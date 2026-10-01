Технология оламида бурилиш: Нима учун янги AI битими “маънавий конституция” деб аталмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дунёнинг олтита етакчи технология компанияси, жумладан Google, Meta, Nvidia, OpenAI, Anthropic ва xAI, сунъий интеллект тизимларини хавфсиз ривожлантириш ва улардан масъулият билан фойдаланиш бўйича фундаментал қоидалар тўпламини қабул қилишга келишиб олди.
- Ушбу келишув рақамли келажакнинг «маънавий конституцияси» сифатида баҳоланмоқда, чунки у AI технологияларининг назорациз тарқалишини олдини олишда халқаро филтр вазифасини бажаради.
Сунъий интеллект технологияларининг шиддатли тараққиёти инсоният тарихидаги энг катта келишувлардан бирини кун тартибига олиб чиқди. Жаҳоннинг етакчи технология гигантлари сунъий интеллект тизимларини хавфсиз ривожлантириш ва улардан масъулият билан фойдаланиш бўйича ягона фундаментал қоидалар тўпламини қабул қилишга келишиб олдилар.
Соҳа ривожини назорат остига олиш ва эҳтимолий таҳдидларнинг олдини олишга қаратилган ушбу қадам экспертлар ва сиёсатчилар томонидан рақамли келажакнинг «маънавий конституцияси» сифатида баҳоланмоқда.
Рақобат четга сурилди: Иттифоқда кимлар бор?
Глобал бозорда ўзаро шиддатли рақобат олиб бораётган ва технологик пойганинг энг олдинги сафида турган олти йирик корпорация умумий мақсад йўлида бирлашди:
Google ва Meta — миллиардлаб фойдаланувчиларга эга экотизимлар эгалари;
Nvidia — сунъий интеллект инфратузилмаси ва ҳисоблаш чипларининг бош ишлаб чиқарувчиси;
OpenAI ҳамда Anthropic — илғор интеллектуал тизимлар (ChatGPT, Claude) яратувчилари;
xAI — Илон Маскнинг ривожланиб бораётган сунъий интеллект лабораторияси.
Ушбу компанияларнинг бир платформада умумий хавфсизлик протоколларига қўл қўйиши AI технологиялари назоратсиз тарқалишининг олдини олишда ягона халқаро фильтр вазифасини бажаради.
Трампнинг таърифи: «Деярли конституция»
Дональд Трамп эришилган ушбу келишувнинг аҳамиятига тўхталар экан, уни замонавий технологиялар даври учун мутлақо янги ҳуқуқий ва ахлоқий босқич деб атади:
Маънавий мажбурият: Трамп қабул қилинган қоидаларни шунчаки тавсия эмас, балки инсоният хавфсизлиги олдидаги юксак «маънавий мажбурият» деб таърифлади;
Қонунчилик пойдевори: Унинг қайд этишича, ушбу ҳужжат «деярли конституция» мақомига эга бўлиб, яқин келажакда АҚШда ва эҳтимол бутун дунёда сунъий интеллектни бошқариш бўйича расмий, мажбурий давлат стандартларининг мустаҳкам пойдеворига айланади.
IT саноати етакчиларининг давлат раҳбарияти билан бирлашган ҳолда бундай чеклов ва хавфсизлик нормаларини жорий этиши технологик инқилобнинг бошбошдоқ эмас, балки аниқ тартиб-қоидалар асосида давом этишини таъминлашга қаратилган.
Изоҳлар 0
…