Жаҳон чемпионати қаҳрамони Возинҳа машҳурликдан нолиди
Кабо-Верде терма жамоаси дарвозабони Возинҳа 2026 йилги жаҳон чемпионати давомида товар белгиси бўлиб қолган интернет-сенсацияга айлангач, ўзининг шахсий ҳаётида юзага келган жиддий ўзгаришлар ва қийинчиликлар ҳақида очиқ гапириб берди. Тажрибали посбон ортиқча эътибор ва доимий таъқиблар туфайли ўзининг тинч кундалик турмуш тарзини соғинганини ва бу шон-шуҳратни дарҳол оддий ҳаётга алмаштиришга тайёр эканини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Обсервер нашрига берган интервюсида 40 ёшли футболчи мундиал бошланишидан олдин Португалиянинг иккинчи дивизионидаги Шоуес клубида тинч ва осойишта ҳаёт кечиргани, бироқ турнир унинг бутун борлиқини ўзгартириб юборганини таъкидлади. Гуруҳ босқичининг илк турида Испания терма жамоасига қарши кечган баҳсда дарвозабон еттита муҳим сейв амалга ошириб, жамоасига 0:0 ҳисобидаги дурангни сақлаб қолишда улкан ҳисса қўшганди.
Ижтимоий тармоқлардаги кутилмаган портлашБразилиянинг КазеТВ телеканали томонидан жонли эфирда амалга оширилган мурожаат туфайли дарвозабоннинг Instagram тармоғидаги обуначилари сони финал ҳуштигидан сўнг бир неча соат ичида 56 нафардан бир миллиондан ошиб кетди. Кийиниш хонасида телефонига тинимсиз хабарлар кела бошлагач, жамоанинг овқатланиш хизмати ходими унга миллиардлаб обуначиси борлигини ҳазиломуз тарзда айтган, кейинчалик аралаш зонада журналистлар буни тасдиқлаган.
Кутилмаган оммавий шовқин ва эътибор туфайли футбол федерацияси вазиятни назорат қилиш учун унинг собиқ агентини ёрдамга чақиришга мажбур бўлди. Шунга қарамай, дарвозабон футболга тўлиқ эътибор қаратиш мақсадида Instagram иловасининг барча билдиришномаларини ўчириб қўйишга қарор қилди.
Реклама таклифлари ва қатъий тамойилларТе Обсервер маълумотига кўра, футболчининг машҳурлиги ошиши ортидан кўплаб тижорат таклифлари ва компаниялардан ҳамкорлик хабарлари ёғилиб келган. Бироқ Возинҳа мусобақа давомида фақат битта — УФЛ Мобиле лойиҳаси билан ҳамкорлик қилганини, келгусида эса тамаки, алкогол ёки қимор ўйинлари билан боғлиқ брендлар билан асло ишламаслигини қатъий белгилаб қўйди.
Кўпчилик машҳурлик ва оммавийликнинг фақат ижобий томонларини кўришини таъкидлаган тажрибали посбон ўзининг бугунги ҳаёти ва олдинги осойишта кунлари ҳақида шундай деди: «Агар менга бугунги ҳаётим ёки аввалги ҳаётимни танлашни таклиф қилишса, шубҳасиз, ўша олдинги оддий ҳаётимни танлаган бўлардим».
Изоҳлар 0
…