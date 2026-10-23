Ғалати жиноят: Эркак хотинини 45 дақиқа скотч билан боғлаб қўйиб, футбол томоша қилди

·57·Дунё
Ғалати жиноят: Эркак хотинини 45 дақиқа скотч билан боғлаб қўйиб, футбол томоша қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Ричмонд шаҳрида 64 ёшли Терри Уорд ўз турмуш ўртоғини стулга скотч билан боғлаб, ертўлада қолдирганлиги учун қўлга олинди.
  • Эркак ушбу ҳаракатини Америка футболи баҳсини хотиржам томоша қилиш истаги билан изоҳлаган.
  • Жабрланувчи 45 дақиқа давомида ҳаракациз қолиб кетган ва унинг танасида шилиниш излари аниқланган.

АҚШнинг Виржиния штати Ричмонд шаҳрида оилавий зўравонлик билан боғлиқ ғайриоддий ва шов-шувли ҳолат юз берди. 64 ёшли фуқаро спорт томошасига халақит бермаслиги учун ўз қонуний турмуш ўртоғини стулга боғлаб қўйганликда айбланиб, полиция томонидан қўлга олинди.

Ҳодиса маҳаллий аҳоли ва оммавий ахборот воситаларининг кенг эътиборини тортди ҳамда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Ертўладаги 45 дақиқа: Воқеа қандай содир бўлган?

Жабрланувчи аёлнинг ҳуқуқ-тартибот органларига берган кўрсатмасига кўра, ҳодиса оиланинг шахсий хонадонида юз берган:

  • Скотч билан боғлаш: 64 ёшли Терри Уорд аёлини стулга ўтқазиб, скотч (ёпишқоқ тасма) билан маҳкамлаб боғлаган ва уни уйнинг ертўласида қолдирган;

  • Вақт ва жароҳатлар: Аёл 30 дақиқадан 45 дақиқагача бўлган вақт мобайнида ҳаракатсиз, боғланган ҳолда қолиб кетган;

  • Ашёвий далиллар: Чақирув бўйича етиб келган полиция ходимлари жабрланувчининг қўлларидаги қизариш ва шилиниш изларини, шунингдек, баданидаги скотч қолдиқларини расман қайд этган.

«Мақсадим фақат футболни тинч кўриш эди»: Гумонланувчининг иқрори

Ҳибсга олинган Терри Уорд ўз хатти-ҳаракатларини инкор этмади, бироқ унинг келтирган баҳонаси ҳатто терговчиларни ҳам ҳайратга солди:

  • Спортга меҳрнинг чегараси: Эркак сўроқ чоғида Америка футболи (NFL) баҳсини ҳеч қандай шовқин-суронсиз, тўлиқ хотиржамликда томоша қилишни хоҳлагани ва шу сабабли турмуш ўртоғини боғлаб қўйишга қарор қилганини билдирган;

  • Қонуний жазо хавфи: Унинг бу баҳонаси қонун олдида оқловчи омил бўла олмади. Ҳозирда Терри Уордга нисбатан оилавий зўравонлик ҳамда шахснинг ҳаракат эркинлигини ноқонуний чеклаш моддалари бўйича расмий айблов эълон қилинган.

РичмондТерри Уордоилавий зўравонликАмерика футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда хотинини калтаклаган эркак 3 йилга қамалдиҚашқадарёда хотинини калтаклаган эркак 3 йилга қамалди13 октябр 05:41Қашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилдиҚашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилди3 октябр 13:57Гарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиГарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳолади15 июн 19:52Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси14 сентябр 17:45Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиСамолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишди6 сентябр 11:06Самолётда жанжал кўтарган 67 ёшли йўловчи ўриндиғига скотч билан боғлаб қўйилдиСамолётда жанжал кўтарган 67 ёшли йўловчи ўриндиғига скотч билан боғлаб қўйилди18 сентябр 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди