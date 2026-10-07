Венгрия Украина ва Молдованинг Европа Иттифоқига қўшилишига қаршилигини тўхтатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Иттифоқи вакиллари ва Будапешт Украина ҳамда Молдованинг ташкилотга аъзо бўлиши бўйича музокараларнинг техник босқичини ўтказишга келишиб олди.
- Венгрия ёз фаслидан буён сақлаб келаётган блокировкасини расман бекор қилиб, Шарқий Европа давлатларининг Европа Иттифоқига интеграциялашуви йўлидаги тўсиқлардан бирини бартараф этди.
Европа дипломатиясида бир неча ойлардан буён давом этаётган кескин сиёсий боширклик барҳам топди. Европа Иттифоқи вакиллари ва расмий Будапешт Украина ҳамда Молдованинг ташкилотга аъзо бўлиши бўйича музокараларнинг техник босқичини ўтказиш бўйича ўзаро келишувга эришди. Европанинг нуфузли Rapporteur портали ўз манбаларига таянган ҳолда маълум қилишича, Венгрия ёз фаслидан буён сақлаб келаётган блокировкасини расман бекор қилмоқда.
Ушбу келишув Шарқий Европа давлатларининг Европа Иттифоқига тўлақонли интеграциялашуви йўлидаги энг йирик дипломатик тўсиқлардан бирини бартараф этди.
Кейинги қадам: Иккита муҳим музокара кластери очилади
Томонлар эришган консенсус жараённинг тезлашиши учун янги ҳуқуқий майдон яратмоқда:
Умумий позициялар лойиҳаси: Келгуси ҳафтада ЕИга аъзо давлатлар музокараларнинг умумий позициялари лойиҳасини расман мувофиқлаштиради;
Кластерларни очиш: Агар ушбу ҳужжат маъқулланса, Киев ва Кишинёв учун аъзолик бўйича бир йўла иккита — ички бозор ва рақобатбардошлик сиёсатига оид асосий музокара кластерлари очилади;
Брюсселнинг умиди: ЕИ дипломатлари ушбу қарор барча аъзо давлатлар томонидан бир овоздан қабул қилинишига катта ишонч билдирмоқда.
Киевнинг вазифаси: 12 октябрдаги қонун ва миллий озчиликлар масаласи
Будапештнинг розилиги бежиз эмас — асосий шартлардан бири миллий озчиликлар ҳуқуқларини таъминлаш билан боғлиқ бўлиб турибди:
Олий Рададаги овоз бериш: Брюссель ва Будапештнинг кутишича, Украина Олий Радаси 12 октябрь куни миллий озчиликларнинг таълим олиш ҳуқуқларига оид махсус қонун лойиҳасини қабул қилиши лозим;
Муаммонинг ечими: Айнан ушбу қонуннинг кучга кириши Венгриянинг Украинадаги венгер диаспораси таълими бўйича кўп йиллик эътирозларига ижобий нуқта қўйиши кутилмоқда.
Financial Times инсайти: Петер Мадьярдан дипломатларга кўрсатма
Бундан аввал Буюк Британиянинг нуфузли Financial Times нашри Венгрия бош вазири Петер Мадьярнинг янги сиёсий йўналиши ҳақида муҳим маълумотларни очиқлаган эди:
Венгрия ҳукумати раҳбари ўз мамлакати дипломатларига Украина ва Молдовага ички бозор ҳамда рақобат масалалари бўйича кейинги икки блок музокаралари очилиши ҳақидаги хабарномаларни юборишга тўсқинлик қилмасликни шахсан топширган;
Бу қадам Будапештнинг аввалги қатъий вето сиёсатидан конструктив мулоқот босқичига ўтганини намойиш этади.
Украина ва Молдованинг ЕИ томон ташлаган бу тарихий қадами Европа хавфсизлик архитектураси ва минтақавий сиёсий харитасини янада мустаҳкамлаш йўлидаги ҳал қилувчи ўзгариш сифатида баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…