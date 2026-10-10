Янги Зеландияда ташқи кўриниши билан эътиборни тортган ғайриоддий олма топилди

·36·Дунё
Янги Зеландияда ташқи кўриниши билан эътиборни тортган ғайриоддий олма топилди

Янги Зеландиянинг Чристчурч шаҳрида ташқи кўриниши билан эътиборни тортган ғайриоддий олма топилди. Меванинг бир томони қизил, иккинчи томони эса сариқ рангда бўлиб, гўё икки хил рангга атайлаб бўялгандек кўринади.

Ноёб олма шаҳарнинг Маиреҳау ҳудудида жойлашган “Sunshine Corner Market” дўконига келтирилган “Red Braeburn” навли мевалар орасидан чиқди. Унинг пўстидаги ранглар деярли аниқ чегара билан ажралиб тургани харидорларни ҳайратга солган.

Мутахассислар бундай ноодатий меваларни “химера олма” деб аташади. Бу ҳодиса мева таркибида генетик хусусиятлари турлича бўлган ҳужайралар мавжудлиги билан изоҳланади. Хабарларда бундай олмаларнинг ниҳоятда кам учраши, ҳатто миллионта мева орасидан биттасини топиш ҳам мушкул экани таъкидланган.

Дўкон эгасининг айтишича, у узоқ йиллардан буён мева савдоси билан шуғулланса-да, шу пайтгача бундай олмага дуч келмаган. Унинг ноодатий кўриниши харидорларда катта қизиқиш уйғотган: айримлар суратга тушираётган бўлса, бошқалар уни ўз кўзи билан кўриш учун оила аъзоларини ҳам олиб келмоқда.

Ҳозирда олма янгилигини сақлаш мақсадида совиткичга жойлаштирилган. Дўкон маъмурияти уни ноёб ҳолатда сақлаб қолиш ёки ички қисми ҳам икки хил рангда эканини аниқлаш учун кесиб кўриш борасида ҳали якуний қарорга келмаган.

ЧристчурчRed Braeburnхимера олмаSunshine Corner Market
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг оғир ҳашарот қирилиб кетишдан сақландиДунёдаги энг оғир ҳашарот қирилиб кетишдан сақланди6 октябр 10:07Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)13 август 14:17Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев Рамзан Қодировни қабул қилдиОзарбайжон Президенти Илҳом Алиев Рамзан Қодировни қабул қилдиБугун 21:37Саудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилдиСаудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилдиБугун 21:33Porsche 911 дизайнидаги диван яратилдиPorsche 911 дизайнидаги диван яратилдиБугун 21:10Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солдиБир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солдиБугун 21:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди