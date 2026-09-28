Леандро Паредес терма жамоадаги келажаги ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Леандро Паредес FIFA томонидан 10 та ўйинга четлатилгани сабабли Аргентина терма жамоасидаги келажаги ҳақида фикр билдирди.
- У дисквалификация муддати тугагач, жамоага қайтишга тайёрлигини таъкидлади ва бош мураббий Лионель Скалони билан гаплашишни режалаштирмоқда.
Аргентина терма жамоаси ва Бокас Хунёрс ярим ҳимоячиси Леандро Паредес FIFA томонидан берилган узоқ муддатли дисквалификация ва сардор Лионель Мессининг хайрлашув ўйинлари фонида ўзининг миллий жамоадаги келажаги ҳақида гапирди. Бу ҳақда ESPN Аргентина нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, тажрибали ярим ҳимоячи 2026-йилги жаҳон чемпионати финалидан кейинги воқеалар туфайли FIFA томонидан 10 та ўйинга четлатилган эди. Ушбу жазо унинг ҳозирги йиғинлардан четда қолишига сабаб бўлди ва футболчининг терма жамоадаги фаолияти якунланаётгани ҳақидаги миш-мишларни кучайтирди.
Терма жамоадаги ўрни ва дисквалификацияБокас Хунйрс таркибида Аргентина кубогининг чорак финалида Расинг Клуб устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги драматик ғалабадан сўнг Паредес ОАВ саволларига жавоб берди. У Лионель Скалони жамоасининг ажралмас қисми эканини ва дисквалификация муддати тугагач, сафга қайтишга тайёрлигини таъкидлади.
Паредеснинг сўзларига кўра, у ҳали бош мураббий билан гаплашмаган, аммо машғулотлар базасига бориб, жамоанинг ҳолати билан танишишни режалаштирмоқда. Агар дисквалификация бўлмаганида, у ҳозир ҳам терма жамоа лагерида бўлишини алоҳида қайд этди.
Скалонининг келажаги ва Месси видосиGoal.com хабар қилишича, Аргентина футбол федерацияси бош мураббий Лионель Скалонига яна икки йиллик шартнома таклиф қилган ва бу битимни 2030-йилгача узайтириш имконияти ҳам мавжуд. Бу эса амалдаги жаҳон чемпионларининг келгуси саралаш босқичидаги режалари барқарор эканини билдиради.
Ҳозирги халқаро танаффус Аргентина футболи учун ўта ҳиссиётли давр бўлиб турибди, чунки Лионель Месси миллий жамоадаги тарихий хайрлашув ўйинига тайёргарлик кўрмоқда. Оқ-ҳаворанглар ўз уйида Боливия ва Буркина-Фасо ҳамда Бенин терма жамоаларига қарши баҳслар ўтказиши белгиланган.
Бош мураббий Лионель Скалони марказий чизиқда Леандро Паредес хизматидан фойдалана олмаган ҳолда, яқинлашиб келаётган ўйинларда янги тактик комбинацияларни синовдан ўтказишга мажбур бўлади. Жамоа ўз сардорисиз даврга мослашиш йўлларини қидирмоқда.
Изоҳлар 0
…