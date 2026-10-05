«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрлинг Ҳоланд иштирокидаги реклама ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб, қўшимча 600 тонна маҳсулот етказиб берилишига сабаб бўлди.
- Озиқ-овқат бўйича мутахассис Иселин Сагеннинг таъкидлашича, ушбу ҳодиса машҳур спортчиларнинг истеъмолчилар одатларига кучли психологик таъсиридан далолат беради.
- Ҳоланднинг ўзи ҳам Англия Премер-лигасининг дастлабки 5 учрашувида 5 та гол уриб, тўпурарлар пойгасида пешқадамлик қилмоқда.
«Манчестер Сити» ва Норвегия миллий терма жамоаси тўпурари Эрлинг Ҳоланд ўз юртида нафақат футбол майдонида рекордлар ўрнатмоқда, балки бутун бошли истеъмол бозори динамикасини ҳам ўзгартириб юбормоқда. Британиянинг нуфузли talkSPORT нашри хабарига кўра, юлдуз ҳужумчининг иштироки Норвегия бўйлаб оддий сабзи савдосининг кескин ва мисли кўрилмаган даражада ошишига сабаб бўлди.
Озиқ-овқат бозори таҳлилчилари ушбу ҳодисани машҳур спортчиларнинг жамият одатларига кўрсатадиган кучли психологик таъсири — замонавий маркетинг феномени сифатида баҳоламоқда.
+600 тонна маҳсулот ва 25 фоизлик сакраш
Норвегиялик озиқ-овқат бўйича етакчи мутахассис Иселин Саген эълон қилган ҳисоб-китобларга кўра, кўрсаткичлар экспертларни ҳам ҳайратда қолдирган:
25 фоизлик ўсиш: 2026 йилнинг июль ойида мамлакатда сабзи сотуви ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан нақ чорак қисмга кўпайган;
Қўшимча 600 тонна: Истеъмолчилар талабини қондириш мақсадида бозорга одатдагидан ташқари қўшимча равишда тахминан 600 тонна сабзи етказиб берилган.
Юк машинасидаги Ҳоланд: Реклама ролиги қандай иш берди?
Сагеннинг таъкидлашича, ушбу кутилмаган сакраш ортида бевосита Эрлинг Ҳоланд иштирокидаги оммавий реклама кампанияси турибди:
Ролик контенти: Жаҳон чемпионати баҳслари арафасида маҳаллий телевидение орқали мунтазам намойиш этилган видеолавҳада Ҳоланд юк машинасида кетаётган ҳолда иштаҳа билан сабзи истеъмол қилаётгани тасвирланган;
Ёшлар учун намуна: «Бу мутлақ фақат унинг ҳиссаси эканини илмий жиҳатдан исботлаш қийин, бироқ факт шуки — Ҳоланд Норвегияда ёшлар ва катталар учун улкан намуна тимсоли. Кўпчилик унинг турмуш тарзи, овқатланиши ва парҳезига тақлид қилади. У ушбу кампаниянинг марказида эди ва натижа яққол кўринди», — дея вазиятга изоҳ берди Иселин Саген.
Майдондаги сермаҳсуллик ҳам юқори даражада
Тўғри овқатланиш ва соғлом турмуш тарзи тарғиботчисига айланган 26 ёшли норвегиялик ҳужумчи яшил майдонда ҳам гол машинаси вазифасини бенуқсон бажармоқда:
Жорий мавсумда Ҳоланд Англия Премьер-лигасида ўтказилган дастлабки 5 та учрашувда 5 та гол киритишга эришди;
Форвард айни дамда АПЛ тўпурарлар пойгасида яккапешқадамликни мустаҳкам сақлаб турибди.
Эрлинг Ҳоланд феномени яна бир бор исботладики, ҳақиқий глобал суперюлдузнинг мақоми нафақат миллионлаб мухлисларни стадионларга чорлайди, балки бутун бир мамлакатда соғлом овқатланиш трендларини ҳам осонлик билан шакллантира олади.
Изоҳлар 0
…