Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзгидромет 2 октябрь куни Ўзбекистонда кузатиладиган об-ҳаво ҳақида маълумот берди.
Тошкентда ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Кечаси 13–15, кундузи 25–27 даража илиқ бўлади.
Қорақалпоғистонда куннинг иккинчи ярмида айрим жойларда ёмғир ёғиши мумкин. Хоразм, Бухоро ва Навоийда эса ёғингарчилик кутилмайди.
Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳарорат кундузи 23–28 даража атрофида бўлади. Қашқадарё ва Сурхондарёда эса ҳаво 27–32 даражагача исийди.
Андижон, Наманган ва Фарғонада кечаси ҳамда эрталаб айрим жойларда ёмғир ёғиши, баъзи ҳудудларда кучли бўлиши мумкин.
Тоғ олди ва тоғли ҳудудларда ҳам ёмғир, момақалдироқ кузатилади. Баланд тоғларда ёғингарчилик қорга айланиши эҳтимоли бор. Айрим жойларда сел-сув тошқини хавфи юзага келиши мумкин.
Шамол республика бўйлаб 7–12 м/с тезликда эсади, тоғли ҳудудларда айрим пайтларда 15–20 м/с гача кучайиши мумкин.
Изоҳлар 0
…