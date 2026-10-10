АҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилди

·46·Дунё
АҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Маямида бўлиб ўтган махфий учрашувда АҚШ, Украина, Европа давлатлари ва НАТО вакиллари қиш фасли бошлангунга қадар низони тўхтатиш йўлларини муҳокама қилди.
  • Музокараларда «янги хавфсизлик архитектураси»ни яратиш консепсияси ва ҳудудий баҳслар бўйича «айрим ғоялар» кўриб чиқилди, бироқ тафсилотлар ошкор этилмади.

АҚШ, Украина, Европа давлатлари ва НАТО вакиллари иштирокида Майамида бўлиб ўтган махфий учрашув халқаро сиёсат саҳнасида катта шов-шувга сабаб бўлди. Reuters агентлигининг музокаралар жараёнидан хабардор манбасига таяниб хабар беришича, 6 соат давом этган ушбу учрашувда Россия ва Европа ўртасида узоқ йиллик тинчликни кафолатловчи «янги хавфсизлик архитектураси»ни яратиш концепцияси муҳокама қилинган.

Манбанинг қайд этишича, томонлар энг нозик масала — ҳудудий баҳслар бўйича ҳам «айрим ғоялар»ни кўриб чиққан, бироқ уларнинг тафсилотлари ҳозирча ошкор қилинмаяпти.

Трампнинг вакиллари ва урушни қишгача якунлаш режаси

9 октябрь куни ўтказилган мазкур муҳим саммитда юқори мартабали сиёсатчилар ва дипломатлар қатнашди:

  • Юқори даражадаги иштирокчилар: Музокараларда АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф, Америка етакчисининг куёви Жаред Кушнер, шунингдек, Украина, етакчи Европа давлатлари ҳамда НАТО расмийлари иштирок этди;

  • Қишгача тўхтатиш мақсади: Стив Уиткоффнинг билдиришича, кун тартибидаги асосий мавзу низони қиш фасли бошлангунга қадар тўхтатиш йўлларини топиш бўлган;

  • Кенг кўламли муаммолар: Бундан ташқари, қиш мавсумига тайёргарлик, ғалла экспорти коридорлари, Украинани урушдан кейин қайта тиклаш ҳамда унга АҚШ ва Европа томонидан узоқ муддатли хавфсизлик кафолатлари бериш масалалари кўриб чиқилди;

  • Россия учун ягона таклиф: Reuters маълумотларига кўра, иттифоқчилар яқин ҳафталар ичида Украинадаги можарони тартибга солиш бўйича ягона келишилган режани ишлаб чиқиб, уни тўғридан-тўғри Москвага тақдим этишни мақсад қилган. Шунингдек, Украинанинг Европа Иттифоқига кириш истиқболлари ҳам кун тартибидан жой олган.

Путин ва Трамп мулоқоти: Дронлар зарбаси ва музокаралар муддати

Майамидаги саммит билан бир кунда, 9 октябрда Россия ва АҚШ раҳбарлари Владимир Путин ҳамда Дональд Трамп ўртасида ҳам телефон мулоқоти бўлиб ўтди:

  • Ушаковнинг баёноти: Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг маълум қилишича, Путин телефон суҳбати чоғида Киев билан музокараларни тиклаш муддати қўшимча равишда қайта кўриб чиқилишини билдирган;

  • Сайлов кунидаги ҳужумлар оқибати: «Давлат Думасига сайловларнинг асосий кунида Киев режими Москва ва бошқа шаҳарларга дронлар орқали йирик зарбалар йўллашга уринди. Сайловларни бузишга қаратилган бу ҳаракатлар музокаралар жараёнини дарҳол қайта тиклаш имкониятини, аслида, йўққа чиқарди», — дея таъкидлади Ушаков.

Октябрь ойида кутилаётган уч томонлама саммит тақдири

Москва томони мулоқотга тайёрлигини илгари бир неча бор таъкидлаган. Владимир Путин июнь ойида тинчлик музокаралари Истанбулда эришилган аввалги келишувлар асосида олиб борилиши мумкинлигини айтган бўлса, сентябрда Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков Россия, Украина ва АҚШ иштирокидаги уч томонлама учрашув яқин истиқболда, хусусан, октябрь ойида бўлиб ўтиши эҳтимолини инкор этмаган эди.

Бироқ Майамида Ғарб томонидан тайёрланаётган янги ҳужжатлар пакети ва фронтдаги сўнгги кескинлашув ушбу жараённинг қай даражада тез амалга ошишини катта сўроқ остида қолдирмоқда.

Украина урушиДональд ТрампНАТОВладимир Путин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиАҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атади30 июл 10:57Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»27 июл 12:36Германиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилдиГерманиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилди5 август 19:16«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди24 июл 00:26Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»25 июн 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди