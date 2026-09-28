Туркияда 6 840 литр ловия пиширилиб, рекорд ўрнатилди

·0·Дунё
Туркияда 6 840 литр ловия пиширилиб, рекорд ўрнатилди

Туркиянинг Келкит шаҳрида маҳаллий қишлоқ хўжалиги меросини намойиш этишга бағишланган тадбирда улкан миқдорда ловия тайёрланиб, Guinness World Records’нинг навбатдаги рекорди ўрнатилди.

Ташкилотчилар 22 август куни қарийб 1 807 галлон, яъни 6 840 литр пиширилган ловия тайёрлади. Бу миқдор тахминан 15 минг банка ловияга тенг.

Рекорд ўрнатилган тадбир Келкит Савдо-саноат палатаси, Гюмюшхане губернаторлиги ва Келкит муниципалитети томонидан ҳамкорликда ташкил этилди.

Келкит ҳудуди ўзининг Kelkit Şeker Fasulyesi деб номланувчи маҳаллий ловия нави билан машҳур. У мазкур минтақанинг эътиборга молик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан бири ҳисобланади.

Oshpazlar va rasmiylar ulkan qozonda ovqat pishirib, Ginnes rekordini nishonlamoqda.

Ташкилотчилар Guinness World Records вакилларига ушбу натижа Келкит, Гюмюшхане ва бутун минтақа учун тарихий аҳамиятга эга эканини маълум қилди. Уларнинг таъкидлашича, рекорд маҳаллий қишлоқ хўжалиги анъаналари, ҳудудда етиштириладиган маҳсулотлар ҳамда аҳолининг биргаликдаги меҳнатини намоён этди.

Шу тариқа Келкит энг катта қозонда пиширилган ловия тайёрлаш бўйича жаҳон рекордини қўлга киритди. Янги натижа аввалги 1 479,36 галлонлик рекорддан ошиб кетди.

Ушбу ютуқ Келкит аҳолиси томонидан ҳам катта ғурур билан қабул қилинди. Рекорд нафақат маҳаллий қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тарғиб қилиш, балки Келкитнинг аграр ўзига хослигини халқаро майдонда намойиш этиш имкони сифатида ҳам баҳоланди.

КелкитКелкит Шекер ФасулъесиГуиннес Уорлд РекордсГюмюшхане губернаторлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сувни энг кўп ичадиган давлатлар рейтинги эълон қилиндиСувни энг кўп ичадиган давлатлар рейтинги эълон қилинди16 май 15:27«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12Чехияда ғайриоддий томоша: зинадан 300 литр вино оқизилдиЧехияда ғайриоддий томоша: зинадан 300 литр вино оқизилди15 сентябр 22:04Марказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлдиМарказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлди18 июн 19:30Марказий Осиё сув истеъмолида жаҳон етакчилари қаторида: Ўзбекистончи?Марказий Осиё сув истеъмолида жаҳон етакчилари қаторида: Ўзбекистончи?16 май 15:094 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)4 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)9 июл 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота