер экспертизаси: Нега Хаби Алонсо учун Ҳусанов идеал танлов?
Европа футболи шарҳловчилари, скаутлар ва тактик таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Хаби Алонсо услубига мос тезлик ва агрессия»: Испаниялик мураббий марказий ҳимоячилардан фақат мудофааланишни эмас, балки юқори тезлик, жисмоний куч ва ҳужум бошлаш маҳоратини талаб қилади; Ҳусановнинг яккама-якка курашлардаги енгилмас кучи ва тезкор қайтиш қобилияти Алонсонинг юқори прессинги учун энг керакли қурол ҳисобланади;
Ўйин амалиёти — миллий терма ва келажак гарови: «Сити»да юлдузлар кўплиги сабабли захирада қолиб кетиш 22 ёшли иқтидор учун салбий таъсир кўрсатиши мумкин; «Челси»га ўтиш ва мунтазам 90 дақиқа ҳаракат қилиш Ҳусановга дунёнинг энг қимматбаҳо ҳимоячилари сафига кириш имконини беради;
Январь ойидаги катта савдо: Лондонликлар мудофаа марказини кучайтиришни биринчи рақамли мақсад қилиб қўйган; шу сабабли Ҳусановнинг агенти билан олиб бориладиган музокаралар қисқа фурсатда Англия матбуотининг бош саҳифаларини эгаллаши шубҳасиз.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»да қолиб, асосий таркиб учун курашиши керакми ёки Хаби Алонсонинг чорловига жавобан зудлик билан «Челси»га йўл олиши тўғри қарор бўладими? Лондон жамоасининг ўйин услуби юртдошимизнинг кучли томонларини янада ёрқинроқ оча оладими? Ўз таҳлилингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек футболининг энг қайноқ трансфер хабарини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…