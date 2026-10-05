47 минг ҳарбий: Россия Марказий Осиё йўналишидаги янги ҳарбий сценарийни машқ қилмоқда

·15·Дунё
47 минг ҳарбий: Россия Марказий Осиё йўналишидаги янги ҳарбий сценарийни машқ қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия Федерацияси қуролли кучлари Марказий Осиё ва Каспий денгизи ҳавзасида «Сентр-2026» номли кенг кўламли ҳарбий машғулотларни бошлади.
  • Ушбу машғулотларда 47 мингдан ортиқ шахсий таркиб иштирок этмоқда ва улар Марказий Осиёдан кутилаётган эҳтимолий ҳарбий агрессияни қайтариш ҳамда Каспийда хавфсизликни таъминлаш каби мураккаб жанговар ссенарийларни амалда синамоқда.

Россия Федерацияси қуролли кучлари Марказий Осиё стратегик йўналиши ва Каспий денгизи ҳавзасида кенг кўламли ҳарбий машғулотларни бошлади. «Центр-2026» қўмондонлик-штаб машқлари доирасида минтақадан кутилаётган эҳтимолий ҳарбий агрессияни қайтариш ва Каспийда хавфсизликни таъминлаш бўйича мураккаб жанговар сценарийлар амалда синалмоқда.

Мазкур йирик стратегик машғулотларга 47 мингдан ортиқ шахсий таркиб, шунингдек, қуруқлик ва денгиз кучларининг салмоқли қисми жалб этилган.

«Центр-2026» сценарийси: Шартли душманнинг Марказий Осиёдан бостириб кириши

Россия Мудофаа вазирлиги эълон қилган расмий маълумотларга кўра, ўқув-машғулотларининг асосий сценарийси Марказий Осиё ҳудудидан тўсатдан ҳужум бошлаган шартли душман кучларига қарши туришга асосланган.

Ҳарбий бўлинмалар қуйидаги асосий босқичлар бўйича ҳаракатланмоқда:

  • Ҳужумни қайтариш: Шартли душманнинг биринчи зарбасини тўхтатиш ва чегара чизиғини ҳимоя қилиш;

  • Эгаллаб олинган ерларни озод қилиш: Рақиб қўлига ўтиб улгурган ҳудудларни қарши ҳужум орқали қайтариб олиш;

  • «Хавфсизлик зонаси»ни шакллантириш: Бостириб кириш хавфини бутунлай бартараф этиш мақсадида бевосита қўшни давлат ёки чегарадош ҳудуд ичида махсус хавфсизлик буфер зонасини яратиш.

Каспий флотилиясининг ўрни: Денгиздан зарба ва десантга қарши мудофаа

Қуруқликдаги шиддатли манёврлар билан бир қаторда операцияда Россиянинг Каспий флотилияси кучлари ҳам фаол қатнашмоқда:

  • Денгиздан артиллерия ва ракета кўмаги: Ҳарбий кемалар қуруқликдаги қўшинларнинг олдинга силжишини денгиз орқали қўллаб-қувватламоқда;

  • Десантга қарши операциялар: Соҳил бўйи инфратузилмасини рақиб десантлари тушишидан ҳимоя қилиш ва стратегик денгиз йўлларини блокадага олиш амалиётлари бажарилмоқда.

Марказий Осиё йўналиши ва Каспий денгизи бўйлаб бир вақтнинг ўзида олиб борилаётган ушбу кенг қамровли ҳарбий машғулотлар минтақадаги хавфсизлик архиваси ҳамда глобал геосиёсий ўзгаришлар фонида халқаро таҳлилчилар ва ҳарбий экспертларнинг жиддий эътиборини тортмоқда.

Центр-2026Россия Мудофаа вазирлигиКаспий флотилиясиМарказий Осиё стратегик йўналиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?17 сентябр 14:50Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди14 сентябр 23:55Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиЕвропа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилди19 сентябр 08:27Ити билан бирга машқ қилган аёл интернетни забт этдиИти билан бирга машқ қилган аёл интернетни забт этди9 август 14:01Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБолтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқда9 сентябр 11:37FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота