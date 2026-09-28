Феруза Казакова ғалаба қозониб, яримфиналда Олимпиада чемпионига рўбарў келди

·1·Спорт
Феруза Казакова ғалаба қозониб, яримфиналда Олимпиада чемпионига рўбарў келди

Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтказилаётган 20-Осиё ўйинларининг бокс мусобақалари қизғин ва шиддатли паллага кириб бормоқда. Аёллар ўртасида -51 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Осиё чемпиони Феруза Казакова чоракфинал босқичида қитъа вице-чемпиони, Шимолий Корея вакили Ан Кум Бёлга қарши рингга кўтарилди. Муросасиз ва юқори тезликда кечган жанг давомида ҳамюртимиз ўзининг юксак маҳорати, комбинацион ҳужумлари ва масофани бенуқсон ҳис қилиши эвазига тўлиқ устунликка эришди ҳамда ҳакамларнинг якдил қарори билан 5:0 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Ушбу ёрқин зафар эвазига Казакова камида бронза медалини нақд қилди ва яримфиналда Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони, хитойлик тажрибали Ву Юга қарши олтин йўлланмаси учун баҳс олиб борадиган бўлди. Шунингдек, мухлисларни кун дастурида яна бир муҳим беллашув — -75 кг вазнда Азиза Зокирова ва қозоғистонлик Наталя Богданова ўртасидаги принципиал тўқнашув кутмоқда.

«5:0 устунлиги, кафолатланган медал ва Олимпиада чемпиони синови»: Муҳим ғалабанинг 5 та асосий нуқтаси

Феруза Казакованинг чоракфинал жанги ва навбатдаги босқич бўйича энг муҳим расмий маълумотлар:

  • 5:0 ҳисобидаги мутлақ устунлик: Барча раундларда устунлик қилган Феруза Казакова ҳакамларнинг якдил баҳоси билан Шимолий Корея вакилини таслим этди;

  • Кафолатланган Осиё ўйинлари медали: Чоракфиналдаги ғалаба ҳамюртимизга камида бронза медалини ва яримфинал йўлланмасини нақд қилди;

  • Яримфиналда Олимпиада чемпиони: Энди ўзбекистонлик боксчи Париж-2024 Олимпиадаси олтин медали соҳиби, хитойлик кучли фаворит Ву Ю билан финал йўлланмаси учун курашади;

  • Ан Кум Бёлнинг маҳорати синдирилди: Осиё чемпионати совриндори бўлган шимолий кореялик рақибнинг кучли прессинги Казакованинг тезкор зарбаларига дош беролмади;

  • Навбатдаги ўзбек-қозоқ дербиси: -75 кг вазнда Азиза Зокированинг қозоғистонлик Наталя Богдановага қарши жанги куннинг навбатдаги марказий воқеасига айланади.

Осиё ўйинлари «Аичи-Нагоя-2026»: -51 кг вазн чоракфинали кўрсаткичлари таққоси

Феруза Казакова ва Ан Кум Бёл жангининг расмий кўрсаткичлари таснифи:

Жанг параметрлари ва мезонлар

Феруза Казакова (Ўзбекистон)

Ан Кум Бёл (Шимолий Корея)

Спорт мақоми ва унвонлари

Осиё чемпиони, жаҳон чемпионати совриндори

Осиё чемпионати кумуш медали соҳиби

Вазн тоифаси

-51 кг (Аёллар ўртасидаги бокс)

-51 кг (Аёллар ўртасидаги бокс)

Ҳакамларнинг якуний қарори

5 : 0 (Бир овоздан қайд этилган мутлақ ғалаба)

Мағлубият (мусобақани тарк этди)

Рингдаги тактик устунлик

Тезкор қадамлар, қарши ҳужумдаги аниқ сеseries зарбалар

Тўғридан-тўғри ҳужумга мойиллик, зарбалар ўтказиб юбориш

Эришилган мусобақа мақоми

Яримфинал иштирокчиси (Камида бронза медали кафолатланди)

Чоракфинал босқичида тўхтатилди

Кейинги босқичдаги рақиб

Ву Ю (Хитой — Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони)

Бокс ва эксперт таҳлили: Нега Феруза Казакованинг яримфинали мусобақанинг энг кульминацион жанги бўлади?

Халқаро бокс шарҳловчилари, мураббийлар ва спорт экспертларининг хулосалари:

  • «Олимпия чўққисига қарши ўзбек бокс мактаби»: Хитойлик Ву Ю нафақат Олимпиада чемпиони, балки бутун Осиёда ўз вазнининг бош гегемони ҳисобланади; Ферузанинг ушбу босқичга шиддатли 5:0 ҳисоблари билан етиб келиши унинг хитойлик юлдузга қарши фақат олтин учун рингга чиқишини кўрсатмоқда;

  • Шимолий Корея услубига қарши бенуқсон масофа: Ан Кум Бёл жуда бақувват ва жисмоний жиҳатдан тўхтовсиз босим қилувчи рақиб эди; Казакова уни куч синашувида эмас, балки ақлли оёқ ҳаракатлари, совуққон қарши зарбалар ва чап қўл жеби ёрдамида очиқдан-очиқ синдирди;

  • Азиза Зокированинг кутилаётган қарама-қаршилиги: Наталя Богдановага қарши рингга чиқадиган Азиза Зокирова жанги ҳам терма жамоамиз учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, миллий жамоамизнинг умуммедаллар жадвалидаги мавқеини янада мустаҳкамлайди.

Сизнингча, Феруза Казакова яримфиналда Париж Олимпиадаси чемпиони Ву Юни мағлубиятга учратиб, Аичи-Нагоя рингида финалга чиқа оладими? Азиза Зокирова ва қозоғистонлик Наталя Богданова жангидан қандай натижа кутмоқдасиз? Шахсий тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек боксчиларининг тарихий юриши таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Феруза КазаковаАичи-Нагоя 2026Осиё ўйинлариАзиза Зокирова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошладиФеруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошлади24 сентябр 11:28Феруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этдиФеруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этди18 июн 15:16“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!Бугун 08:42Хавининг Нидерландиядаги илк зафари: “Менталитетни ўзгартиришимиз керак”Хавининг Нидерландиядаги илк зафари: “Менталитетни ўзгартиришимиз керак”Бугун 08:32Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!Бугун 08:27“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!Бугун 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди