Технология оламида бурилиш: Нима учун янги AI битими “маънавий конституция” деб аталмоқда?

·19·Техно
Технология оламида бурилиш: Нима учун янги AI битими “маънавий конституция” деб аталмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунёнинг олтита етакчи технология компанияси, жумладан Google, Meta, Nvidia, OpenAI, Anthropic ва xAI, сунъий интеллект тизимларини хавфсиз ривожлантириш ва улардан масъулият билан фойдаланиш бўйича фундаментал қоидалар тўпламини қабул қилишга келишиб олди.
  • Ушбу келишув рақамли келажакнинг «маънавий конституцияси» сифатида баҳоланмоқда, чунки у AI технологияларининг назорациз тарқалишини олдини олишда халқаро филтр вазифасини бажаради.

Сунъий интеллект технологияларининг шиддатли тараққиёти инсоният тарихидаги энг катта келишувлардан бирини кун тартибига олиб чиқди. Жаҳоннинг етакчи технология гигантлари сунъий интеллект тизимларини хавфсиз ривожлантириш ва улардан масъулият билан фойдаланиш бўйича ягона фундаментал қоидалар тўпламини қабул қилишга келишиб олдилар.

Соҳа ривожини назорат остига олиш ва эҳтимолий таҳдидларнинг олдини олишга қаратилган ушбу қадам экспертлар ва сиёсатчилар томонидан рақамли келажакнинг «маънавий конституцияси» сифатида баҳоланмоқда.

Рақобат четга сурилди: Иттифоқда кимлар бор?

Глобал бозорда ўзаро шиддатли рақобат олиб бораётган ва технологик пойганинг энг олдинги сафида турган олти йирик корпорация умумий мақсад йўлида бирлашди:

  • Google ва Meta — миллиардлаб фойдаланувчиларга эга экотизимлар эгалари;

  • Nvidia — сунъий интеллект инфратузилмаси ва ҳисоблаш чипларининг бош ишлаб чиқарувчиси;

  • OpenAI ҳамда Anthropic — илғор интеллектуал тизимлар (ChatGPT, Claude) яратувчилари;

  • xAI — Илон Маскнинг ривожланиб бораётган сунъий интеллект лабораторияси.

Ушбу компанияларнинг бир платформада умумий хавфсизлик протоколларига қўл қўйиши AI технологиялари назоратсиз тарқалишининг олдини олишда ягона халқаро фильтр вазифасини бажаради.

Трампнинг таърифи: «Деярли конституция»

Дональд Трамп эришилган ушбу келишувнинг аҳамиятига тўхталар экан, уни замонавий технологиялар даври учун мутлақо янги ҳуқуқий ва ахлоқий босқич деб атади:

  • Маънавий мажбурият: Трамп қабул қилинган қоидаларни шунчаки тавсия эмас, балки инсоният хавфсизлиги олдидаги юксак «маънавий мажбурият» деб таърифлади;

  • Қонунчилик пойдевори: Унинг қайд этишича, ушбу ҳужжат «деярли конституция» мақомига эга бўлиб, яқин келажакда АҚШда ва эҳтимол бутун дунёда сунъий интеллектни бошқариш бўйича расмий, мажбурий давлат стандартларининг мустаҳкам пойдеворига айланади.

IT саноати етакчиларининг давлат раҳбарияти билан бирлашган ҳолда бундай чеклов ва хавфсизлик нормаларини жорий этиши технологик инқилобнинг бошбошдоқ эмас, балки аниқ тартиб-қоидалар асосида давом этишини таъминлашга қаратилган.

GoogleMetaOpenAINvidia
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилдиСунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилди12 август 14:20Samsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаSamsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқда31 август 21:27Ижтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаИжтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқда10 август 23:58Сунъий интеллект гигантлари АҚШ ҳукуматини очиқ кодли моделларни чекламасликка чақирдиСунъий интеллект гигантлари АҚШ ҳукуматини очиқ кодли моделларни чекламасликка чақирди24 июл 20:56Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?31 июл 22:33NVIDIA ва OpenAI қиймати 500 миллиард долларлик йирик лойиҳани муҳокама қилмоқдаNVIDIA ва OpenAI қиймати 500 миллиард долларлик йирик лойиҳани муҳокама қилмоқда27 июл 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди