Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоаси Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган Миллатлар лигаси ўйинида Криштиану Роналду сўнгги 18 йилда илк бор расмий ўйинни тўлиқлигича захирада ўтказди.
- Бош мураббий Жорже Жезуш 41 ёшли ҳужумчини ўйиннинг бориши ва тактик зарурат туфайли захирада қолдиришга қарор қилди.
- Ўйин якунида Роналду мухлисларга миннатдорчилик билдирмасдан майдонни тарк этди, бу эса муҳокамаларга сабаб бўлди.
Ўзбекистон ва жаҳон футбол жамоатчилигининг диққат марказида бўлиб турган навбатдаги Миллатлар лигаси баҳсида Португалия терма жамоаси Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Осло шаҳридаги Уллеваал стадионида кечган учрашувда жамоа сардори Криштиану Роналду илк бор сўнгги 18 йил ичида расмий ўйинни тўлиқлигича захирада ўтказди ва ўйин якунидан кейин мухлисларга миннатдорчилик билдирмасдан майдонни тарк этди. Бу ҳолат футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тарихий захирада қолиш ва мураббий қарориО Жого нашри тарқатган маълумотларга кўра, бош мураббий Жорже Жезуш 41 ёшли ҳужумчини бутун 90 дақиқа давомида захирада қолдиришга қарор қилди. Бу воқеа Криштиану Роналду учун охирги 18 йил ичида илк бор расмий халқаро ўйинда майдонга тушмасдан тўлиқ ўйинни захирада кузатиш билан якунланган илк ҳолат бўлди. Таққослаш учун, охирги марта шундай ҳолат 2008 йилги Европа чемпионатида Швейцарияга қарши гуруҳ босқичи ўйинида (0:2) кузатилган эди.
Ўйиндан кейин матбуот анжуманида сўз олган бош мураббий Жорже Жезуш ушбу тактик қарорни ҳимоя қилди. Унинг тушунтиришича, учрашувнинг бориши ва темпидан келиб чиққан ҳолда, Роналдунинг ўзига хос профилидаги ҳужумчини майдонга тушириш зарурати туғилмаган. Шунингдек, мураббий жамоанинг Ослодаги ҳимоя чизиғидаги тартиби ва тактик ижросидан мамнун эканини яширмади.
Сардорнинг норозилиги ва келажакдаги суҳбатБироқ асосий эътибор ўйиндан кейинги воқеаларга қаратилди. Ҳусусан, ҳакамнинг ҳуштагидан сўнг португалиялик футболчилар майдонда йиғилиб, стадионга ташриф буюрган 500 нафар сафаридаги мухлисларга миннатдорчилик билдиришган бир пайтда, сардор Криштиану Роналду тўғридан-тўғри кийим алмаштириш хонасига кириб кетди. Унинг жамоаъдошлари билан бирга мухлисларга қўл силтаб ташаккур ижор этмагани кўпчиликнинг эътирозига сабаб бўлди.
Ўйиндан кейинги вазиятга изоҳ берар экан, бош мураббий Жорже Жезуш ўша пайтда сардорнинг майдонни эрта тарк этганини пайқамаганинитан олди. Шу билан бирга, мутахассис вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида терма жамоа сардорининг вазифалари ва масъулияти юзасидан Криштиану Роналду билан шахсий суҳбат ўткатиш ниятида эканини тасдиқлади. Ушбу воқеаларнинг кейинги ривожи терма жамоадаги муҳитга қандай таъсир кўрсатиши мутахассислар назоратида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…