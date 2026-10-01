АҚШда 275 руҳоний 944 нафар болага зўравонлик қилган

·9·Дунё
АҚШда 275 руҳоний 944 нафар болага зўравонлик қилган

АҚШнинг Массачусетс штатидаги учта католик епархиясида 275 нафар руҳоний 944 нафар болага жинсий зўравонлик қилгани аниқланди. Бу ҳақда штат Бош прокуратураси ўтказган текширув ҳисоботида маълум қилинди.

Тергов Фолл-Ривер, Спрингфилд ва Вустер епархияларини қамраб олган. Ҳисоботдаги ҳолатларнинг аксарияти 2002 йилгача содир бўлган.

Бош прокурор Андреа Жой Кемпбеллнинг айтишича, епархиялар раҳбарияти руҳонийлар томонидан болаларга нисбатан зўравонлик содир этилганидан йиллар давомида хабардор бўлган. Айрим ҳолатларда черков обрўсини сақлаш болалар хавфсизлигидан устун қўйилгани таъкидланган.

Текширув 2019 йилда бошланган. Тергов давомида прокуратура ишлар бўйича маҳаллий прокурорларга уч марта мурожаат қилган ва улардан бири Вустер епархиясида айблов қўзғатилишига олиб келган. Қолган айрим ҳолатлар бўйича эса даъво муддати ўтиб кетгани ёки ўша пайтда қилмиш жиноят ҳисобланмагани сабабли жиноий таъқиб бошланмаган.

Уч епархия раҳбарлари жабрланганлардан узр сўраб, болалар хавфсизлигини кучайтириш ва мавжуд тартибларни такомиллаштириш бўйича чоралар кўрилаётганини билдирган.

Бош прокурор эса болаликдаги жинсий зўравонлик қурбонларига фуқаролик даъволари киритиш имконини кенгайтириш учун қонунчиликка ўзгартишлар киритишга чақирган.

Андреа Жой КемпбеллТергов Фолл-Ривер епархиясиМассачусетс католик епархияларижинсий зўравонлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?12 сентябр 09:30Денгизни бўлишга уринган руҳоний чўкиб кетишга сал қолдиДенгизни бўлишга уринган руҳоний чўкиб кетишга сал қолди26 май 17:00"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилдиБугун 15:53Ўлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилдиЎлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилдиБугун 15:30Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиИкки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиБугун 15:22Оқ уйда Кремний водийси саммити: Трамп AI “титан”ларини бир дастурхон атрофига тўпладиОқ уйда Кремний водийси саммити: Трамп AI “титан”ларини бир дастурхон атрофига тўпладиБугун 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота