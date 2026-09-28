Смартфондек келадиган янги Сихунитед WB81-H02 мини-компьютери намойиш этилди
Замонавий технологиялар оламида қурилмаларни кичкиналаштириш тенденцияси янги босқичга кўтарилмоқда. Хитойнинг Сихунитед компанияси Intel Коннектион 2026 кўргазмасида ҳажми атиги 0,15 литрни ташкил этувчи ўта ихчам WB81-H02 мини-компьютерини омма эътиборига тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ўлчамлари бўйича оддий смартфон билан солиштириш мумкин бўлган мазкур қурилма ихчам корпусига қарамай, тўлақонли шахсий компьютер қувватини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдим этилган янги авлод мини--ПКси ичига Вилдкат Лаке оиласига мансуб кучли Intel Коре 7 процессори ўрнатилган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда олти ядроли Коре 7 350 ёки Коре 7 360 моделларини танлаш имкониятига эга бўладилар. Ушбу юқори унумдор процессор замонавий LPDDR5X тезкор хотираси ҳамда маълумотларни ўқиш тезлиги юқори бўлган PCIe 4.0 интерфейсли қаттиқ диск (SSD) билан биргаликда ишлайди.
Кичик корпусдаги бой имкониятларГарчи қурилманинг габаритлари кафтга сиғадиган даражада кичик бўлса-да, муҳандислар ундаги портлар ва уланиш имкониятларини чеклаб қўйишмаган. WB81-H02 модели замонавий ташқи қурилмалар ва мониторларни улаш учун керакли бўлган HDMI 2.1 порти, иккита USB-C, тўлақонли USB-А ҳамда барқарор симли интернет учун гигабитли Etherнет улагичи билан жиҳозланган. Шунингдек, қурилма симсиз тармоқлар учун Wi-Fi 6 модули билан ҳам таъминланган.
Қурилманинг яна бир эътиборга молик жиҳати шундаки, у USB Повер Деливерй технологияси орқали қувватланишни қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчиларга махсус адаптерлар қидириб ўтирмасдан, оддий смартфон учун мўлжалланган қувватлаш блоки ёрдамида ҳам мини-компьютерни ишга тушириш имконини беради.
Савдога чиқиш муддати ва нархи сир сақланмоқдаҲозирча Сихунитед компанияси ушбу ноёб қурилманинг совутиш тизими қандай ташкил этилгани ҳақида аниқ маълумот бермаган. Бундай ўта кичик ҳажм ва кучли процессор комбинациясида иссиқликни чиқариб юбориш учун кичик ўлчамли вентилятордан фойдаланилиши ёки пассив совутиш тизими қўлланилиши тахмин қилинмоқда, бироқ расмий тасдиқ йўқ.
Шунингдек, Сихунитед WB81-H02 мини-компьютерининг бозорга чиқарилиш санаси ва унинг тахминий нархи ҳам ҳозирча эълон қилингани йўқ. Ушбу маълумотларнинг келгусида ошкор этилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…