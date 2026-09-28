Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди

·5·Спорт
Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоаси Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган Миллатлар лигаси ўйинида Криштиану Роналду сўнгги 18 йилда илк бор расмий ўйинни тўлиқлигича захирада ўтказди.
  • Бош мураббий Жорже Жезуш 41 ёшли ҳужумчини ўйиннинг бориши ва тактик зарурат туфайли захирада қолдиришга қарор қилди.
  • Ўйин якунида Роналду мухлисларга миннатдорчилик билдирмасдан майдонни тарк этди, бу эса муҳокамаларга сабаб бўлди.

Ўзбекистон ва жаҳон футбол жамоатчилигининг диққат марказида бўлиб турган навбатдаги Миллатлар лигаси баҳсида Португалия терма жамоаси Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Осло шаҳридаги Уллеваал стадионида кечган учрашувда жамоа сардори Криштиану Роналду илк бор сўнгги 18 йил ичида расмий ўйинни тўлиқлигича захирада ўтказди ва ўйин якунидан кейин мухлисларга миннатдорчилик билдирмасдан майдонни тарк этди. Бу ҳолат футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тарихий захирада қолиш ва мураббий қарори

О Жого нашри тарқатган маълумотларга кўра, бош мураббий Жорже Жезуш 41 ёшли ҳужумчини бутун 90 дақиқа давомида захирада қолдиришга қарор қилди. Бу воқеа Криштиану Роналду учун охирги 18 йил ичида илк бор расмий халқаро ўйинда майдонга тушмасдан тўлиқ ўйинни захирада кузатиш билан якунланган илк ҳолат бўлди. Таққослаш учун, охирги марта шундай ҳолат 2008 йилги Европа чемпионатида Швейцарияга қарши гуруҳ босқичи ўйинида (0:2) кузатилган эди.

Ўйиндан кейин матбуот анжуманида сўз олган бош мураббий Жорже Жезуш ушбу тактик қарорни ҳимоя қилди. Унинг тушунтиришича, учрашувнинг бориши ва темпидан келиб чиққан ҳолда, Роналдунинг ўзига хос профилидаги ҳужумчини майдонга тушириш зарурати туғилмаган. Шунингдек, мураббий жамоанинг Ослодаги ҳимоя чизиғидаги тартиби ва тактик ижросидан мамнун эканини яширмади.

Сардорнинг норозилиги ва келажакдаги суҳбат

Бироқ асосий эътибор ўйиндан кейинги воқеаларга қаратилди. Ҳусусан, ҳакамнинг ҳуштагидан сўнг португалиялик футболчилар майдонда йиғилиб, стадионга ташриф буюрган 500 нафар сафаридаги мухлисларга миннатдорчилик билдиришган бир пайтда, сардор Криштиану Роналду тўғридан-тўғри кийим алмаштириш хонасига кириб кетди. Унинг жамоаъдошлари билан бирга мухлисларга қўл силтаб ташаккур ижор этмагани кўпчиликнинг эътирозига сабаб бўлди.

Ўйиндан кейинги вазиятга изоҳ берар экан, бош мураббий Жорже Жезуш ўша пайтда сардорнинг майдонни эрта тарк этганини пайқамаганинитан олди. Шу билан бирга, мутахассис вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида терма жамоа сардорининг вазифалари ва масъулияти юзасидан Криштиану Роналду билан шахсий суҳбат ўткатиш ниятида эканини тасдиқлади. Ушбу воқеаларнинг кейинги ривожи терма жамоадаги муҳитга қандай таъсир кўрсатиши мутахассислар назоратида қолмоқда.

Криштиану РоналдуПортугалияМиллатлар лигасиЖорже ЖезушФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКеча 18:36Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиХорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди25 сентябр 13:52Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКриштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди25 сентябр 02:18Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди24 сентябр 09:12Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиХорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима деди24 сентябр 09:17Криштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКриштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайман23 сентябр 23:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди