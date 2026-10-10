Мухлислар бежиз таққосламаган экан: Мерилин Монро ва Сидни Суини ўртасидаги кутилмаган қариндошлик аниқланди

·0·Маданият
Мухлислар бежиз таққосламаган экан: Мерилин Монро ва Сидни Суини ўртасидаги кутилмаган қариндошлик аниқланди

Голливуд юлдузлари Сидни Суини ва Мерилин Монронинг ташқи ўхшашлиги мухлислар орасида кўп муҳокама қилинган. Энди эса “MyHeritage” генеалогик платформаси тадқиқотига кўра, актрисалар насл-насаби орқали ҳам боғлиқ экани маълум бўлди. Улар тўққизинчи авлод амакиваччалар ҳисобланади.

Тадқиқотчилар уларнинг умумий аждоди 1625–1689 йилларда Массачусетсда яшаган Эзра Перри эканини аниқлаган. Қариндошлик алоқаси Сидни Суинининг отаси Стивен Суини ва Мерилин Монронинг биологик отаси Чарльз Стенли Гиффорд орқали боғланади.

Платформа тадқиқотлар бўлими директори Рой Манделнинг айтишича, бу алоқани аниқлаш учун мутахассислар бир неча ой давомида изланиб, аҳоли рўйхатлари, туғилганлик ва никоҳ гувоҳномалари ҳамда черков архивларидаги юзлаб ҳужжатларни ўрганган.

Икки актрисанинг ўхшаш жиҳатлари ҳам бор. Ҳар иккиси табиатан жигарранг сочли бўлган, аммо сарғиш сочлари билан машҳур бўлишган. Улар кино оламида ижро этган драматик роллари билан ҳам танилган.

Мерилин Монро 1956 йилда турмуш қуришидан олдин яҳудийликни қабул қилган. Сидни Суинининг ҳам бу динга қизиқиши ҳақида хабарлар тарқалган, бироқ унинг динни қабул қилиши ҳақидаги маълумотлар тасдиқланмаган.

Шу тариқа, ташқи кўриниши билан таққослаб келинган икки актриса ўртасида тарихий қариндошлик алоқаси борлиги ҳақидаги тадқиқот натижалари эълон қилинди.

Сидни СуиниМерилин МонроМайХеритейджЭзра Перри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқландиМерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқланди24 июн 23:23Мерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқдиМерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқди24 август 21:23Афсонавий актриса Мерилин Монронинг рентген суратлари аукционга чиқарилдиАфсонавий актриса Мерилин Монронинг рентген суратлари аукционга чиқарилди17 май 11:11Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирдиОзода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирдиБугун 21:2315 йилдан сўнг Хуррам ва Сулаймон яна бир фильмда! Премьера санаси маълум бўлди15 йилдан сўнг Хуррам ва Сулаймон яна бир фильмда! Премьера санаси маълум бўлдиБугун 21:01MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)Бугун 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар