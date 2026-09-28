Феруза Казакова ғалаба қозониб, яримфиналда Олимпиада чемпионига рўбарў келди
Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтказилаётган 20-Осиё ўйинларининг бокс мусобақалари қизғин ва шиддатли паллага кириб бормоқда. Аёллар ўртасида -51 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Осиё чемпиони Феруза Казакова чоракфинал босқичида қитъа вице-чемпиони, Шимолий Корея вакили Ан Кум Бёлга қарши рингга кўтарилди. Муросасиз ва юқори тезликда кечган жанг давомида ҳамюртимиз ўзининг юксак маҳорати, комбинацион ҳужумлари ва масофани бенуқсон ҳис қилиши эвазига тўлиқ устунликка эришди ҳамда ҳакамларнинг якдил қарори билан 5:0 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Ушбу ёрқин зафар эвазига Казакова камида бронза медалини нақд қилди ва яримфиналда Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони, хитойлик тажрибали Ву Юга қарши олтин йўлланмаси учун баҳс олиб борадиган бўлди. Шунингдек, мухлисларни кун дастурида яна бир муҳим беллашув — -75 кг вазнда Азиза Зокирова ва қозоғистонлик Наталя Богданова ўртасидаги принципиал тўқнашув кутмоқда.
«5:0 устунлиги, кафолатланган медал ва Олимпиада чемпиони синови»: Муҳим ғалабанинг 5 та асосий нуқтаси
Феруза Казакованинг чоракфинал жанги ва навбатдаги босқич бўйича энг муҳим расмий маълумотлар:
5:0 ҳисобидаги мутлақ устунлик: Барча раундларда устунлик қилган Феруза Казакова ҳакамларнинг якдил баҳоси билан Шимолий Корея вакилини таслим этди;
Кафолатланган Осиё ўйинлари медали: Чоракфиналдаги ғалаба ҳамюртимизга камида бронза медалини ва яримфинал йўлланмасини нақд қилди;
Яримфиналда Олимпиада чемпиони: Энди ўзбекистонлик боксчи Париж-2024 Олимпиадаси олтин медали соҳиби, хитойлик кучли фаворит Ву Ю билан финал йўлланмаси учун курашади;
Ан Кум Бёлнинг маҳорати синдирилди: Осиё чемпионати совриндори бўлган шимолий кореялик рақибнинг кучли прессинги Казакованинг тезкор зарбаларига дош беролмади;
Навбатдаги ўзбек-қозоқ дербиси: -75 кг вазнда Азиза Зокированинг қозоғистонлик Наталя Богдановага қарши жанги куннинг навбатдаги марказий воқеасига айланади.
Осиё ўйинлари «Аичи-Нагоя-2026»: -51 кг вазн чоракфинали кўрсаткичлари таққоси
Феруза Казакова ва Ан Кум Бёл жангининг расмий кўрсаткичлари таснифи:
Жанг параметрлари ва мезонлар
Феруза Казакова (Ўзбекистон)
Ан Кум Бёл (Шимолий Корея)
Спорт мақоми ва унвонлари
Осиё чемпиони, жаҳон чемпионати совриндори
Осиё чемпионати кумуш медали соҳиби
Вазн тоифаси
-51 кг (Аёллар ўртасидаги бокс)
-51 кг (Аёллар ўртасидаги бокс)
Ҳакамларнинг якуний қарори
5 : 0 (Бир овоздан қайд этилган мутлақ ғалаба)
Мағлубият (мусобақани тарк этди)
Рингдаги тактик устунлик
Тезкор қадамлар, қарши ҳужумдаги аниқ сеseries зарбалар
Тўғридан-тўғри ҳужумга мойиллик, зарбалар ўтказиб юбориш
Эришилган мусобақа мақоми
Яримфинал иштирокчиси (Камида бронза медали кафолатланди)
Чоракфинал босқичида тўхтатилди
Кейинги босқичдаги рақиб
Ву Ю (Хитой — Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони)
—
Бокс ва эксперт таҳлили: Нега Феруза Казакованинг яримфинали мусобақанинг энг кульминацион жанги бўлади?
Халқаро бокс шарҳловчилари, мураббийлар ва спорт экспертларининг хулосалари:
«Олимпия чўққисига қарши ўзбек бокс мактаби»: Хитойлик Ву Ю нафақат Олимпиада чемпиони, балки бутун Осиёда ўз вазнининг бош гегемони ҳисобланади; Ферузанинг ушбу босқичга шиддатли 5:0 ҳисоблари билан етиб келиши унинг хитойлик юлдузга қарши фақат олтин учун рингга чиқишини кўрсатмоқда;
Шимолий Корея услубига қарши бенуқсон масофа: Ан Кум Бёл жуда бақувват ва жисмоний жиҳатдан тўхтовсиз босим қилувчи рақиб эди; Казакова уни куч синашувида эмас, балки ақлли оёқ ҳаракатлари, совуққон қарши зарбалар ва чап қўл жеби ёрдамида очиқдан-очиқ синдирди;
Азиза Зокированинг кутилаётган қарама-қаршилиги: Наталя Богдановага қарши рингга чиқадиган Азиза Зокирова жанги ҳам терма жамоамиз учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, миллий жамоамизнинг умуммедаллар жадвалидаги мавқеини янада мустаҳкамлайди.
Сизнингча, Феруза Казакова яримфиналда Париж Олимпиадаси чемпиони Ву Юни мағлубиятга учратиб, Аичи-Нагоя рингида финалга чиқа оладими? Азиза Зокирова ва қозоғистонлик Наталя Богданова жангидан қандай натижа кутмоқдасиз? Шахсий тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек боксчиларининг тарихий юриши таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…