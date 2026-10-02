Манчестер Сити раҳбари Буюк Британия вазири билан учрашгани маълум бўлди
Англия футболининг энг нуфузли клубларидан бири бўлган Манчестер Сити атрофидаги молиявий жанжал сиёсий тус ола бошлади. Bloomberg нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб раиси Халдун Ал-Муборак Британия бизнес вазири Жонатан Рейнолдс билан махфий музокаралар ўтказган. Ушбу юқори даражадаги учрашув Манчестер Сити молиявий қоидаларни бузганликда айбдор деб топилишидан атиги ўн бир кун олдин бўлиб ўтгани жамоатчилик эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Томонлар ўртасидаги ёпиқ эшиклар ортидаги мулоқот кенг қамровли масалаларни ўз ичига олган бўлиб, асосан Бирлашган Араб Амирликларининг Буюк Британиядаги сармояларини қўллаб-қувватлаш ва кенгайтиришга қаратилган эди. Шунингдек, музокараларда савдо-сотиқ, хавфсизлик ва мудофаа соҳаларидаги ҳамкорлик муҳокама қилинган. Гарчи Англия Премер-лигасининг клубга қарши суд иши бу мулоқотда расман тилга олингани ҳақида ҳеч қандай далил бўлмаса-да, учрашув санаси ва мустақил комиссия чиқарган оғир ҳукмнинг яқинлиги қизиқиш уйғотмоқда.
Сиёсат ва йирик инвестициялар кесишмасиАлекс Викхам маълумотларига кўра, Британия ҳукумати аввалроқ Амирликлар расмийлари томонидан огоҳлантирилган эди. Унга кўра, Манчестер Сити иши бўйича чиқариладиган жиддий ҳукм БААнинг Британия иқтисодиётига киритадиган йирик сармояларига бўлган қизиқишини сўндириши мумкин. Бу эса футбол оламидаги қоидабузарликлар нафақат спорт майдонига, балки халқаро дипломатия ва иқтисодий алоқаларга ҳам таъсир кўрсатиши мумкинлигини кўрсатади.
Мазкур воқеалар фонида инглиз футболи тарихидаги мисли кўрилмаган йирик суд жараёни давом этмоқда. Мустақил комиссия Манчестер Ситини 2009/10 дан 2017/18 йилги мавсумларни ўз ичига олган тўққизта мавсум давомида жиддий молиявий қоидабузарликларга йўл қўйганликда айбдор деб топди. Қабул қилинган қарор жуда қаттиқ бўлиб, клуб харажатлар чекловларини четлаб ўтиш учун сохта тижорат келишувларидан фойдаланганини кўрсатиб берди.
Молиявий фирибгарлик ва қоидабузарликлар кўламиКомиссия текширувларига кўра, клуб ўз даромадларини сунъий равишда 830 миллион фунт стерлингдан ортиққа ошириш учун яширин молиялаштириш схемаларидан фойдаланган. Ушбу ҳаракатлар ҳам Премер-лига, ҳам UEFA томонидан ўрнатилган молиявий фейр-плей қоидаларини четлаб ўтиш мақсадида амалга оширилгани айтилмоқда. Клуб раҳбарияти молиявий маблағлар Шайх Мансурнинг Абу Дҳаби Унитед Груп компаниясидан эмас, балки Абу-Даби Валиаҳд шаҳзодаси судидан келиб тушганини даъво қилиб чиқди.
Бироқ ҳакамлар ҳайъати бу ҳимоя стратегиясини кескин рад этди. Панел тақдим этилган баёнотларни яширин молиялаштириш схемаси ҳақиқатини яшириш учун ҳодисадан кейин тўқиб чиқарилган ҳикоя деб атади. Шунингдек, Манчестер Сити тергов жараёнида Премер-лига билан ҳамкорлик қилиш мажбуриятини бажармагани ҳам аниқланди.
Изоҳлар 0
…