Porsche 911 дизайнидаги диван яратилди
Италияда ишлаб чиқарилган ҳунармандчилик анъаналаридан илҳомланган Arkadia-life компанияси классик Porsche 911 спорткарига ўхшаш ноодатий мебель — P01 Classic диванини тақдим этди. Унинг ташқи кўриниши 1960 йиллардаги спорт автомобилларини эслатади. Бироқ бу ҳақиқий Porsche автомобили эмас, балки автомобиль дизайнидан илҳомланиб яратилган мебель ҳисобланади.
Диван бир кишига мўлжалланган бўлиб, унинг корпусида еттита сақлаш бўлими мавжуд. Унга ичимликлар учун музлаткич, вино совутгич, созланадиган стакан тутқичлари ва телефонни симсиз қувватлаш мосламаси ўрнатилган.
Шунингдек, мебель Буюк Британиянинг SENSONUM аудио тизими билан жиҳозланган. Унда кучайтиргич, сабвуфер ва 13 та динамик мавжуд. Мусиқани Bluetooth орқали телефондан бошқариш мумкин. Диваннинг умумий оғирлиги қарийб 220 килограммни ташкил этади.
Yanko Design нашри маълумотига кўра, P01 Classic диванининг бошланғич нархи тахминан 30 минг долларни ташкил қилади. Айрим ранг ва безак вариантлари учун қўшимча ҳақ тўлаш талаб этилади.
Изоҳлар 0
…