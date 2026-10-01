Сатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилди

·8·Техно
Сатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сатлйт компанияси космосда сунъий интеллект технологияларини жорий этиш учун сеед-раунд босқичида 8 миллион доллар сармоя тўплади.
  • Ушбу маблағ компанияга космик фазода сунъий интеллект моделларини бирлаштирувчи дастурий таъминотни ривожлантириш имконини беради.
  • Сатлйт ўз аппаратларини яратмасдан, турли компанияларнинг сунъий йўлдошларида сунъий интеллект моделларини ишлатишга имкон берувчи дастурий таъминотни ишлаб чиқмоқда.

Коинотда маълумотларни қайта ишлаш ва сунъий интеллект технологияларини жорий этишга ихтисослашган Сатлйт стуртапи сеед-раунд босқичида 8 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. Ушбу ютуқ компанияга космик фазода сунъий интеллект моделларини ягона тармоқ сифатида бирлаштирувчи дастурий таъминотни ривожлантириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, стуртап асосчиси Ramа Афулло илгари Google булутли ҳисоблаш бизнесида ва SpaceX компаниясининг Starlink тармоғида фаолият юритган. У ўз тажрибасидан келиб чиқиб, космосда компьютер қувватларидан фойдаланиш имкониятлари етарлича баҳоланмаганини тушуниб етган ва ўз ғоясини амалга оширишга қарор қилган.

Афулло ўз вақтида бу ғояни ҳам Google, ҳам SpaceX раҳбариятига таклиф қилган, бироқ ҳар икки компания ички тартибда рад жавобини берган. Шундан сўнг у ўз бизнесини бошлаш учун Калифорниянинг Санниуейл шаҳри ва Кениянинг Найроби шаҳрида қароргоҳга эга Сатлйт компаниясига асос солган.

Космик технологиялар бозори ва янги ёндашув

Ҳозирги кунда космик маълумотлар марказларига қизиқиш кескин ошди. Жумладан, SpaceX орбитал маълумотлар марказлари лойиҳаларига тўлиқ киришган бўлса, Google компанияси ҳам ўзининг Прожект Сункатчер космик маркази ташаббусини амалга оширмоқда. Шу билан бирга, Сатлйт бошқа компаниялардан фарқли ўлароқ, ўзининг космик аппаратларини қуришни режалаштирмаётганини билдирди.

Стуртап жамоаси турли компанияларнинг сунъий йўлдошларида сунъий интеллект моделларини ишлатишга имкон берувчи махсус дастурий таъминотни яратмоқда. Афулло бу ёндашувни ВМВаре ёки Snowflake платформаларига қиёслаб, асосий инфратузилмадан қатъий назар мураккаб дастурларни ишга тушириш имкониятини таъминлашини таъкидлади.

Компания вакилининг сўзларига кўра, агар SpaceX орбитал маълумотлар марказлари бозори учун iPhone вазифасини бажарадиган бўлса, Сатлйт ўзини очиқ экотизимдаги Android каби универсал таъминотчи сифатида кўрсатишни мақсад қилган. Дастурий таъминот аллақачон иккита синов миссиясида муваффақиятли синовдан ўтказилган.

Амалий самарадорлик ва келгуси режалар

Сунъий йўлдошлар одатда юзага келган муаммоларни ҳал қилиш учун Ер устидаги бошқарув марказларига таянади. Ерга маълумот юбориш эса қиммат ва секин жараён ҳисобланади. Космосда сунъий интеллект ёрдамида мустақил қарор қабул қилиш сезиларли даражада иқтисодий тежамкорликни таъминлайди.

Жорий йил бошида Сатлйт Моментус бошқарувидаги космик аппаратга Google DeepMind томонидан ишлаб чиқилган Гемма сунъий интеллект моделини ўрнатди. Мазкур модел дастурий хатоликлар бўйича маълумот узатиш ҳажмини 60 фоиздан зиёдроққа қисқартириб, ҳар бир сунъий йўлдош учун йилига юз минглаб долларларни тежаш имконини берди.

Яқин кунлардаги навбатдаги миссия доирасида Сатлйт дастурий таъминоти Ҳиндистоннинг TakeMe2Space стартупи томонидан тайёрланган космик аппаратда иш бошлайди. Мазкур лойиҳада NASA, Стеллериан ва TakeMe2Space каби ҳамкорлар иштирок этиб, булутли ҳисоблаш протоколлари ва космик кузатув ишларини синовдан ўтказишади.

Сунъий интеллектКосмик технологияларСтартапSpaceXGoogle
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратадиGoogle сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратади25 сентябр 05:27Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаElon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқда1 август 12:25Сунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилдиСунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилди28 сентябр 20:20Ҳиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқарадиҲиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқаради28 сентябр 14:26Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиGoogle янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтди21 сентябр 19:30DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиDeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олди16 июл 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди