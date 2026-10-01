"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди

·19·Дунё
"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналдунинг опаси Элма Авейру, бош мураббий Жорже Жезушнинг ҳаракатларини "иккиюзламачилик ва хиёнат" деб атаб, укасини ҳимоя қилди.
  • Авейру ижтимоий тармоқларда Португалия жамоатчилиги ва матбуотини танқид қилиб, мамлакат Роналдусиз аввалги ўртача ҳолатига қайтишга лойиқ эканлигини таъкидлади.
  • У португал жамиятини ҳасадгўй, менсимас ва савиясизм деб атади, шунингдек, ОАВни саёз миш-мишларга кўпроқ эътибор қаратишда айблади.

Португалия миллий жамоаси ихтиёрини муддатидан аввал тарк этган Криштиану Роналду атрофидаги можаро оилавий ва миллий даражадаги кескин баҳс-мунозарага айланди. Бош мураббий Жорже Жезушнинг ваъдасида турмаганини «иккиюзламачилик ва хиёнат» сифатида қабул қилиб, лагердан кетган юлдуз ҳужумчининг ҳимоясига унинг опаси Эльма Авейру чиқди.

Авейру ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида мисли кўрилмаган даражада агрессив ва очиқ баёнот бериб, нафақат миллий жамоа мураббийлар штабини, балки бутун Португалия жамоатчилиги ва матбуотини ерга урди.

«Португалия ҳеч кимни қизиқтирмайдиган аввалги савиясига қайтишга лойиқ»

Эльма Авейру ўз мурожаатида укасининг 20 йиллик беқиёс хизмати мамлакат томонидан муносиб қадрланмаганини таъкидлаб, қуйидаги кескин сўзларни ёзиб қолдирди:

«Португалия Роналду пайдо бўлишидан олдинги ўртача, ҳеч кимни қизиқтирмайдиган ҳолатига қайтишга муносиб. Криштиану катта ҳурматга лойиқ эди. Терма жамоа эса яхшироқ ташкилотчиликка муҳтож эди».

«Биз ҳасадгўй, менсимас ва савиясизмиз»

Опасининг ғазаби фақат футбол раҳбарияти билан чекланиб қолмади. У мамлакат оммавий ахборот воситаларини ва ҳатто португал жамиятини нонкўрликда айблади:

  • ОАВ савияси: «Португал оммавий ахборот воситалари кўпроқ малакага ва камроқ саёз миш-мишларга лойиқ».

  • Миллатга танқидий баҳо: «Португал халқига келсак... улар ҳеч бир соҳада энг яхшисига муносиб эмас. Биз ҳасадгўй, менсимас ва савиясизмиз».

  • Укасига далда: «Ҳаммаси учун раҳмат, CR7. Сен бундан ҳам кўпроғига лойиқсан!»

Можаронинг илдизи қаерда?

Криштиану Роналдунинг Миллатлар лигаси доирасида Дания билан ўйин олдидан қароргоҳни тарк этишига бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган зиддият сабаб бўлган эди. Норвегияга қарши баҳсда (2:1) сардорни 30 дақиқа қизитиб, майдонга туширмаган мураббий кейинги баҳсда ҳам уни захирада қолдиришига ишора қилган.

Мазкур воқеа ортидан 41 ёшли футболчи терма жамоани узил-кесил тарк этиш қарорига келгани айтилмоқда. Оила аъзоларининг бу қадар кескин чиқишлари эса Роналдунинг миллий либосдаги эраси чиндан ҳам оғир ва қайтарилмас низо билан ёпилаётганини яна бир бор исботламоқда.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушЭльма АвейруПортугалия миллий жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ бердиБугун 06:51Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Бугун 06:456 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкинБугун 11:57Бир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБугун 07:07Дания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиДания билан ўйин олдидан кутилмаган зарба: Роналду Португалия йиғинидан кетдиБугун 06:37«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтдиБугун 11:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота