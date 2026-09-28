Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов “Ўз касбининг фидойиси” кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)
Актриса ва блогер Зебо Рахимова ҳамда унинг ҳамкасби Умид Эшонқулов “Ўз касбининг фидойиси” кўкрак нишони билан тақдирланди. Улар санъат соҳасидаги бир қатор ижодкорлар қаторида ушбу эътирофга сазовор бўлди.
Зебо Рахимова бу ҳақдаги қувончли хабарни ўзининг Instagram саҳифасида маълум қилди. Актриса маросимдан видео улашиб, унга самимий изоҳ қолдирган.
“Бугун Умид ака иккаламизни “Ўз касбининг фидойиси” кўкрак нишони билан тақдирлашди. Бундай бебаҳо эътироф учун давлатимизга ва албатта, қўллаб-қувватлаб келаётган мухлисларимизга каттакон раҳмат. Шундай устоз санъаткорлар қаторида эътироф этилаётганимиздан бошим осмонга етди. Яхши кўраман сизларни”, — деб ёзган Зебо Рахимова.
Актрисанинг ушбу хабарини кузатувчилари ҳам илиқ кутиб олди. Улар Зебо Рахимова ва Умид Эшонқуловни мукофот билан табриклаб, ижодий фаолиятларига муваффақият ва янги ютуқлар тилаган.
Изоҳлар 0
…