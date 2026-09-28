Леандро Паредес терма жамоадаги келажаги ҳақида фикр билдирди

·41·Спорт
Леандро Паредес терма жамоадаги келажаги ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Леандро Паредес FIFA томонидан 10 та ўйинга четлатилгани сабабли Аргентина терма жамоасидаги келажаги ҳақида фикр билдирди.
  • У дисквалификация муддати тугагач, жамоага қайтишга тайёрлигини таъкидлади ва бош мураббий Лионель Скалони билан гаплашишни режалаштирмоқда.

Аргентина терма жамоаси ва Бокас Хунёрс ярим ҳимоячиси Леандро Паредес FIFA томонидан берилган узоқ муддатли дисквалификация ва сардор Лионель Мессининг хайрлашув ўйинлари фонида ўзининг миллий жамоадаги келажаги ҳақида гапирди. Бу ҳақда ESPN Аргентина нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, тажрибали ярим ҳимоячи 2026-йилги жаҳон чемпионати финалидан кейинги воқеалар туфайли FIFA томонидан 10 та ўйинга четлатилган эди. Ушбу жазо унинг ҳозирги йиғинлардан четда қолишига сабаб бўлди ва футболчининг терма жамоадаги фаолияти якунланаётгани ҳақидаги миш-мишларни кучайтирди.

Терма жамоадаги ўрни ва дисквалификация

Бокас Хунйрс таркибида Аргентина кубогининг чорак финалида Расинг Клуб устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги драматик ғалабадан сўнг Паредес ОАВ саволларига жавоб берди. У Лионель Скалони жамоасининг ажралмас қисми эканини ва дисквалификация муддати тугагач, сафга қайтишга тайёрлигини таъкидлади.

Паредеснинг сўзларига кўра, у ҳали бош мураббий билан гаплашмаган, аммо машғулотлар базасига бориб, жамоанинг ҳолати билан танишишни режалаштирмоқда. Агар дисквалификация бўлмаганида, у ҳозир ҳам терма жамоа лагерида бўлишини алоҳида қайд этди.

Скалонининг келажаги ва Месси видоси

Goal.com хабар қилишича, Аргентина футбол федерацияси бош мураббий Лионель Скалонига яна икки йиллик шартнома таклиф қилган ва бу битимни 2030-йилгача узайтириш имконияти ҳам мавжуд. Бу эса амалдаги жаҳон чемпионларининг келгуси саралаш босқичидаги режалари барқарор эканини билдиради.

Ҳозирги халқаро танаффус Аргентина футболи учун ўта ҳиссиётли давр бўлиб турибди, чунки Лионель Месси миллий жамоадаги тарихий хайрлашув ўйинига тайёргарлик кўрмоқда. Оқ-ҳаворанглар ўз уйида Боливия ва Буркина-Фасо ҳамда Бенин терма жамоаларига қарши баҳслар ўтказиши белгиланган.

Бош мураббий Лионель Скалони марказий чизиқда Леандро Паредес хизматидан фойдалана олмаган ҳолда, яқинлашиб келаётган ўйинларда янги тактик комбинацияларни синовдан ўтказишга мажбур бўлади. Жамоа ўз сардорисиз даврга мослашиш йўлларини қидирмоқда.

Леандро ПаредесЛионель МессиАргентина терма жамоасиЛионель Скалонифутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилдиАргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилдиБугун 10:17Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиЛионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди25 сентябр 17:53Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинЛеандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкин2 сентябр 22:18Анхел Ди Мария Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқдаАнхел Ди Мария Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқда27 июл 13:16Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди22 сентябр 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди