Ҳиндистонда аёллар спорт зали очилди: ҳижоб ва бурқада ҳам бемалол машқ қилиш мумкин

·35·Дунё
Ҳиндистонда аёллар спорт зали очилди: ҳижоб ва бурқада ҳам бемалол машқ қилиш мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистоннинг Коимбатор шаҳрида Шабана исмли аёл мусулмон аёллар ҳижоб ва бурқада бемалол шуғулланиши мумкин бўлган махсус спорт залини очди.
  • Шабана ўз вақтида вазни 140 килограммдан ошганида аёллар учун алоҳида спорт маскани топа олмагани сабабли шундай қарорга келган.
  • Мазкур марказда фақат аёллар ишлайди ва мижозларга жисмоний машқлар билан бирга тўғри овқатланиш бўйича ҳам маслаҳатлар берилади.

Ҳиндистоннинг Тамилнад штатидаги Коимбатор шаҳрида Шабана исмли аёл фақат аёллар шуғулланиши мумкин бўлган спорт залини очди. Бу ерда мусулмон аёллар ҳижоб ва бурқа каби кундалик кийимларида ҳам бемалол машқ қилиши мумкин.

BBC хабар беришича, Шабанани бундай қарорга келишга ўзининг соғлиғи билан боғлиқ муаммолари ва аёллар учун алоҳида спорт залини топа олмагани ундаган. У бир вақтлар вазни 140 килограммдан ошганини, озиш мақсадида ўз ҳудудидаги спорт залларини излаганида фақат аёллар учун мўлжалланган жой топа олмаганини айтган.

Шундан сўнг у аввал умумий спорт залида шуғуллана бошлаган, кейинчалик эса мураббийлик фаолиятини йўлга қўйган. Бир неча йил тажриба орттиргач, ўз спорт залини очишга қарор қилган.

Шабана ташкил этган марказ барча аёллар учун очиқ. Бироқ у мусулмонлар кўпчиликни ташкил этадиган маҳаллада жойлашгани сабабли, айниқса мусулмон аёллар орасида машҳур бўлган. Спорт залида фақат аёллар ишлайди, машғулотлар эса кун давомида ташкил этилади.

Бу ерда аёллар нафақат жисмоний машқлар билан шуғулланади, балки тўғри овқатланиш бўйича ҳам маслаҳат олади. Спорт залида қимматбаҳо тренажёрлардан кўра, кўпроқ оддий жиҳозлар ва пол устида бажариладиган машқларга эътибор қаратилади.

Шабана ўз фаолиятини йўлга қўйишда турли қаршиликларга дуч келганини ҳам яширмайди. Шунга қарамай, турмуш ўртоғи ва оиласининг кўмаги билан мақсадига эришган. Бугунги кунда у мураббийлик билан бирга оғир атлетика мусобақаларида ҳам қатнашиб келмоқда.

Спорт залига қатнайдиган аёллардан бири уч марта кесарча кесиш амалиётини бошдан кечирганидан кейин машғулотларни бошлаган ва 13 килограмм вазн йўқотганини айтган. Унинг таъкидлашича, бу маскан нафақат соғлом бўлиш, балки бошқа аёллар билан мулоқот қилиш ва кундалик стрессдан халос бўлиш имконини ҳам беради.

КоимбаторТамилнадШабанааёллар спорти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда чақмоқ ва кучли ёмғирлар 14 кишининг умрига зомин бўлдиҲиндистонда чақмоқ ва кучли ёмғирлар 14 кишининг умрига зомин бўлди27 октябр 17:44Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларЛеман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқлар30 июл 16:20150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви24 сентябр 10:06Озарбайжонда ҳижобли ўқитувчи ва ўқувчилар дарсни кўчада ўтказдиОзарбайжонда ҳижобли ўқитувчи ва ўқувчилар дарсни кўчада ўтказди19 октябр 11:27Озарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошландиОзарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошланди12 октябр 22:39Озарбайжонда ҳижоб сабаб мактабга киритилмаган ўқитувчи дарсни кўчада ўтдиОзарбайжонда ҳижоб сабаб мактабга киритилмаган ўқитувчи дарсни кўчада ўтди14 октябр 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди