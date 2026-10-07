Венгрия Украина ва Молдованинг Европа Иттифоқига қўшилишига қаршилигини тўхтатди

·46·Дунё
Венгрия Украина ва Молдованинг Европа Иттифоқига қўшилишига қаршилигини тўхтатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Иттифоқи вакиллари ва Будапешт Украина ҳамда Молдованинг ташкилотга аъзо бўлиши бўйича музокараларнинг техник босқичини ўтказишга келишиб олди.
  • Венгрия ёз фаслидан буён сақлаб келаётган блокировкасини расман бекор қилиб, Шарқий Европа давлатларининг Европа Иттифоқига интеграциялашуви йўлидаги тўсиқлардан бирини бартараф этди.

Европа дипломатиясида бир неча ойлардан буён давом этаётган кескин сиёсий боширклик барҳам топди. Европа Иттифоқи вакиллари ва расмий Будапешт Украина ҳамда Молдованинг ташкилотга аъзо бўлиши бўйича музокараларнинг техник босқичини ўтказиш бўйича ўзаро келишувга эришди. Европанинг нуфузли Rapporteur портали ўз манбаларига таянган ҳолда маълум қилишича, Венгрия ёз фаслидан буён сақлаб келаётган блокировкасини расман бекор қилмоқда.

Ушбу келишув Шарқий Европа давлатларининг Европа Иттифоқига тўлақонли интеграциялашуви йўлидаги энг йирик дипломатик тўсиқлардан бирини бартараф этди.

Кейинги қадам: Иккита муҳим музокара кластери очилади

Томонлар эришган консенсус жараённинг тезлашиши учун янги ҳуқуқий майдон яратмоқда:

  • Умумий позициялар лойиҳаси: Келгуси ҳафтада ЕИга аъзо давлатлар музокараларнинг умумий позициялари лойиҳасини расман мувофиқлаштиради;

  • Кластерларни очиш: Агар ушбу ҳужжат маъқулланса, Киев ва Кишинёв учун аъзолик бўйича бир йўла иккита — ички бозор ва рақобатбардошлик сиёсатига оид асосий музокара кластерлари очилади;

  • Брюсселнинг умиди: ЕИ дипломатлари ушбу қарор барча аъзо давлатлар томонидан бир овоздан қабул қилинишига катта ишонч билдирмоқда.

Киевнинг вазифаси: 12 октябрдаги қонун ва миллий озчиликлар масаласи

Будапештнинг розилиги бежиз эмас — асосий шартлардан бири миллий озчиликлар ҳуқуқларини таъминлаш билан боғлиқ бўлиб турибди:

  • Олий Рададаги овоз бериш: Брюссель ва Будапештнинг кутишича, Украина Олий Радаси 12 октябрь куни миллий озчиликларнинг таълим олиш ҳуқуқларига оид махсус қонун лойиҳасини қабул қилиши лозим;

  • Муаммонинг ечими: Айнан ушбу қонуннинг кучга кириши Венгриянинг Украинадаги венгер диаспораси таълими бўйича кўп йиллик эътирозларига ижобий нуқта қўйиши кутилмоқда.

Financial Times инсайти: Петер Мадьярдан дипломатларга кўрсатма

Бундан аввал Буюк Британиянинг нуфузли Financial Times нашри Венгрия бош вазири Петер Мадьярнинг янги сиёсий йўналиши ҳақида муҳим маълумотларни очиқлаган эди:

  • Венгрия ҳукумати раҳбари ўз мамлакати дипломатларига Украина ва Молдовага ички бозор ҳамда рақобат масалалари бўйича кейинги икки блок музокаралари очилиши ҳақидаги хабарномаларни юборишга тўсқинлик қилмасликни шахсан топширган;

  • Бу қадам Будапештнинг аввалги қатъий вето сиёсатидан конструктив мулоқот босқичига ўтганини намойиш этади.

Украина ва Молдованинг ЕИ томон ташлаган бу тарихий қадами Европа хавфсизлик архитектураси ва минтақавий сиёсий харитасини янада мустаҳкамлаш йўлидаги ҳал қилувчи ўзгариш сифатида баҳоланмоқда.

Европа Иттифоқи ва УкраинаЕвропа Иттифоқи ва МолдоваВенгрияБудапешт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Будапешт марказида «саргардон» тўнғиз метро ҳаракатини тўхтатиб қўйдиБудапешт марказида «саргардон» тўнғиз метро ҳаракатини тўхтатиб қўйди8 август 23:29Венгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиВенгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олинди26 июн 18:32Инсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиИнсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушланди23 июн 21:34Бугун Чемпионлар лигаси финали: ПСЖ чемпионликни сақлаб қола оладими?Бугун Чемпионлар лигаси финали: ПСЖ чемпионликни сақлаб қола оладими?30 май 12:38Будапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порладиБудапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порлади13 август 17:42Жанни Инфантино ва Флорентино Перес Будапештдаги ЕЧЛ финалида учрашдиЖанни Инфантино ва Флорентино Перес Будапештдаги ЕЧЛ финалида учрашди3 июн 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?