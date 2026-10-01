Сатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сатлйт компанияси космосда сунъий интеллект технологияларини жорий этиш учун сеед-раунд босқичида 8 миллион доллар сармоя тўплади.
- Ушбу маблағ компанияга космик фазода сунъий интеллект моделларини бирлаштирувчи дастурий таъминотни ривожлантириш имконини беради.
- Сатлйт ўз аппаратларини яратмасдан, турли компанияларнинг сунъий йўлдошларида сунъий интеллект моделларини ишлатишга имкон берувчи дастурий таъминотни ишлаб чиқмоқда.
Коинотда маълумотларни қайта ишлаш ва сунъий интеллект технологияларини жорий этишга ихтисослашган Сатлйт стуртапи сеед-раунд босқичида 8 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. Ушбу ютуқ компанияга космик фазода сунъий интеллект моделларини ягона тармоқ сифатида бирлаштирувчи дастурий таъминотни ривожлантириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, стуртап асосчиси Ramа Афулло илгари Google булутли ҳисоблаш бизнесида ва SpaceX компаниясининг Starlink тармоғида фаолият юритган. У ўз тажрибасидан келиб чиқиб, космосда компьютер қувватларидан фойдаланиш имкониятлари етарлича баҳоланмаганини тушуниб етган ва ўз ғоясини амалга оширишга қарор қилган.
Афулло ўз вақтида бу ғояни ҳам Google, ҳам SpaceX раҳбариятига таклиф қилган, бироқ ҳар икки компания ички тартибда рад жавобини берган. Шундан сўнг у ўз бизнесини бошлаш учун Калифорниянинг Санниуейл шаҳри ва Кениянинг Найроби шаҳрида қароргоҳга эга Сатлйт компаниясига асос солган.
Космик технологиялар бозори ва янги ёндашувҲозирги кунда космик маълумотлар марказларига қизиқиш кескин ошди. Жумладан, SpaceX орбитал маълумотлар марказлари лойиҳаларига тўлиқ киришган бўлса, Google компанияси ҳам ўзининг Прожект Сункатчер космик маркази ташаббусини амалга оширмоқда. Шу билан бирга, Сатлйт бошқа компаниялардан фарқли ўлароқ, ўзининг космик аппаратларини қуришни режалаштирмаётганини билдирди.
Стуртап жамоаси турли компанияларнинг сунъий йўлдошларида сунъий интеллект моделларини ишлатишга имкон берувчи махсус дастурий таъминотни яратмоқда. Афулло бу ёндашувни ВМВаре ёки Snowflake платформаларига қиёслаб, асосий инфратузилмадан қатъий назар мураккаб дастурларни ишга тушириш имкониятини таъминлашини таъкидлади.
Компания вакилининг сўзларига кўра, агар SpaceX орбитал маълумотлар марказлари бозори учун iPhone вазифасини бажарадиган бўлса, Сатлйт ўзини очиқ экотизимдаги Android каби универсал таъминотчи сифатида кўрсатишни мақсад қилган. Дастурий таъминот аллақачон иккита синов миссиясида муваффақиятли синовдан ўтказилган.
Амалий самарадорлик ва келгуси режаларСунъий йўлдошлар одатда юзага келган муаммоларни ҳал қилиш учун Ер устидаги бошқарув марказларига таянади. Ерга маълумот юбориш эса қиммат ва секин жараён ҳисобланади. Космосда сунъий интеллект ёрдамида мустақил қарор қабул қилиш сезиларли даражада иқтисодий тежамкорликни таъминлайди.
Жорий йил бошида Сатлйт Моментус бошқарувидаги космик аппаратга Google DeepMind томонидан ишлаб чиқилган Гемма сунъий интеллект моделини ўрнатди. Мазкур модел дастурий хатоликлар бўйича маълумот узатиш ҳажмини 60 фоиздан зиёдроққа қисқартириб, ҳар бир сунъий йўлдош учун йилига юз минглаб долларларни тежаш имконини берди.
Яқин кунлардаги навбатдаги миссия доирасида Сатлйт дастурий таъминоти Ҳиндистоннинг TakeMe2Space стартупи томонидан тайёрланган космик аппаратда иш бошлайди. Мазкур лойиҳада NASA, Стеллериан ва TakeMe2Space каби ҳамкорлар иштирок этиб, булутли ҳисоблаш протоколлари ва космик кузатув ишларини синовдан ўтказишади.
Изоҳлар 0
…