Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди

·1·Спорт
Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди

Португалия терма жамоаси сафарда Норвегияни 2:5 ҳисобида эмас, балки 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратди ва Миллатлар лигасидаги юришини муваффақиятли давом эттирмоқда. Goal.com хабар беришича, жамоанинг бош мураббийи Жорже Жезуш афсонавий Криштиану Роналдузин захирада қолдириб, асосий таркибда Гонсалу Ramушга имкон берди ва ҳужумчи бу имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳал қилувчи тўпни киритди. Осло шаҳридаги қийин кечган баҳс португалияликларнинг гуруҳдаги устунлигини мустаҳкамлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг бошланиши меҳмонлар учун омадли келди. Учрашув дебютида Жоау Феликс ҳисобни очиб, Португалияни олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг майдон эгалари фаоллашиб, жавоб голини уришди. Хусусан, Эрлинг Холанд ўзининг Миллатлар лигасидаги рекорд даражадаги 22-голига муаллифлик қилиб, мувозанатни тиклади. Шунга қарамай, иккинчи бўлимда ташаббус яна қирғоқбўйи мамлакат вакиллари томонига ўтди.

Ҳал қилувчи гол ва мураббий ишончи

Иккинчи бўлимда Норвегия дарвозабони Оржан Нйланд йўл қўйган қўпол хатодан сўнг Гонсалу Ramуш чаққонлик кўрсатиб, жамоасининг иккинчи голини урди. 25 ёшли ҳужумчи бундан ташқари яна бир бор дарвозани ишғол қилган эди, бироқ VAR тизими қоидабузарлик туфайли голни бекор қилди. Майдонда 81 дақиқа ҳаракат қилиб, Франциску Тринкау билан алмаштирилган ҳужумчи терма жамоадаги ўйинлари сонини 29 тага, голларини эса 12 тага етказди.

Учрашувдан сўнг Sport ТВ каналига берган интервюсида Гонсалу Ramуш шахсий натижалар ва шоу-мақолалардан кўра жамоавий муваффақият муҳимроқ эканини таъкидлади. «Ҳар бир лаҳза муҳим. Энг асосийси — чақирилган пайтимда нима қила олишимни кўрсатиш ва жамоага ёрдам бериш. Бу менинг меҳнатим ва жамоа учун фақат голлар эмас, балки майдонда бажарадиган барча юмушларимнинг маҳсулидир», — деди футболчи.

Роналду билан рақобат ва олдиндаги режалар

Ушбу ғалаба Португалия терма жамоасининг Жорже Жезуш қўл остидаги мағлубиятсиз ва мукаммал сериясини сақлаб қолди. Сафардаги бу қийин ғалабадан сўнг жамоа A4 гуруҳида 6 очко билан яққол пешқадамлик қилмоқда. Ўйин давомида Ramушнинг фаол ҳаракатлари ва гол уриши бош мураббий олдида қизиқарли таркиб бошқотирмасини юзага келтирмоқда, чунки Криштиану Роналду ўз фаолиятидаги 1000 та гол маррасини забт этиш интилишида мунтазам равишда майдонга тушишни истайди.

Эндиликда Португалия терма жамоаси пайшанба куни Данияга сафар уюштиради. Ослодаги қаҳрамонлиги орқали Ramуш бўлажак баҳсда ҳам асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиш учун жиддий даъвогарлик қилмоқда. Жезуш шогирдлари эса гуруҳдаги барча ўйинларда ғалаба қозонишни мақсад қилиб, ўйин сифатини янада яхшилаш устида ишламоқда.

Гонсалу RamушКриштиану РоналдуПортугалияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиБугун 09:19Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКеча 18:36Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиХорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди25 сентябр 13:52Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКриштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди25 сентябр 02:18Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди24 сентябр 09:12Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиХорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима деди24 сентябр 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди