iQOO Pad Ultra планшети: 9020 мА·ч батарея ва кучли совитиш тизими

·0·Техно
iQOO Pad Ultra планшети: 9020 мА·ч батарея ва кучли совитиш тизими

iQOO бренди ўзининг янги iQOO Pad Ultra деб номланган компакт планшетининг асосий техник хусусиятларини расман маълум қилди. Қурилманинг тақдимоти 29-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, у ўзининг юпқа корпусига қарамай, флагман даражадаги имкониятларни жамлагани билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма 8,8 дюймли илғор OLED экран билан жиҳозланади. Дисплейнинг кадрлар частотаси 165 Hz ни ташкил этиб, жуда силлиқ тасвирни таъминлайди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи экран учун 4500 нитгача бўлган энг юқори ёрқинлик ва 1 миллисекунддан кам бўлган реакция вақтини вада қилмоқда.

Юпқа корпус ва фаол совитиш тизими

Планшетнинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири унинг ўлчамларидир. Металл корпуснинг қалинлиги атиги 5,74 миллиметрни ташкил этган ҳолда, унинг умумий оғирлиги 298 граммга тенг. Экран атрофигаги ҳошиялар ҳам ўта юпқа бўлиб, уларнинг эни атиги 2,65 миллиметрни ташкил этади.

Шунчалик юпқа корпусга эга бўлишига қарамай, муҳандислар қурилма ичига 9020 мА·ч сиғимли улкан аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган. Бундан ташқари, ixbt.com маълумотига кўра, планшет фаол совитиш тизими, жумладан, 30x30x3,5 миллиметр ўлчамдаги кичик ўрнатилган вентилятор билан таъминланади.

Унумдорлик ва ўйин имкониятлари

Юқори унумдорликни таъминлаш учун iQOO Pad Ultra флагман Qualcomm Snapdragon 8 туркумидаги процессор билан жиҳозланади. Бу эса қурилмага энг талабчан иловалар ва ўйинларда ҳам мукаммал ишлаш имконини беради.

Геймерлар учун махсус равишда планшет дарҳол иккита кучли вибромотор билан жиҳозланмоқда. Улар ўйин жараёнида реалистик ва чуқур тактил қайта алоқани (вибрацияни) таъминлаб бериши керак.

Қурилма харидорларга иккита асосий — кумушранг ва қора рангларда тақдим этилади. Расмий тақдимот санаси яқинлашгани сари iQOO ушбу флагман планшетнинг бошқа тафсилотлари ва нарх сиёсатини ҳам маълум қилиши кутилмоқда.

iQOOПланшетТехнологияларГаджетларSnapdragon
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo Y600i: 8000 мА·ч батарея ва ўта мустаҳкам корпусга эга смартфон тақдим этилдиVivo Y600i: 8000 мА·ч батарея ва ўта мустаҳкам корпусга эга смартфон тақдим этилдиКеча 22:21iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиiQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этди15 август 13:5513 000 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Элите: iQOO Pad6 Pro тақдим этилди13 000 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Элите: iQOO Pad6 Pro тақдим этилди20 май 23:52iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олди14 сентябр 15:53Xiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфониXiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфони23 сентябр 19:53Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овозиМоторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овози23 сентябр 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди