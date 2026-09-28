iQOO Pad Ultra планшети: 9020 мА·ч батарея ва кучли совитиш тизими
iQOO бренди ўзининг янги iQOO Pad Ultra деб номланган компакт планшетининг асосий техник хусусиятларини расман маълум қилди. Қурилманинг тақдимоти 29-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, у ўзининг юпқа корпусига қарамай, флагман даражадаги имкониятларни жамлагани билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма 8,8 дюймли илғор OLED экран билан жиҳозланади. Дисплейнинг кадрлар частотаси 165 Hz ни ташкил этиб, жуда силлиқ тасвирни таъминлайди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи экран учун 4500 нитгача бўлган энг юқори ёрқинлик ва 1 миллисекунддан кам бўлган реакция вақтини вада қилмоқда.
Юпқа корпус ва фаол совитиш тизимиПланшетнинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири унинг ўлчамларидир. Металл корпуснинг қалинлиги атиги 5,74 миллиметрни ташкил этган ҳолда, унинг умумий оғирлиги 298 граммга тенг. Экран атрофигаги ҳошиялар ҳам ўта юпқа бўлиб, уларнинг эни атиги 2,65 миллиметрни ташкил этади.
Шунчалик юпқа корпусга эга бўлишига қарамай, муҳандислар қурилма ичига 9020 мА·ч сиғимли улкан аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган. Бундан ташқари, ixbt.com маълумотига кўра, планшет фаол совитиш тизими, жумладан, 30x30x3,5 миллиметр ўлчамдаги кичик ўрнатилган вентилятор билан таъминланади.
Унумдорлик ва ўйин имкониятлариЮқори унумдорликни таъминлаш учун iQOO Pad Ultra флагман Qualcomm Snapdragon 8 туркумидаги процессор билан жиҳозланади. Бу эса қурилмага энг талабчан иловалар ва ўйинларда ҳам мукаммал ишлаш имконини беради.
Геймерлар учун махсус равишда планшет дарҳол иккита кучли вибромотор билан жиҳозланмоқда. Улар ўйин жараёнида реалистик ва чуқур тактил қайта алоқани (вибрацияни) таъминлаб бериши керак.
Қурилма харидорларга иккита асосий — кумушранг ва қора рангларда тақдим этилади. Расмий тақдимот санаси яқинлашгани сари iQOO ушбу флагман планшетнинг бошқа тафсилотлари ва нарх сиёсатини ҳам маълум қилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…