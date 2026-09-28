Ўзбекистонда 3,6 магнитудали зилзила қайд этилди

·1·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 3,6 магнитудали зилзила қайд этилди

28 сентябр куни соат 09:03 да Ўзбекистон ҳудудида зилзила қайд этилди. Зилзиланинг магнитудаси 3,6 ни, ўчоқ чуқурлиги эса 15 километрни ташкил қилди.

Зилзила эпицентри Тошкент вилоятининг Пискент туманида жойлашган. У Тошкент шаҳрига нисбатан 66 километр жануби-шарқда қайд этилган. Эпицентр координаталари 40,79 N, 69,69 E.

Ер силкинишлари Ўзбекистоннинг бир қатор ҳудудларида сезилган. Жумладан:

• Олмалиқ шаҳрида 3 балл, 9 километр

• Пискент туманида 2–3 балл, 23 километр

• Оҳангарон туманида 2 балл, 26 километр

• Нурафшон шаҳрида 2 балл, 40 километр

• Ангрен шаҳрида 2 балл, 41 километр

Зилзила бўйича батафсил маълумотлар smrm.uz сайтида келтирилган.

ЗилзилаТошкент вилоятиПискент туманиСейсмология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида зилзила қайд этилди: кучи маълум...Тошкент вилоятида зилзила қайд этилди: кучи маълум...Бугун 09:13Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиОшдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди15 сентябр 09:46Ўзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилдиЎзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилди31 август 15:07Тошкент яқинида зилзила содир бўлдиТошкент яқинида зилзила содир бўлди31 июл 16:38Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиФарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди24 июн 21:19Тожикистондаги зилзила Ўзбекистоннинг жанубида ҳам сезилдиТожикистондаги зилзила Ўзбекистоннинг жанубида ҳам сезилди19 май 23:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади