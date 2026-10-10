Хорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб беради

·2·Ўзбекистон
Хорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб беради

Хорижий давлатларда ўзбек миллий таомлари ресторанини очган ёки очишни режалаштираётган тадбиркорлар харажатларининг 50 фоизигача бўлган қисмини давлат субсидияси орқали қоплаши мумкин. Бу ҳақда Ягона интерактив давлат хизматлари порталининг Телеграм-каналида маълум қилинди.

Қайд этилишича, мазкур хизмат Туризм қўмитаси томонидан бепул кўрсатилади. Ундан Ўзбекистонда расман рўйхатдан ўтган тадбиркорлар фойдаланишлари мумкин.

Субсидия олиш учун ариза берувчилар хорижда рўйхатдан ўтган ресторан ва бино ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этиши лозим. Бундан ташқари, санитария ҳамда ёнғин хавфсизлиги талабларига риоя этилганини тасдиқловчи маълумотлар, сарфланган харажатлар ва Ўзбекистондан маҳсулот етказиб берилганига оид ҳужжатлар талаб қилинади. Рестораннинг ички ва ташқи кўриниши акс этган фотосуратлар ҳам аризага илова қилинади. Зарур ҳолларда ҳужжатларнинг расмий таржимаси ҳам сўралиши мумкин.

Аризалар 18 иш куни ичида кўриб чиқилади. Маъқулланган тақдирда, субсидия маблағлари 7 иш куни давомида тадбиркорнинг банк ҳисобварағига ўтказилади. Агар ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни бартараф этиб, аризани қайта топшириш мумкин.

Тадбиркорлар субсидия олиш учун аризаларни my.gov.uz портали орқали юборишлари мумкин.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда айрим тиббиёт ходимларига уй-жой сотиб олиш учун субсидия ажратилиши ҳақида ҳам хабар берилган эди.

Туризм қўмитасиmy.gov.uzдавлат субсидиясиўзбек миллий таомлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқландиДавлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқландиБугун 18:45ЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумотЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумотБугун 11:00Тошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирдиТошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирди7 октябр 14:011 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади1 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади24 сентябр 08:23Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин17 сентябр 19:441 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди18 август 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин