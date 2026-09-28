Жаҳон чемпионати қаҳрамони Возинҳа машҳурликдан нолиди

·2·Спорт
Жаҳон чемпионати қаҳрамони Возинҳа машҳурликдан нолиди

Кабо-Верде терма жамоаси дарвозабони Возинҳа 2026 йилги жаҳон чемпионати давомида товар белгиси бўлиб қолган интернет-сенсацияга айлангач, ўзининг шахсий ҳаётида юзага келган жиддий ўзгаришлар ва қийинчиликлар ҳақида очиқ гапириб берди. Тажрибали посбон ортиқча эътибор ва доимий таъқиблар туфайли ўзининг тинч кундалик турмуш тарзини соғинганини ва бу шон-шуҳратни дарҳол оддий ҳаётга алмаштиришга тайёр эканини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Обсервер нашрига берган интервюсида 40 ёшли футболчи мундиал бошланишидан олдин Португалиянинг иккинчи дивизионидаги Шоуес клубида тинч ва осойишта ҳаёт кечиргани, бироқ турнир унинг бутун борлиқини ўзгартириб юборганини таъкидлади. Гуруҳ босқичининг илк турида Испания терма жамоасига қарши кечган баҳсда дарвозабон еттита муҳим сейв амалга ошириб, жамоасига 0:0 ҳисобидаги дурангни сақлаб қолишда улкан ҳисса қўшганди.

Ижтимоий тармоқлардаги кутилмаган портлаш

Бразилиянинг КазеТВ телеканали томонидан жонли эфирда амалга оширилган мурожаат туфайли дарвозабоннинг Instagram тармоғидаги обуначилари сони финал ҳуштигидан сўнг бир неча соат ичида 56 нафардан бир миллиондан ошиб кетди. Кийиниш хонасида телефонига тинимсиз хабарлар кела бошлагач, жамоанинг овқатланиш хизмати ходими унга миллиардлаб обуначиси борлигини ҳазиломуз тарзда айтган, кейинчалик аралаш зонада журналистлар буни тасдиқлаган.

Кутилмаган оммавий шовқин ва эътибор туфайли футбол федерацияси вазиятни назорат қилиш учун унинг собиқ агентини ёрдамга чақиришга мажбур бўлди. Шунга қарамай, дарвозабон футболга тўлиқ эътибор қаратиш мақсадида Instagram иловасининг барча билдиришномаларини ўчириб қўйишга қарор қилди.

Реклама таклифлари ва қатъий тамойиллар

Те Обсервер маълумотига кўра, футболчининг машҳурлиги ошиши ортидан кўплаб тижорат таклифлари ва компаниялардан ҳамкорлик хабарлари ёғилиб келган. Бироқ Возинҳа мусобақа давомида фақат битта — УФЛ Мобиле лойиҳаси билан ҳамкорлик қилганини, келгусида эса тамаки, алкогол ёки қимор ўйинлари билан боғлиқ брендлар билан асло ишламаслигини қатъий белгилаб қўйди.

Кўпчилик машҳурлик ва оммавийликнинг фақат ижобий томонларини кўришини таъкидлаган тажрибали посбон ўзининг бугунги ҳаёти ва олдинги осойишта кунлари ҳақида шундай деди: «Агар менга бугунги ҳаётим ёки аввалги ҳаётимни танлашни таклиф қилишса, шубҳасиз, ўша олдинги оддий ҳаётимни танлаган бўлардим».

ВозинҳаКабо-ВердеЖаҳон чемпионати 2026Футбол янгиликлариКазеТВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолдиФахрий дарвозабон Возинҳа Чили чемпионатидаги дебютида ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолди7 сентябр 12:33Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилди26 июл 01:37Жуд Беллингҳэм Англиянинг йил футболчиси деб топилдиЖуд Беллингҳэм Англиянинг йил футболчиси деб топилди25 сентябр 20:15Месси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларМесси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клублар30 июл 01:18Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг мактуб йўлладиКилиан Мбаппе жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг мактуб йўллади27 июл 13:17Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчи25 июн 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди