АҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Маямида бўлиб ўтган махфий учрашувда АҚШ, Украина, Европа давлатлари ва НАТО вакиллари қиш фасли бошлангунга қадар низони тўхтатиш йўлларини муҳокама қилди.
- Музокараларда «янги хавфсизлик архитектураси»ни яратиш консепсияси ва ҳудудий баҳслар бўйича «айрим ғоялар» кўриб чиқилди, бироқ тафсилотлар ошкор этилмади.
АҚШ, Украина, Европа давлатлари ва НАТО вакиллари иштирокида Майамида бўлиб ўтган махфий учрашув халқаро сиёсат саҳнасида катта шов-шувга сабаб бўлди. Reuters агентлигининг музокаралар жараёнидан хабардор манбасига таяниб хабар беришича, 6 соат давом этган ушбу учрашувда Россия ва Европа ўртасида узоқ йиллик тинчликни кафолатловчи «янги хавфсизлик архитектураси»ни яратиш концепцияси муҳокама қилинган.
Манбанинг қайд этишича, томонлар энг нозик масала — ҳудудий баҳслар бўйича ҳам «айрим ғоялар»ни кўриб чиққан, бироқ уларнинг тафсилотлари ҳозирча ошкор қилинмаяпти.
Трампнинг вакиллари ва урушни қишгача якунлаш режаси
9 октябрь куни ўтказилган мазкур муҳим саммитда юқори мартабали сиёсатчилар ва дипломатлар қатнашди:
Юқори даражадаги иштирокчилар: Музокараларда АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф, Америка етакчисининг куёви Жаред Кушнер, шунингдек, Украина, етакчи Европа давлатлари ҳамда НАТО расмийлари иштирок этди;
Қишгача тўхтатиш мақсади: Стив Уиткоффнинг билдиришича, кун тартибидаги асосий мавзу низони қиш фасли бошлангунга қадар тўхтатиш йўлларини топиш бўлган;
Кенг кўламли муаммолар: Бундан ташқари, қиш мавсумига тайёргарлик, ғалла экспорти коридорлари, Украинани урушдан кейин қайта тиклаш ҳамда унга АҚШ ва Европа томонидан узоқ муддатли хавфсизлик кафолатлари бериш масалалари кўриб чиқилди;
Россия учун ягона таклиф: Reuters маълумотларига кўра, иттифоқчилар яқин ҳафталар ичида Украинадаги можарони тартибга солиш бўйича ягона келишилган режани ишлаб чиқиб, уни тўғридан-тўғри Москвага тақдим этишни мақсад қилган. Шунингдек, Украинанинг Европа Иттифоқига кириш истиқболлари ҳам кун тартибидан жой олган.
Путин ва Трамп мулоқоти: Дронлар зарбаси ва музокаралар муддати
Майамидаги саммит билан бир кунда, 9 октябрда Россия ва АҚШ раҳбарлари Владимир Путин ҳамда Дональд Трамп ўртасида ҳам телефон мулоқоти бўлиб ўтди:
Ушаковнинг баёноти: Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг маълум қилишича, Путин телефон суҳбати чоғида Киев билан музокараларни тиклаш муддати қўшимча равишда қайта кўриб чиқилишини билдирган;
Сайлов кунидаги ҳужумлар оқибати: «Давлат Думасига сайловларнинг асосий кунида Киев режими Москва ва бошқа шаҳарларга дронлар орқали йирик зарбалар йўллашга уринди. Сайловларни бузишга қаратилган бу ҳаракатлар музокаралар жараёнини дарҳол қайта тиклаш имкониятини, аслида, йўққа чиқарди», — дея таъкидлади Ушаков.
Октябрь ойида кутилаётган уч томонлама саммит тақдири
Москва томони мулоқотга тайёрлигини илгари бир неча бор таъкидлаган. Владимир Путин июнь ойида тинчлик музокаралари Истанбулда эришилган аввалги келишувлар асосида олиб борилиши мумкинлигини айтган бўлса, сентябрда Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков Россия, Украина ва АҚШ иштирокидаги уч томонлама учрашув яқин истиқболда, хусусан, октябрь ойида бўлиб ўтиши эҳтимолини инкор этмаган эди.
Бироқ Майамида Ғарб томонидан тайёрланаётган янги ҳужжатлар пакети ва фронтдаги сўнгги кескинлашув ушбу жараённинг қай даражада тез амалга ошишини катта сўроқ остида қолдирмоқда.
Изоҳлар 0
…