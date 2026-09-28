Смартфондек келадиган янги Сихунитед WB81-H02 мини-компьютери намойиш этилди

·1·Техно
Смартфондек келадиган янги Сихунитед WB81-H02 мини-компьютери намойиш этилди

Замонавий технологиялар оламида қурилмаларни кичкиналаштириш тенденцияси янги босқичга кўтарилмоқда. Хитойнинг Сихунитед компанияси Intel Коннектион 2026 кўргазмасида ҳажми атиги 0,15 литрни ташкил этувчи ўта ихчам WB81-H02 мини-компьютерини омма эътиборига тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ўлчамлари бўйича оддий смартфон билан солиштириш мумкин бўлган мазкур қурилма ихчам корпусига қарамай, тўлақонли шахсий компьютер қувватини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдим этилган янги авлод мини--ПКси ичига Вилдкат Лаке оиласига мансуб кучли Intel Коре 7 процессори ўрнатилган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда олти ядроли Коре 7 350 ёки Коре 7 360 моделларини танлаш имкониятига эга бўладилар. Ушбу юқори унумдор процессор замонавий LPDDR5X тезкор хотираси ҳамда маълумотларни ўқиш тезлиги юқори бўлган PCIe 4.0 интерфейсли қаттиқ диск (SSD) билан биргаликда ишлайди.

Кичик корпусдаги бой имкониятлар

Гарчи қурилманинг габаритлари кафтга сиғадиган даражада кичик бўлса-да, муҳандислар ундаги портлар ва уланиш имкониятларини чеклаб қўйишмаган. WB81-H02 модели замонавий ташқи қурилмалар ва мониторларни улаш учун керакли бўлган HDMI 2.1 порти, иккита USB-C, тўлақонли USB-А ҳамда барқарор симли интернет учун гигабитли Etherнет улагичи билан жиҳозланган. Шунингдек, қурилма симсиз тармоқлар учун Wi-Fi 6 модули билан ҳам таъминланган.

Қурилманинг яна бир эътиборга молик жиҳати шундаки, у USB Повер Деливерй технологияси орқали қувватланишни қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчиларга махсус адаптерлар қидириб ўтирмасдан, оддий смартфон учун мўлжалланган қувватлаш блоки ёрдамида ҳам мини-компьютерни ишга тушириш имконини беради.

Савдога чиқиш муддати ва нархи сир сақланмоқда

Ҳозирча Сихунитед компанияси ушбу ноёб қурилманинг совутиш тизими қандай ташкил этилгани ҳақида аниқ маълумот бермаган. Бундай ўта кичик ҳажм ва кучли процессор комбинациясида иссиқликни чиқариб юбориш учун кичик ўлчамли вентилятордан фойдаланилиши ёки пассив совутиш тизими қўлланилиши тахмин қилинмоқда, бироқ расмий тасдиқ йўқ.

Шунингдек, Сихунитед WB81-H02 мини-компьютерининг бозорга чиқарилиш санаси ва унинг тахминий нархи ҳам ҳозирча эълон қилингани йўқ. Ушбу маълумотларнинг келгусида ошкор этилиши кутилмоқда.

Mini-компьютерСихунитедIntelТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этди2 сентябр 21:25Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиФрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этди20 август 02:27Intel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқадиIntel Nova Лаке процессорлари кучли график ядро билан чиқади30 июл 00:22Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиHonor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиКеча 15:58Oppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилдиOppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилдиКеча 14:27Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиLenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этди4 сентябр 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди