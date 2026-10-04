Эквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилди

·0·Дунё
Эквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилди

Эквадор полицияси катта миқдордаги кокаинни мусодара қилди. Эътиборлиси, гиёҳванд модда солинган пакетларга “Манчестер Сити” ва Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланднинг сурати туширилган стикерлар ёпиштирилган.

“Associated Press” хабар беришича, ҳуқуқ-тартибот идоралари жами 469,6 килограмм кокаинни аниқлаган. Гиёҳванд модда 370 та пакетга жойланган бўлиб, юк машинасининг махсус яширин қисмига беркитилган.

Ҳодиса Эквадорнинг Колумбия билан чегараси яқинида фош этилган. Полиция юкни текшириш вақтида яширин бўлинмадаги гиёҳванд моддаларни топган.

Қизиғи, мусодара қилинган бошқа бир юкда Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Мессининг сурати ҳам аниқланган.

Мутахассислар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари маълумотларига кўра, жиноий гуруҳлар ўз юкларини ажратиб олиш ёки муайян тармоққа тегишли эканини белгилаш учун машҳур инсонларнинг исмлари ва суратларидан фойдаланиши мумкин.

Шу билан бирга, Ҳоланднинг ушбу гиёҳванд моддаларга ёки уларнинг ташилишига қандайдир алоқаси борлиги ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.

Ҳодиса юзасидан тергов давом этмоқда.

Эквадор полициясиМанчестер СитиЭрлинг ҲоландЛионель Месси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга бердиСамолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга бердиКеча 14:08Шов-шув: Эрлинг Ҳоланд келажакда фақат битта клуб сафида ўйнамоқчи...Шов-шув: Эрлинг Ҳоланд келажакда фақат битта клуб сафида ўйнамоқчи...Кеча 09:29«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди2 октябр 10:42Европада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқдаЕвропада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқда26 сентябр 15:49Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилди15 сентябр 18:54Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олинди14 сентябр 09:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота