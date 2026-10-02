Манчестер Сити раҳбари Буюк Британия вазири билан учрашгани маълум бўлди

·2·Спорт
Манчестер Сити раҳбари Буюк Британия вазири билан учрашгани маълум бўлди

Англия футболининг энг нуфузли клубларидан бири бўлган Манчестер Сити атрофидаги молиявий жанжал сиёсий тус ола бошлади. Bloomberg нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб раиси Халдун Ал-Муборак Британия бизнес вазири Жонатан Рейнолдс билан махфий музокаралар ўтказган. Ушбу юқори даражадаги учрашув Манчестер Сити молиявий қоидаларни бузганликда айбдор деб топилишидан атиги ўн бир кун олдин бўлиб ўтгани жамоатчилик эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Томонлар ўртасидаги ёпиқ эшиклар ортидаги мулоқот кенг қамровли масалаларни ўз ичига олган бўлиб, асосан Бирлашган Араб Амирликларининг Буюк Британиядаги сармояларини қўллаб-қувватлаш ва кенгайтиришга қаратилган эди. Шунингдек, музокараларда савдо-сотиқ, хавфсизлик ва мудофаа соҳаларидаги ҳамкорлик муҳокама қилинган. Гарчи Англия Премер-лигасининг клубга қарши суд иши бу мулоқотда расман тилга олингани ҳақида ҳеч қандай далил бўлмаса-да, учрашув санаси ва мустақил комиссия чиқарган оғир ҳукмнинг яқинлиги қизиқиш уйғотмоқда.

Сиёсат ва йирик инвестициялар кесишмаси

Алекс Викхам маълумотларига кўра, Британия ҳукумати аввалроқ Амирликлар расмийлари томонидан огоҳлантирилган эди. Унга кўра, Манчестер Сити иши бўйича чиқариладиган жиддий ҳукм БААнинг Британия иқтисодиётига киритадиган йирик сармояларига бўлган қизиқишини сўндириши мумкин. Бу эса футбол оламидаги қоидабузарликлар нафақат спорт майдонига, балки халқаро дипломатия ва иқтисодий алоқаларга ҳам таъсир кўрсатиши мумкинлигини кўрсатади.

Мазкур воқеалар фонида инглиз футболи тарихидаги мисли кўрилмаган йирик суд жараёни давом этмоқда. Мустақил комиссия Манчестер Ситини 2009/10 дан 2017/18 йилги мавсумларни ўз ичига олган тўққизта мавсум давомида жиддий молиявий қоидабузарликларга йўл қўйганликда айбдор деб топди. Қабул қилинган қарор жуда қаттиқ бўлиб, клуб харажатлар чекловларини четлаб ўтиш учун сохта тижорат келишувларидан фойдаланганини кўрсатиб берди.

Молиявий фирибгарлик ва қоидабузарликлар кўлами

Комиссия текширувларига кўра, клуб ўз даромадларини сунъий равишда 830 миллион фунт стерлингдан ортиққа ошириш учун яширин молиялаштириш схемаларидан фойдаланган. Ушбу ҳаракатлар ҳам Премер-лига, ҳам UEFA томонидан ўрнатилган молиявий фейр-плей қоидаларини четлаб ўтиш мақсадида амалга оширилгани айтилмоқда. Клуб раҳбарияти молиявий маблағлар Шайх Мансурнинг Абу Дҳаби Унитед Груп компаниясидан эмас, балки Абу-Даби Валиаҳд шаҳзодаси судидан келиб тушганини даъво қилиб чиқди.

Бироқ ҳакамлар ҳайъати бу ҳимоя стратегиясини кескин рад этди. Панел тақдим этилган баёнотларни яширин молиялаштириш схемаси ҳақиқатини яшириш учун ҳодисадан кейин тўқиб чиқарилган ҳикоя деб атади. Шунингдек, Манчестер Сити тергов жараёнида Премер-лига билан ҳамкорлик қилиш мажбуриятини бажармагани ҳам аниқланди.

Манчестер СитйПремер-лигаФутбол янгиликлариХалдун Ал-МуборакАнглия чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқдаМанчестер Сити бўйича қарор жорий мавсум охиригача чиқарилиши талаб этилмоқдаКеча 01:38Давид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилдиДавид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилди29 сентябр 23:12Лиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтдиЛиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтди28 сентябр 11:57Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди25 сентябр 20:35Манчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция бердиМанчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция бердиБугун 16:36Манчестер Сити клуби рамзи вандализмга учрадиМанчестер Сити клуби рамзи вандализмга учради30 сентябр 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди