«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди

·53·Дунё
«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрлинг Ҳоланд иштирокидаги реклама ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб, қўшимча 600 тонна маҳсулот етказиб берилишига сабаб бўлди.
  • Озиқ-овқат бўйича мутахассис Иселин Сагеннинг таъкидлашича, ушбу ҳодиса машҳур спортчиларнинг истеъмолчилар одатларига кучли психологик таъсиридан далолат беради.
  • Ҳоланднинг ўзи ҳам Англия Премер-лигасининг дастлабки 5 учрашувида 5 та гол уриб, тўпурарлар пойгасида пешқадамлик қилмоқда.

«Манчестер Сити» ва Норвегия миллий терма жамоаси тўпурари Эрлинг Ҳоланд ўз юртида нафақат футбол майдонида рекордлар ўрнатмоқда, балки бутун бошли истеъмол бозори динамикасини ҳам ўзгартириб юбормоқда. Британиянинг нуфузли talkSPORT нашри хабарига кўра, юлдуз ҳужумчининг иштироки Норвегия бўйлаб оддий сабзи савдосининг кескин ва мисли кўрилмаган даражада ошишига сабаб бўлди.

Озиқ-овқат бозори таҳлилчилари ушбу ҳодисани машҳур спортчиларнинг жамият одатларига кўрсатадиган кучли психологик таъсири — замонавий маркетинг феномени сифатида баҳоламоқда.

+600 тонна маҳсулот ва 25 фоизлик сакраш

Норвегиялик озиқ-овқат бўйича етакчи мутахассис Иселин Саген эълон қилган ҳисоб-китобларга кўра, кўрсаткичлар экспертларни ҳам ҳайратда қолдирган:

  • 25 фоизлик ўсиш: 2026 йилнинг июль ойида мамлакатда сабзи сотуви ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан нақ чорак қисмга кўпайган;

  • Қўшимча 600 тонна: Истеъмолчилар талабини қондириш мақсадида бозорга одатдагидан ташқари қўшимча равишда тахминан 600 тонна сабзи етказиб берилган.

Юк машинасидаги Ҳоланд: Реклама ролиги қандай иш берди?

Сагеннинг таъкидлашича, ушбу кутилмаган сакраш ортида бевосита Эрлинг Ҳоланд иштирокидаги оммавий реклама кампанияси турибди:

  • Ролик контенти: Жаҳон чемпионати баҳслари арафасида маҳаллий телевидение орқали мунтазам намойиш этилган видеолавҳада Ҳоланд юк машинасида кетаётган ҳолда иштаҳа билан сабзи истеъмол қилаётгани тасвирланган;

  • Ёшлар учун намуна: «Бу мутлақ фақат унинг ҳиссаси эканини илмий жиҳатдан исботлаш қийин, бироқ факт шуки — Ҳоланд Норвегияда ёшлар ва катталар учун улкан намуна тимсоли. Кўпчилик унинг турмуш тарзи, овқатланиши ва парҳезига тақлид қилади. У ушбу кампаниянинг марказида эди ва натижа яққол кўринди», — дея вазиятга изоҳ берди Иселин Саген.

Майдондаги сермаҳсуллик ҳам юқори даражада

Тўғри овқатланиш ва соғлом турмуш тарзи тарғиботчисига айланган 26 ёшли норвегиялик ҳужумчи яшил майдонда ҳам гол машинаси вазифасини бенуқсон бажармоқда:

  • Жорий мавсумда Ҳоланд Англия Премьер-лигасида ўтказилган дастлабки 5 та учрашувда 5 та гол киритишга эришди;

  • Форвард айни дамда АПЛ тўпурарлар пойгасида яккапешқадамликни мустаҳкам сақлаб турибди.

Эрлинг Ҳоланд феномени яна бир бор исботладики, ҳақиқий глобал суперюлдузнинг мақоми нафақат миллионлаб мухлисларни стадионларга чорлайди, балки бутун бир мамлакатда соғлом овқатланиш трендларини ҳам осонлик билан шакллантира олади.

Эрлинг ҲоландМанчестер СитиНорвегияАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити»да хавотир: Эрлинг Ҳоланд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олди«Манчестер Сити»да хавотир: Эрлинг Ҳоланд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олдиБугун 08:30Эквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилдиЭквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилдиКеча 14:34Самолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга бердиСамолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга берди3 октябр 14:08Шов-шув: Эрлинг Ҳоланд келажакда фақат битта клуб сафида ўйнамоқчи...Шов-шув: Эрлинг Ҳоланд келажакда фақат битта клуб сафида ўйнамоқчи...3 октябр 09:29«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди2 октябр 10:42Европада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқдаЕвропада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқда26 сентябр 15:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота