Ишга кетишдан олдинги биргина ўпич: Узоқ умр ва муваффақиятнинг илмий сири...

·0·Саломатлик
Ишга кетишдан олдинги биргина ўпич: Узоқ умр ва муваффақиятнинг илмий сири...

Оилавий муносабатлар ва кундалик одатлар инсон ҳаёти, саломатлиги ҳамда молиявий фаровонлигига қандай таъсир кўрсатади? 20-аср охирларида олиб борилган ва бугунги кунгача энг кўп муҳокама қилинадиган ижтимоий-психологик тадқиқотлардан бири ҳайратланарли фактни очиқлади: ишга кетишдан аввал турмуш ўртоғини меҳр билан ўпиб хайрлашадиган эркаклар камроқ йўл-транспорт ҳодисаларига дуч келади. Олимларнинг хулосаларига кўра, эрталабки бундай илиқ оилавий одат нафақат руҳий хотиржамлик бағишлайди, балки эркакларнинг уйланмаган ёки бундай одати бўлмаганларга нисбатан узоқроқ умр кўриши, юқори даромад топиши ва касбий муваффақиятга эришишининг асосий сабабларидан бирига айланади.

«Йўлдаги хавфсизлик, узоқ умр ва бойлик»: Илмий хулосаларнинг 5 та асосий нуқтаси

Оилавий одатларнинг инсон ҳаётига ижобий таъсири бўйича энг муҳим расмий омиллар:

  • Автоҳалокатлар хавфи кескин камаяди: Тонгни илиқ меҳр ва хотиржамлик билан бошлаган ҳайдовчилар рулида асабийлашмайди ва диққатини йўқотмайди;

  • Умр кўриш давомийлиги ошади: Бахтли оилавий муҳит ва меҳр алмашинуви сурункали стресс гормонларини камайтириб, юрак-қон томир саломатлигини мустаҳкамлайди;

  • Юқори даромад ва мансаб поғонаси: Эрталабдан ижобий қувват олган эркаклар иш жойида фаолроқ, ижодкорроқ ва маҳсулдорроқ бўлиб, даромадлари сезиларли даражада юқори бўлади;

  • Уйланмаганларга нисбатан юқори иммунитет: Психологик таянч ва мустаҳкам оилавий ришталар инсон иммун тизимининг чидамлилигини таъминлайди;

  • Психологик хавфсизлик ҳисси: Уйдан чиқишдаги меҳр инсонда кун давомида уни уйда кутаётган яқинлари борлиги ҳақидаги ҳимояланганлик ва масъулият ҳиссини оширади.

Эрталабки меҳр одатининг инсон ҳаётига таъсири: Илмий қиёс

Ижобий оилавий одатга эга бўлганлар ва унга эътибор бермайдиганлар кўрсаткичлари таққоси:

Тадқиқот мезонлари

Эрталаб оилавий меҳр оладиган эркаклар

Бўйдоқлар ёки тонгги меҳрга эга бўлмаганлар

Йўлдаги хавфсизлик даражаси

Камроқ аварияга учрайди, агрессив бошқарув кузатилмайди

Шошқалоқлик ва асабийлик ортидан юқори авария хавфи

Умр кўриш давомийлиги

Ўртача бир неча йилга узоқроқ ва соғлом ҳаёт тарзи

Стресс омилларининг юқорилиги сабаб эрта чарчаш

Молиявий даромад кўрсаткичи

Юқорироқ маош, тизимли меҳнат ва барқарор карьера

Мотивациянинг беқарорлиги, оний натижаларга интилиш

Стресс ва гормонал мувозанат

Окситоцин ва дофамин юқорилиги, кортизолнинг пасайиши

Сурункали ташвиш ва кунлик чарчоқ ҳисси

Ишдаги маҳсулдорлик

Юксак диққат-эътибор, жамоа билан илиқ мулоқот

Ҳиссиётлар таъсиридаги қарорлар ва тез тушкунлик

Психологик ва тиббий экспертиза: Нега оддийгина ўпич ҳаётни қутқариб қолади?

Психотерапевтлар, нейробиологлар ва йўл ҳаракати хавфсизлиги экспертларининг хулосалари:

  • «Биокимёвий қалқон ва окситоцин эффекти»: Ишга кетиш олдидан турмуш ўртоғига меҳр кўрсатиш мияда окситоцин («муҳаббат гормони») ва эндорфинларни ажратади; бу эса юрак уришини барқарорлаштириб, қон босимини туширади ва инсонни кун давомида учрайдиган салбий стресслардан табиий тарзда ҳимоя қилади;

  • Автомобил бошқаруви ва эмоционал хотиржамлик: Кўплаб ҳалокатлар тезлик эмас, балки ҳайдовчининг ички ғазаби, асабийлиги ва хаёли тарқоқлиги туфайли содир бўлади; тонгги илиқлик эркак кишига ички хотиржамлик ва ақл билан хушёр ҳаракатланиш қобилиятини бағишлайди;

  • Масъулият ва қайтиш истаги: Уйдан меҳр билан кузатилган инсон онгости даражасида ўзини асраш, таваккалчиликдан қочиш ва кечқурун оила бағрига соғ-омон қайтиш масъулиятини кучлироқ ҳис қилади — бу эса уни йўлдаги хавфли манёврлардан тияди.

Сизнингча, оилавий хотиржамлик ва эрталабки илиқ муносабатлар инсоннинг кундалик кайфияти ва молиявий ютуқларига қанчалик таъсир ўтказади? Иш кунини меҳр билан бошлаш одатини кундалик турмуш тарзининг ажралмас қисмига айлантириш вақти келмадими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳаёт сифатини яхшиловчи ушбу қизиқарли илмий таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!

оилавий муносабатларпсихологияокситоцинйўл ҳаракати хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сириГарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сири26 сентябр 08:55Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...14 сентябр 12:38«80 ёш тўсиғини енгиш»: Японияни ларзага солган узоқ умр ва бахт сирлари!«80 ёш тўсиғини енгиш»: Японияни ларзага солган узоқ умр ва бахт сирлари!20 сентябр 10:2290 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44102 ёшли япон момодан соғлом ва бахтли умр учун 7 та маслаҳат102 ёшли япон момодан соғлом ва бахтли умр учун 7 та маслаҳат2 август 15:2390 ёшгача соғлом яшаш сирлари: ҳаётингизни ўзгартирувчи 11 маслаҳат...90 ёшгача соғлом яшаш сирлари: ҳаётингизни ўзгартирувчи 11 маслаҳат...2 август 15:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!
Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли
Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли
Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?
Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?