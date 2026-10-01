iPhone Дуо ишлаб чиқаришда юқори брак улуши кузатилмоқда
Жиемиан Невс нашрининг таъминот занжиридаги манбаларга таяниб хабар беришича, Apple компаниясининг илк буклама iPhone Дуо смартфонини оммавий ишлаб чиқариш жараёнида жиддий қийинчиликлар юзага келмоқда. Ҳозирда Foxconn заводларидаги йиғиш линияларида яроқли қурилмалар чиқиши даражаси атиги 60 фоиздан бироз юқорини ташкил этмоқда, бу эса ишлаб чиқарувчилар олдида турган мураккаб технологик тўсиқлардан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур муаммо алоҳида бирон-бир нуқсонга эмас, балки бутун бошли ишлаб чиқариш тизимини янги турдаги қурилма учун тўлиқ созлаш зарурати билан боғлиқ. iPhone Дуо Apple учун илк оммавий буклама қурилма бўлгани боис, Foxconn бир вақтининг ўзида ускуналар, технологик жараёнлар ва йиғиш параметрларини мувофиқлаштириши талаб этилмоқда. Агар жорий сифат талаблари ўзгармаса, барқарор оммавий ишлаб чиқариш даражасига эришиш учун олти ойдан бир йилгача вақт кетиши мумкин.
Техник мураккабликлар ва мукаммал букламаИшлаб чиқаришдаги асосий эътибор ички дисплейдаги буклама изини иложи борича кўринмас қилишга қаратилган. Бу мақсад учун нафақат махсус нанотекстурали УТГ ультратинг шишаси, балки юздан ортиқ компонентдан иборат мураккаб шарнир тизими ҳам қўлланилмоқда. Ҳар бир элемент юқори аниқликни талаб қилади, чунки энг кичик оғишлар ҳам дисплейда сезиларли из қолдириши ёки унинг чўкишига олиб келиши мумкин.
Қурилманинг корпуси очилган ҳолатда атиги 5,2 миллиметрни ташкил этиб, жуда юпқа қилиб лойиҳалаштирилган. Марказий қисмни эгаллаган шарнир туфайли аккумуляторлар, систем плата ва совутиш тизими унинг икки томонига жойлаштирилган. Хитойлик ҳамкор компаниялар, жумладан Ленс Течнологй, Лингйи ва Зҳуҳаи Гуаню ушбу жараёнда муҳим қисмлар, жумладан УТГ шишаси ва аккумулятор элементларини етказиб беришда фаол қатнашмоқда.
Савдолар бошланишидаги кечикишлар ва режаларЖараёндаги бундай технологик қийинчиликлар тақдимот ва савдолар бошланиши орасидаги муддат нега одатдагидан сезиларли даражада узун эканлигини изоҳлайди. 10 сентябрь куни намойиш этилган iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар 16 октябрда очилиши, савдолар эса 23 октябрда бошланиши режалаштирилган. Шу тариқа, эълон қилиниши ва сотувга чиқиши оралиғидаги давр 43 кунни ташкил этмоқда, одатий флагманларда эса бу муддат ўн кун атрофида бўлар эди.
Манбалар маълумотига кўра, Apple 2026-йил давомида глобал миқёсда тахминан 6–8 миллион дона iPhone Дуо захирасини шакллантиришни режалаштирган. Шундан 5 миллиондан ортиқ қурилмани чакана савдо ҳамкорларига етказиб бериш кўзда тутилган. Таққослаш учун, айрим Pro ва Pro Max моделлари ўзининг бутун ҳаётий сикл давомида 20–30 миллион нусхада етказиб берилишига эришади.
Изоҳлар 0
…