Ғалати жиноят: Эркак хотинини 45 дақиқа скотч билан боғлаб қўйиб, футбол томоша қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Ричмонд шаҳрида 64 ёшли Терри Уорд ўз турмуш ўртоғини стулга скотч билан боғлаб, ертўлада қолдирганлиги учун қўлга олинди.
- Эркак ушбу ҳаракатини Америка футболи баҳсини хотиржам томоша қилиш истаги билан изоҳлаган.
- Жабрланувчи 45 дақиқа давомида ҳаракациз қолиб кетган ва унинг танасида шилиниш излари аниқланган.
АҚШнинг Виржиния штати Ричмонд шаҳрида оилавий зўравонлик билан боғлиқ ғайриоддий ва шов-шувли ҳолат юз берди. 64 ёшли фуқаро спорт томошасига халақит бермаслиги учун ўз қонуний турмуш ўртоғини стулга боғлаб қўйганликда айбланиб, полиция томонидан қўлга олинди.
Ҳодиса маҳаллий аҳоли ва оммавий ахборот воситаларининг кенг эътиборини тортди ҳамда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Ертўладаги 45 дақиқа: Воқеа қандай содир бўлган?
Жабрланувчи аёлнинг ҳуқуқ-тартибот органларига берган кўрсатмасига кўра, ҳодиса оиланинг шахсий хонадонида юз берган:
Скотч билан боғлаш: 64 ёшли Терри Уорд аёлини стулга ўтқазиб, скотч (ёпишқоқ тасма) билан маҳкамлаб боғлаган ва уни уйнинг ертўласида қолдирган;
Вақт ва жароҳатлар: Аёл 30 дақиқадан 45 дақиқагача бўлган вақт мобайнида ҳаракатсиз, боғланган ҳолда қолиб кетган;
Ашёвий далиллар: Чақирув бўйича етиб келган полиция ходимлари жабрланувчининг қўлларидаги қизариш ва шилиниш изларини, шунингдек, баданидаги скотч қолдиқларини расман қайд этган.
«Мақсадим фақат футболни тинч кўриш эди»: Гумонланувчининг иқрори
Ҳибсга олинган Терри Уорд ўз хатти-ҳаракатларини инкор этмади, бироқ унинг келтирган баҳонаси ҳатто терговчиларни ҳам ҳайратга солди:
Спортга меҳрнинг чегараси: Эркак сўроқ чоғида Америка футболи (NFL) баҳсини ҳеч қандай шовқин-суронсиз, тўлиқ хотиржамликда томоша қилишни хоҳлагани ва шу сабабли турмуш ўртоғини боғлаб қўйишга қарор қилганини билдирган;
Қонуний жазо хавфи: Унинг бу баҳонаси қонун олдида оқловчи омил бўла олмади. Ҳозирда Терри Уордга нисбатан оилавий зўравонлик ҳамда шахснинг ҳаракат эркинлигини ноқонуний чеклаш моддалари бўйича расмий айблов эълон қилинган.
Изоҳлар 0
…