«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди

·1·Дунё
«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди
Қисқача

Украина Президенти Владимир Зеленский мамлакат мудофаа тизимидаги энг катта муаммо маблағ ва ресурслар танқислиги эканини маълум қилди. Унинг айтишича, уруш харажатлари ошган, фронт эҳтиёжлари кенгайган ва Украина янги молиявий манбаларни излашга мажбур бўлмоқда. Янги мудофаа вазири Евгений Хмара Ғарб ҳамкорлари билан тузилган барча ҳарбий келишувларни аудитдан ўтказиб, етказилган ва кечикаётган ёрдамларни аниқлаши керак.

Украина Президенти Владимир Зеленский янги мудофаа вазири Евгений Хмарани расман таништириш маросимида мамлакат мудофаа тизими дуч келаётган энг асосий тўсиқ — маблағ ва ресурсларнинг кескин етишмаслиги эканини маълум қилди. Уруш харажатлари кескин ошгани ва фронтдаги эҳтиёжлар кенгайгани сабабли Киев янги молиявий манбаларни излашга мажбур бўлмоқда.

«Ресурслар кўпроқ талаб этилмоқда»: Зеленскийнинг баёноти

Давлат раҳбари янги вазир олдига муҳим вазифаларни қўяр экан, ҳарбий харажатлар ва қуролли қаршилик бўйича ҳозирги ҳолатни очиқ баҳолади:

"Бизда мавжуд бўлган энг катта муаммолардан бири — бу пул. Бу ҳақиқатан ҳам ҳозир Украина мудофаа соҳасидаги жуда жиддий чақириқ. Керакли ресурсларни топиш лозим ва менимча, бу биз дуч келган энг катта муаммодир. Уруш қимматлашди — бу факт. Ресурслар кўпроқ талаб қилинмоқда, танқислик ортди. Рақиб бизга қарши тобора кўпроқ воситаларни ишга солмоқда ва биз нафақат ҳимояланишимиз, балки фаол ҳаракат қилишимиз керак. Буларнинг барчаси катта маблағ талаб қилади.", — деди Владимир Зеленский.

Украина мудофаасидаги молиявий ва ҳарбий ҳолат кўрсаткичлари

Йўналиш

Муаммо моҳияти ва кўрилаётган чоралар

Асосий муаммо

Мудофаа соҳасида маблағ ва моддий ресурслар танқислиги

Янги вазир вазифаси

Евгений Хмара Ғарб ҳамкорлари билан барча келишувларни тўлиқ аудитдан ўтказади

Ҳарбий талаблар

Нафақат мудофаа, балки фаол ҳаракатларни давом эттириш учун янги молиявий оқимлар

Ҳаво мудофаасидаги заифлик

Баллистик ракеталардан ҳимояланишда жиддий қийинчиликлар (The Guardian)

Ҳамкорлар билан муносабат

Амалга оширилган ва кутилаётган ҳарбий ёрдам пакетларини қайта таҳлил қилиш

Ғарб билан келишувлар аудити ва баллистика хавфи

Зеленскийнинг таъкидлашича, янги тайинланган мудофаа вазири Евгений Хмара халқаро ҳамкорлар билан тузилган барча ҳарбий шартномаларни кенг кўламли аудитдан ўтказиши керак. Бунда қайси ёрдамлар амалда етказиб берилгани ва қайсилари кечикаётгани аниқлаштирилади.

Шу билан бирга, The Guardian нашрининг мудофаа ва хавфсизлик бўйича муҳаррири Дэн Саббаг Украина ҳаво мудофаа тизимлари Россиянинг сўнгги ракета ҳужумлари фонида, айниқса, баллистик ракеталарни уриб туширишда жиддий тўсиқ ва қийинчиликларга дуч келаётганини таъкидлади.

Сизнингча, Украина мудофаа соҳасида юзага келган катта молиявий танқисликни Ғарбнинг янги ёрдамлари орқали тўлиқ қоплай оладими ёки ички иқтисодий ресурсларни қайта кўриб чиқишга тўғри келадими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳарбий-сиёсий таҳлиллардан хабардор бўлиш учун ушбу муҳим хабарни яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаГерманияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаКеча, 23:42Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиЗеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиКеча, 23:20Мария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот бердиМария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот бердиКеча, 23:12Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувБанк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувКеча, 23:05Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Кеча, 22:56Метро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиМетро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиКеча, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди