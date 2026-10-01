Нокиа ва ICEЕ давлатлар учун суверен йўлдош алоқа тизимини яратади

·10·Техно
Нокиа ва ICEЕ давлатлар учун суверен йўлдош алоқа тизимини яратади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Финляндиянинг ICEЕ космик компанияси ва Нокиа давлатлар учун суверен йўлдош алоқа тизимини яратиш бўйича келишувга эришди.
  • Ушбу лойиҳа доирасидаги илк телекоммуникация йўлдошлари 2028-йилда орбитага чиқарилиши режалаштирилган бўлиб, у Starlink каби глобал тижорат тизимларига муқобил бўлиши кутилмоқда.
  • Лойиҳанинг асосий ғояси муайян давлат томонидан тўлиқ назорат қилинадиган сунъий йўлдош инфратузилмасини барпо этишдан иборат.

Финляндиянинг ICEЕ космик компанияси ва Нокиа давлат буюртмачилари учун ҳимояланган паст орбитали йўлдош алоқа тизимларини биргаликда яратиш бўйича келишувга эришди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа доирасидаги илк телекоммуникация йўлдошларини 2028-йилда орбитага чиқариш режалаштирилган бўлиб, у Starlink каби глобал тижорат тизимларининг ўзига хос муқобилига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳанинг асосий ғояси муайян давлат томонидан тўлиқ назорат қилинадиган суверен сунъий йўлдош инфратузилмасини барпо этишдан иборат. Бунда буюртмачи ташқи тижорат операторининг шартларига боғланиб қолмаган ҳолда йўлдошларни, ерусти сегментини ҳамда фойдаланувчи терминалларини мустақил равишда бошқариш имкониятига эга бўлади.

Мудофаа ва фавқулодда вазиятларга мўлжалланган тизим

Янги алоқа тармоғи биринчи навбатда мудофаа, чегара хавфсизлиги, фавқулодда хизматлар ҳамда табиий ва техноген хусусиятдаги фалокатлар оқибатларини бартараф этиш эҳтиёжларига мўлжалланган. Ерусти мобил ва симли тармоқлари шикастланганда, ҳаддан ташқари юкланганда ёки бутунлай ўчиб қолган шароитларда ушбу сунъий йўлдош алоқаси ишончли захира каналини тақдим этиши лозим.

Тармоқ ресурсларини жорий эҳтиёжлардан келиб чиққан ҳолда устувор ҳудудлар устида жамлаш имконияти яратилади. Бунда ICEЕ ва Нокиа юқори ўтказувчанлик қобилияти ҳамда паст кечикишларни таъминлашни ваъда қилмоқда. Шу билан бирга, янги тизим мавжуд ҳарбий ёки давлат тармоқларини тўлиқ алмаштирмайди, балки қўшимча қоплама ва захира каналларини тақдим этади.

Компанияларнинг ўзаро ҳамкорлиги

Мазкур ҳамкорлик доирасида ICEЕ сунъий йўлдош гуруҳларини яратиш ва улардан фойдаланиш борасидаги тажрибасини тақдим этади, Нокиа эса ҳимояланган телекоммуникация тармоқлари технологиялари билан таъминлайди. Томонлар паст орбитали йўлдошлар, ерусти инфратузилмаси ва ҳимояланган терминалларни ягона алоқа тизимига бирлаштиришни мақсад қилган.

Эслатиб ўтамиз, ICEЕ ҳозирнинг ўзида давлат буюртмачиларига Ер юзасини кузатиш бўйича ўзининг сунъий йўлдош тизимларини таклиф этиб келмоқда. Компания сутка вақтидан ва булутларнинг қалинлигидан қатъи назар сирт тасвирларини олиш имконини берувчи синтетик апературали радар (САР) қурилмалари гуруҳини бошқаради. Нокиа билан бошланган янги лойиҳа мазкур йўналишни сунъий йўлдош алоқаси ҳисобига сезиларли даражада кенгайтиради.

НокиаICEЕStarlinkКосмик технологияларАлоқа йўлдошлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришдиСкалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришди11 август 22:52Хитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиХитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқарди17 сентябр 12:27Нокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиНокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтди8 сентябр 13:26Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришди8 август 15:54SpaceX ўз ракеталарини Starlinkга банд қилгани бозорни қийин аҳволса қолдирдиSpaceX ўз ракеталарини Starlinkга банд қилгани бозорни қийин аҳволса қолдирди6 август 01:26Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинНокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкин4 сентябр 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди