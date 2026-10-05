47 минг ҳарбий: Россия Марказий Осиё йўналишидаги янги ҳарбий сценарийни машқ қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия Федерацияси қуролли кучлари Марказий Осиё ва Каспий денгизи ҳавзасида «Сентр-2026» номли кенг кўламли ҳарбий машғулотларни бошлади.
- Ушбу машғулотларда 47 мингдан ортиқ шахсий таркиб иштирок этмоқда ва улар Марказий Осиёдан кутилаётган эҳтимолий ҳарбий агрессияни қайтариш ҳамда Каспийда хавфсизликни таъминлаш каби мураккаб жанговар ссенарийларни амалда синамоқда.
Россия Федерацияси қуролли кучлари Марказий Осиё стратегик йўналиши ва Каспий денгизи ҳавзасида кенг кўламли ҳарбий машғулотларни бошлади. «Центр-2026» қўмондонлик-штаб машқлари доирасида минтақадан кутилаётган эҳтимолий ҳарбий агрессияни қайтариш ва Каспийда хавфсизликни таъминлаш бўйича мураккаб жанговар сценарийлар амалда синалмоқда.
Мазкур йирик стратегик машғулотларга 47 мингдан ортиқ шахсий таркиб, шунингдек, қуруқлик ва денгиз кучларининг салмоқли қисми жалб этилган.
«Центр-2026» сценарийси: Шартли душманнинг Марказий Осиёдан бостириб кириши
Россия Мудофаа вазирлиги эълон қилган расмий маълумотларга кўра, ўқув-машғулотларининг асосий сценарийси Марказий Осиё ҳудудидан тўсатдан ҳужум бошлаган шартли душман кучларига қарши туришга асосланган.
Ҳарбий бўлинмалар қуйидаги асосий босқичлар бўйича ҳаракатланмоқда:
Ҳужумни қайтариш: Шартли душманнинг биринчи зарбасини тўхтатиш ва чегара чизиғини ҳимоя қилиш;
Эгаллаб олинган ерларни озод қилиш: Рақиб қўлига ўтиб улгурган ҳудудларни қарши ҳужум орқали қайтариб олиш;
«Хавфсизлик зонаси»ни шакллантириш: Бостириб кириш хавфини бутунлай бартараф этиш мақсадида бевосита қўшни давлат ёки чегарадош ҳудуд ичида махсус хавфсизлик буфер зонасини яратиш.
Каспий флотилиясининг ўрни: Денгиздан зарба ва десантга қарши мудофаа
Қуруқликдаги шиддатли манёврлар билан бир қаторда операцияда Россиянинг Каспий флотилияси кучлари ҳам фаол қатнашмоқда:
Денгиздан артиллерия ва ракета кўмаги: Ҳарбий кемалар қуруқликдаги қўшинларнинг олдинга силжишини денгиз орқали қўллаб-қувватламоқда;
Десантга қарши операциялар: Соҳил бўйи инфратузилмасини рақиб десантлари тушишидан ҳимоя қилиш ва стратегик денгиз йўлларини блокадага олиш амалиётлари бажарилмоқда.
Марказий Осиё йўналиши ва Каспий денгизи бўйлаб бир вақтнинг ўзида олиб борилаётган ушбу кенг қамровли ҳарбий машғулотлар минтақадаги хавфсизлик архиваси ҳамда глобал геосиёсий ўзгаришлар фонида халқаро таҳлилчилар ва ҳарбий экспертларнинг жиддий эътиборини тортмоқда.
Изоҳлар 0
…