«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди
Украина Президенти Владимир Зеленский мамлакат мудофаа тизимидаги энг катта муаммо маблағ ва ресурслар танқислиги эканини маълум қилди. Унинг айтишича, уруш харажатлари ошган, фронт эҳтиёжлари кенгайган ва Украина янги молиявий манбаларни излашга мажбур бўлмоқда. Янги мудофаа вазири Евгений Хмара Ғарб ҳамкорлари билан тузилган барча ҳарбий келишувларни аудитдан ўтказиб, етказилган ва кечикаётган ёрдамларни аниқлаши керак.
Украина Президенти Владимир Зеленский янги мудофаа вазири Евгений Хмарани расман таништириш маросимида мамлакат мудофаа тизими дуч келаётган энг асосий тўсиқ — маблағ ва ресурсларнинг кескин етишмаслиги эканини маълум қилди. Уруш харажатлари кескин ошгани ва фронтдаги эҳтиёжлар кенгайгани сабабли Киев янги молиявий манбаларни излашга мажбур бўлмоқда.
«Ресурслар кўпроқ талаб этилмоқда»: Зеленскийнинг баёноти
Давлат раҳбари янги вазир олдига муҳим вазифаларни қўяр экан, ҳарбий харажатлар ва қуролли қаршилик бўйича ҳозирги ҳолатни очиқ баҳолади:
"Бизда мавжуд бўлган энг катта муаммолардан бири — бу пул. Бу ҳақиқатан ҳам ҳозир Украина мудофаа соҳасидаги жуда жиддий чақириқ. Керакли ресурсларни топиш лозим ва менимча, бу биз дуч келган энг катта муаммодир. Уруш қимматлашди — бу факт. Ресурслар кўпроқ талаб қилинмоқда, танқислик ортди. Рақиб бизга қарши тобора кўпроқ воситаларни ишга солмоқда ва биз нафақат ҳимояланишимиз, балки фаол ҳаракат қилишимиз керак. Буларнинг барчаси катта маблағ талаб қилади.", — деди Владимир Зеленский.
Украина мудофаасидаги молиявий ва ҳарбий ҳолат кўрсаткичлари
Йўналиш
Муаммо моҳияти ва кўрилаётган чоралар
Асосий муаммо
Мудофаа соҳасида маблағ ва моддий ресурслар танқислиги
Янги вазир вазифаси
Евгений Хмара Ғарб ҳамкорлари билан барча келишувларни тўлиқ аудитдан ўтказади
Ҳарбий талаблар
Нафақат мудофаа, балки фаол ҳаракатларни давом эттириш учун янги молиявий оқимлар
Ҳаво мудофаасидаги заифлик
Баллистик ракеталардан ҳимояланишда жиддий қийинчиликлар (The Guardian)
Ҳамкорлар билан муносабат
Амалга оширилган ва кутилаётган ҳарбий ёрдам пакетларини қайта таҳлил қилиш
Ғарб билан келишувлар аудити ва баллистика хавфи
Зеленскийнинг таъкидлашича, янги тайинланган мудофаа вазири Евгений Хмара халқаро ҳамкорлар билан тузилган барча ҳарбий шартномаларни кенг кўламли аудитдан ўтказиши керак. Бунда қайси ёрдамлар амалда етказиб берилгани ва қайсилари кечикаётгани аниқлаштирилади.
Шу билан бирга, The Guardian нашрининг мудофаа ва хавфсизлик бўйича муҳаррири Дэн Саббаг Украина ҳаво мудофаа тизимлари Россиянинг сўнгги ракета ҳужумлари фонида, айниқса, баллистик ракеталарни уриб туширишда жиддий тўсиқ ва қийинчиликларга дуч келаётганини таъкидлади.
Сизнингча, Украина мудофаа соҳасида юзага келган катта молиявий танқисликни Ғарбнинг янги ёрдамлари орқали тўлиқ қоплай оладими ёки ички иқтисодий ресурсларни қайта кўриб чиқишга тўғри келадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳарбий-сиёсий таҳлиллардан хабардор бўлиш учун ушбу муҳим хабарни яқинларингизга улашинг!
…