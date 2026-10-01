Кўчирилган юрак янги эгасининг биологик ёшини қабул қилиши аниқланди

·8·Техно
Кўчирилган юрак янги эгасининг биологик ёшини қабул қилиши аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тадқиқотлар кўчирилган юракнинг биологик ёши донорнинг ёшига эмас, балки янги эгасининг ёшига мослашишини кўрсатди.
  • Бу таъсир фақат кўчирилган органга таъсир қилади ва бошқа тўқималарга ўтмайди.
  • Олимлар бу ҳодисани митохондрия фаоллиги ва яллиғланиш жараёнлари билан боғлашди.
  • Ушбу кашфиёт органлар тақчиллиги шароитида кекса юракларни ёш беморларга кўчириш амалиётини оптималлаштиришга ёрдам бериши мумкин.

Гарвард тиббиёт мактаби тадқиқотчилари донор юракларини саралашда қўлланилиб келинаётган асосий мезон — ёш кўрсаткичини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин бўлган илмий кашфиётга қўл урди. ixbt.com маълумотига кўра, ўтказилган тажрибалар ва клиник таҳлиллар натижасида кўчирилган юрак донорнинг асл ёшидан қатъи назар, янги организмнинг биологик ёшига мослашиши исботланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олимлар дастлаб махсус сичқонлар модели ёрдамида ҳетерохрон трансплантация сериясини амалга оширдилар. Генетик жиҳатдан бир хил бўлган ҳар хил ёшдаги кемирувчилар ўртасида юрак кўчириб ўтказилди. Тўрт-олти ойдан сўнг ДНК метилацияси нақшларини таҳлил қилувчи учта эпигенетик соат ёрдамида органларнинг биологик ёши баҳоланди.

Натижалар шуни кўрсатдики, кекса реципиетларга ўтказилган ёш юракларда тезлашган қариш жараёни кузатилган. Аксинча, ёш организмга тушган эски юраклар сезиларли даражада ёшариб, уларнинг биологик ёши пасайган. Қизиғи шундаки, бу таъсир фақат кўчирилган органнинг ўзига тегишли бўлиб, реципиентнинг бошқа тўқималари ўз ёшини ўзгартирмаган.

Ген фаоллиги ва ҳужайра даражасидаги ўзгаришлар

Траскриптом таҳлили ушбу жараённинг аниқ механизмларини кўрсатиб берди. Эски организмга тушган ёш юракларда яллиғланиш йўллари фаоллашган бўлса, ёш реципиентдаги эски юракларда яллиғланиш жараёнлари бостирилган. Энг сезиларли ўзгаришлар митохондрия жараёнларида қайд этилиб, органнинг қариши ёки ёшариши билан уларнинг фаоллиги мос равишда пасайган ёки тикланган.

Олимлар мазкур илмий хулосаларни инсонларда ҳам текшириб кўришди. Донор ва реципиент ўртасида ёш фарқи бўлган 11 нафар беморнинг миокард биопсияси архив намуналари таҳлил қилинди. Эпигенетик соатлар худди шундай манзарани кўрсатди: кўчирилган юракнинг биологик ёши донорнинг ёшига эмас, айнан реципиентнинг ёшига мос келган.

Клиник аҳамияти ва келгусидаги имкониятлар

Бир йил ўтгач юзлаб беморлар иштирокида ўтказилган ЭКГ, эхокардиография ва кардиопулмонал стресс-тестлар клиник аҳамиятни тасдиқлади. Одатда ёш ўтиши билан пасаядиган ўпканинг функционал сиғими ва кислород истеъмоли донорнинг ёшига эмас, балки реципиентнинг ёшига боғлиқ бўлиб чиқди. Демак, операциядан кейинги жисмоний иш қобилияти орган эгасининг ёши билан белгиланади.

Муаллифларнинг таъкидлашича, организмнинг тизимли муҳити тўқиманинг биологик ёшини белгиловчи асосий омил ҳисобланади. Эски муҳит молекуляр зарарланишларни тезлаштирса, ёш муҳит уни секинлаштиради. Бу кашфиёт органлар тақчиллиги шароитида кекса юракларни ёш реципиетларга кўчириш амалиётини оптималлаштиришга йўл очади.

ТиббиётИлмий кашфиётЮрак трансплантациясиБиологик ёшГарвард
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиНеиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашди15 август 02:25Астрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этдиАстрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этдиБугун 10:26Тарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилдиТарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилдиКеча 23:21Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиКабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлди15 сентябр 17:52Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиАнтарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди5 сентябр 18:29Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилди3 сентябр 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди