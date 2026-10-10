Porsche 911 дизайнидаги диван яратилди

·5·Дунё
Porsche 911 дизайнидаги диван яратилди

Италияда ишлаб чиқарилган ҳунармандчилик анъаналаридан илҳомланган Arkadia-life компанияси классик Porsche 911 спорткарига ўхшаш ноодатий мебель — P01 Classic диванини тақдим этди. Унинг ташқи кўриниши 1960 йиллардаги спорт автомобилларини эслатади. Бироқ бу ҳақиқий Porsche автомобили эмас, балки автомобиль дизайнидан илҳомланиб яратилган мебель ҳисобланади.

Диван бир кишига мўлжалланган бўлиб, унинг корпусида еттита сақлаш бўлими мавжуд. Унга ичимликлар учун музлаткич, вино совутгич, созланадиган стакан тутқичлари ва телефонни симсиз қувватлаш мосламаси ўрнатилган.

Шунингдек, мебель Буюк Британиянинг SENSONUM аудио тизими билан жиҳозланган. Унда кучайтиргич, сабвуфер ва 13 та динамик мавжуд. Мусиқани Bluetooth орқали телефондан бошқариш мумкин. Диваннинг умумий оғирлиги қарийб 220 килограммни ташкил этади.

Yanko Design нашри маълумотига кўра, P01 Classic диванининг бошланғич нархи тахминан 30 минг долларни ташкил қилади. Айрим ранг ва безак вариантлари учун қўшимча ҳақ тўлаш талаб этилади.

Porsche avtomobili old qismidan ishlangan, jigarrang charm o‘rindiqli kreslo.
Arkadia-lifeP01 Classic диваниPorsche 911SENSONUM аудио тизими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаPorsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гача14 июл 14:28Диван ичига яширинган алимент қарздорини ити «фош қилди» (видео)Диван ичига яширинган алимент қарздорини ити «фош қилди» (видео)24 июл 22:35Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?22 сентябр 17:1670 долларлик диван ичидан 43 минг доллар пул топилди70 долларлик диван ичидан 43 минг доллар пул топилди7 август 12:11Янги Зеландияда ташқи кўриниши билан эътиборни тортган ғайриоддий олма топилдиЯнги Зеландияда ташқи кўриниши билан эътиборни тортган ғайриоддий олма топилдиБугун 21:08Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солдиБир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солдиБугун 21:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди