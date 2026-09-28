Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди
Португалия терма жамоаси сафарда Норвегияни 2:5 ҳисобида эмас, балки 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратди ва Миллатлар лигасидаги юришини муваффақиятли давом эттирмоқда. Goal.com хабар беришича, жамоанинг бош мураббийи Жорже Жезуш афсонавий Криштиану Роналдузин захирада қолдириб, асосий таркибда Гонсалу Ramушга имкон берди ва ҳужумчи бу имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳал қилувчи тўпни киритди. Осло шаҳридаги қийин кечган баҳс португалияликларнинг гуруҳдаги устунлигини мустаҳкамлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг бошланиши меҳмонлар учун омадли келди. Учрашув дебютида Жоау Феликс ҳисобни очиб, Португалияни олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг майдон эгалари фаоллашиб, жавоб голини уришди. Хусусан, Эрлинг Холанд ўзининг Миллатлар лигасидаги рекорд даражадаги 22-голига муаллифлик қилиб, мувозанатни тиклади. Шунга қарамай, иккинчи бўлимда ташаббус яна қирғоқбўйи мамлакат вакиллари томонига ўтди.
Ҳал қилувчи гол ва мураббий ишончиИккинчи бўлимда Норвегия дарвозабони Оржан Нйланд йўл қўйган қўпол хатодан сўнг Гонсалу Ramуш чаққонлик кўрсатиб, жамоасининг иккинчи голини урди. 25 ёшли ҳужумчи бундан ташқари яна бир бор дарвозани ишғол қилган эди, бироқ VAR тизими қоидабузарлик туфайли голни бекор қилди. Майдонда 81 дақиқа ҳаракат қилиб, Франциску Тринкау билан алмаштирилган ҳужумчи терма жамоадаги ўйинлари сонини 29 тага, голларини эса 12 тага етказди.
Учрашувдан сўнг Sport ТВ каналига берган интервюсида Гонсалу Ramуш шахсий натижалар ва шоу-мақолалардан кўра жамоавий муваффақият муҳимроқ эканини таъкидлади. «Ҳар бир лаҳза муҳим. Энг асосийси — чақирилган пайтимда нима қила олишимни кўрсатиш ва жамоага ёрдам бериш. Бу менинг меҳнатим ва жамоа учун фақат голлар эмас, балки майдонда бажарадиган барча юмушларимнинг маҳсулидир», — деди футболчи.
Роналду билан рақобат ва олдиндаги режаларУшбу ғалаба Португалия терма жамоасининг Жорже Жезуш қўл остидаги мағлубиятсиз ва мукаммал сериясини сақлаб қолди. Сафардаги бу қийин ғалабадан сўнг жамоа A4 гуруҳида 6 очко билан яққол пешқадамлик қилмоқда. Ўйин давомида Ramушнинг фаол ҳаракатлари ва гол уриши бош мураббий олдида қизиқарли таркиб бошқотирмасини юзага келтирмоқда, чунки Криштиану Роналду ўз фаолиятидаги 1000 та гол маррасини забт этиш интилишида мунтазам равишда майдонга тушишни истайди.
Эндиликда Португалия терма жамоаси пайшанба куни Данияга сафар уюштиради. Ослодаги қаҳрамонлиги орқали Ramуш бўлажак баҳсда ҳам асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиш учун жиддий даъвогарлик қилмоқда. Жезуш шогирдлари эса гуруҳдаги барча ўйинларда ғалаба қозонишни мақсад қилиб, ўйин сифатини янада яхшилаш устида ишламоқда.
Изоҳлар 0
…