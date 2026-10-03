Chery Жаекоо 7 Буюк Британия автомобил бозорида етакчиликни қўлга киритди
Хитойнинг Chery компаниясига тегишли бўлган Жаекоо 7 кроссовери Буюк Британия янги автомобиллар бозорида яна мутлақ етакчига айланди. Британия автомобил ишлаб чиқарувчилар ва сотувчилар жамияти (СММТ) маълумотларига кўра, сентябрь ойида мамлакатда ушбу моделдаги 10 813 та машина рўйхатга олинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу кўрсаткич кроссоверга олти ойлик танаффусдан сўнг биринчи ўринга қайтиш имконини берди. Умуман олганда, сентябрь ойида Британия бозори 350 518 та янги автомобилни қабул қилди ва бу 2017 йилдан буён кузатилган энг юқори сентябрь кўрсаткичи бўлди.
Техник хусусиятлар ва нарх сиёсатиБуюк Британия бозорида Жаекоо 7 харидорларга 1,6 литрли турбсияланган бензинли двигател ҳамда ШС-П уланадиган гибрид (PHEV) версияларида таклиф этилади. Бензинли модификация олд ёки тўла узатмали тизим билан таъминланади.
Мазкур автомобилнинг нархлари базавий комплектация учун тахминан 29 105 фунт стерлингдан бошланади. Энг юқори тоифадаги гибрид версиянинг қиймати эса 36 505 фунт стерлинггача етади.
Гибрид имкониятлари ва ўзига хос дизайнixbt.com маълумотига кўра, Жаекоо 7 нинг уланадиган гибрид версияси фақат электр энергиясининг ўзида 90 километргача масофани босиб ўта олади. Автомобилнинг умумий захира масофаси эса 1200 километрни ташкил этиб, тезкор қувват олиш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.
Ўзининг ўткир бурчакли ва салобатли ташқи кўриниши туфайли Буюк Британияда бу моделга норасмий равишда «Range Rover билан Temu» деган лақаб беришган. Ишлаб чиқарувчи барча модификациялар учун 7 йиллик ёки 160 000 километр масофага кафолат тақдим этади.
Хитойлик автомобилсозлар сентябрь ойида эришган ушбу муваффақият фонида Буюк Британия янги автомобиллар бозорининг қарийб 23 фоизини эгаллашга муваффақ бўлди. Бу эса осиёлик брендларнинг Европа бозоридаги мавқеи тобора мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…