Туркияда 6 840 литр ловия пиширилиб, рекорд ўрнатилди
Туркиянинг Келкит шаҳрида маҳаллий қишлоқ хўжалиги меросини намойиш этишга бағишланган тадбирда улкан миқдорда ловия тайёрланиб, Guinness World Records’нинг навбатдаги рекорди ўрнатилди.
Ташкилотчилар 22 август куни қарийб 1 807 галлон, яъни 6 840 литр пиширилган ловия тайёрлади. Бу миқдор тахминан 15 минг банка ловияга тенг.
Рекорд ўрнатилган тадбир Келкит Савдо-саноат палатаси, Гюмюшхане губернаторлиги ва Келкит муниципалитети томонидан ҳамкорликда ташкил этилди.
Келкит ҳудуди ўзининг Kelkit Şeker Fasulyesi деб номланувчи маҳаллий ловия нави билан машҳур. У мазкур минтақанинг эътиборга молик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан бири ҳисобланади.
Ташкилотчилар Guinness World Records вакилларига ушбу натижа Келкит, Гюмюшхане ва бутун минтақа учун тарихий аҳамиятга эга эканини маълум қилди. Уларнинг таъкидлашича, рекорд маҳаллий қишлоқ хўжалиги анъаналари, ҳудудда етиштириладиган маҳсулотлар ҳамда аҳолининг биргаликдаги меҳнатини намоён этди.
Шу тариқа Келкит энг катта қозонда пиширилган ловия тайёрлаш бўйича жаҳон рекордини қўлга киритди. Янги натижа аввалги 1 479,36 галлонлик рекорддан ошиб кетди.
Ушбу ютуқ Келкит аҳолиси томонидан ҳам катта ғурур билан қабул қилинди. Рекорд нафақат маҳаллий қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тарғиб қилиш, балки Келкитнинг аграр ўзига хослигини халқаро майдонда намойиш этиш имкони сифатида ҳам баҳоланди.
Изоҳлар 0
…