Ўзбекистонда 3,6 магнитудали зилзила қайд этилди
28 сентябр куни соат 09:03 да Ўзбекистон ҳудудида зилзила қайд этилди. Зилзиланинг магнитудаси 3,6 ни, ўчоқ чуқурлиги эса 15 километрни ташкил қилди.
Зилзила эпицентри Тошкент вилоятининг Пискент туманида жойлашган. У Тошкент шаҳрига нисбатан 66 километр жануби-шарқда қайд этилган. Эпицентр координаталари 40,79 N, 69,69 E.
Ер силкинишлари Ўзбекистоннинг бир қатор ҳудудларида сезилган. Жумладан:
• Олмалиқ шаҳрида 3 балл, 9 километр
• Пискент туманида 2–3 балл, 23 километр
• Оҳангарон туманида 2 балл, 26 километр
• Нурафшон шаҳрида 2 балл, 40 километр
• Ангрен шаҳрида 2 балл, 41 километр
Зилзила бўйича батафсил маълумотлар smrm.uz сайтида келтирилган.
Изоҳлар 0
…