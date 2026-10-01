iPhone Дуо ишлаб чиқаришда юқори брак улуши кузатилмоқда

·0·Техно
iPhone Дуо ишлаб чиқаришда юқори брак улуши кузатилмоқда

Жиемиан Невс нашрининг таъминот занжиридаги манбаларга таяниб хабар беришича, Apple компаниясининг илк буклама iPhone Дуо смартфонини оммавий ишлаб чиқариш жараёнида жиддий қийинчиликлар юзага келмоқда. Ҳозирда Foxconn заводларидаги йиғиш линияларида яроқли қурилмалар чиқиши даражаси атиги 60 фоиздан бироз юқорини ташкил этмоқда, бу эса ишлаб чиқарувчилар олдида турган мураккаб технологик тўсиқлардан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур муаммо алоҳида бирон-бир нуқсонга эмас, балки бутун бошли ишлаб чиқариш тизимини янги турдаги қурилма учун тўлиқ созлаш зарурати билан боғлиқ. iPhone Дуо Apple учун илк оммавий буклама қурилма бўлгани боис, Foxconn бир вақтининг ўзида ускуналар, технологик жараёнлар ва йиғиш параметрларини мувофиқлаштириши талаб этилмоқда. Агар жорий сифат талаблари ўзгармаса, барқарор оммавий ишлаб чиқариш даражасига эришиш учун олти ойдан бир йилгача вақт кетиши мумкин.

Техник мураккабликлар ва мукаммал буклама

Ишлаб чиқаришдаги асосий эътибор ички дисплейдаги буклама изини иложи борича кўринмас қилишга қаратилган. Бу мақсад учун нафақат махсус нанотекстурали УТГ ультратинг шишаси, балки юздан ортиқ компонентдан иборат мураккаб шарнир тизими ҳам қўлланилмоқда. Ҳар бир элемент юқори аниқликни талаб қилади, чунки энг кичик оғишлар ҳам дисплейда сезиларли из қолдириши ёки унинг чўкишига олиб келиши мумкин.

Қурилманинг корпуси очилган ҳолатда атиги 5,2 миллиметрни ташкил этиб, жуда юпқа қилиб лойиҳалаштирилган. Марказий қисмни эгаллаган шарнир туфайли аккумуляторлар, систем плата ва совутиш тизими унинг икки томонига жойлаштирилган. Хитойлик ҳамкор компаниялар, жумладан Ленс Течнологй, Лингйи ва Зҳуҳаи Гуаню ушбу жараёнда муҳим қисмлар, жумладан УТГ шишаси ва аккумулятор элементларини етказиб беришда фаол қатнашмоқда.

Савдолар бошланишидаги кечикишлар ва режалар

Жараёндаги бундай технологик қийинчиликлар тақдимот ва савдолар бошланиши орасидаги муддат нега одатдагидан сезиларли даражада узун эканлигини изоҳлайди. 10 сентябрь куни намойиш этилган iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар 16 октябрда очилиши, савдолар эса 23 октябрда бошланиши режалаштирилган. Шу тариқа, эълон қилиниши ва сотувга чиқиши оралиғидаги давр 43 кунни ташкил этмоқда, одатий флагманларда эса бу муддат ўн кун атрофида бўлар эди.

Манбалар маълумотига кўра, Apple 2026-йил давомида глобал миқёсда тахминан 6–8 миллион дона iPhone Дуо захирасини шакллантиришни режалаштирган. Шундан 5 миллиондан ортиқ қурилмани чакана савдо ҳамкорларига етказиб бериш кўзда тутилган. Таққослаш учун, айрим Pro ва Pro Max моделлари ўзининг бутун ҳаётий сикл давомида 20–30 миллион нусхада етказиб берилишига эришади.

AppleiPhone ДуоТехнологияСмартфонFoxconn
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиApple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилди10 сентябр 15:50Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаApple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эга10 сентябр 14:24iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиiPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқланди10 сентябр 10:26Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этди9 сентябр 23:58iPhone Дуо учун илк ноодатий илова яратилдиiPhone Дуо учун илк ноодатий илова яратилди28 сентябр 21:56Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиХитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатди13 сентябр 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди