Chery Жаекоо 7 Буюк Британия автомобил бозорида етакчиликни қўлга киритди

·6·Авто
Chery Жаекоо 7 Буюк Британия автомобил бозорида етакчиликни қўлга киритди

Хитойнинг Chery компаниясига тегишли бўлган Жаекоо 7 кроссовери Буюк Британия янги автомобиллар бозорида яна мутлақ етакчига айланди. Британия автомобил ишлаб чиқарувчилар ва сотувчилар жамияти (СММТ) маълумотларига кўра, сентябрь ойида мамлакатда ушбу моделдаги 10 813 та машина рўйхатга олинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу кўрсаткич кроссоверга олти ойлик танаффусдан сўнг биринчи ўринга қайтиш имконини берди. Умуман олганда, сентябрь ойида Британия бозори 350 518 та янги автомобилни қабул қилди ва бу 2017 йилдан буён кузатилган энг юқори сентябрь кўрсаткичи бўлди.

Техник хусусиятлар ва нарх сиёсати

Буюк Британия бозорида Жаекоо 7 харидорларга 1,6 литрли турбсияланган бензинли двигател ҳамда ШС-П уланадиган гибрид (PHEV) версияларида таклиф этилади. Бензинли модификация олд ёки тўла узатмали тизим билан таъминланади.

Мазкур автомобилнинг нархлари базавий комплектация учун тахминан 29 105 фунт стерлингдан бошланади. Энг юқори тоифадаги гибрид версиянинг қиймати эса 36 505 фунт стерлинггача етади.

Гибрид имкониятлари ва ўзига хос дизайн

ixbt.com маълумотига кўра, Жаекоо 7 нинг уланадиган гибрид версияси фақат электр энергиясининг ўзида 90 километргача масофани босиб ўта олади. Автомобилнинг умумий захира масофаси эса 1200 километрни ташкил этиб, тезкор қувват олиш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.

Ўзининг ўткир бурчакли ва салобатли ташқи кўриниши туфайли Буюк Британияда бу моделга норасмий равишда «Range Rover билан Temu» деган лақаб беришган. Ишлаб чиқарувчи барча модификациялар учун 7 йиллик ёки 160 000 километр масофага кафолат тақдим этади.

Хитойлик автомобилсозлар сентябрь ойида эришган ушбу муваффақият фонида Буюк Британия янги автомобиллар бозорининг қарийб 23 фоизини эгаллашга муваффақ бўлди. Бу эса осиёлик брендларнинг Европа бозоридаги мавқеи тобора мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатади.

CheryЖаекоо 7Автомобил бозориБуюк БританияКроссовер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаChery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқда11 сентябр 13:51Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиChery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди13 сентябр 20:28General Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқдаGeneral Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқда21 август 17:24Буюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаБуюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқда18 август 15:59BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиBYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди31 июл 15:57Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиТенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилди30 июл 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради