АҚШда ота шифокорлар етиб келгунча чақалоғини ўзи қабул қилиб олди (видео)

·34·Дунё
АҚШда ота шифокорлар етиб келгунча чақалоғини ўзи қабул қилиб олди (видео)

АҚШдаги шифохоналардан бирида тасвирга олинган туғруқ жараёни акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Унда чақалоқ кутилганидан тез дунёга келаётгани, отаси эса уни ўз қўллари билан қабул қилиб олаётгани кўринади.

Видеода аёлнинг туғруқ жараёни тезлашиб кетгани сабабли вазият кутилмаганда ўзгаради. Тиббиёт ходимлари зарур тайёргарлик кўраётган пайтда чақалоқнинг боши кўрина бошлайди. Шунда ота вазиятга тезда мослашиб, қизалоғини эҳтиёткорлик билан қабул қилиб олади.

Тасвирларда эркакнинг чақалоқни бағрига босгани акс этган. Ушбу ҳолат интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортиб, кўплаб илиқ муносабатларга сабаб бўлди.

Боланинг онаси ижтимоий тармоқларда изоҳ қолдириб, ҳамширага миннатдорлик билдирган. Унинг айтишича, ҳаммаси шу қадар тез содир бўлганки, турмуш ўртоғи беихтиёр ёрдам беришга киришган. Она ва чақалоқнинг аҳволи яхши экани ҳам маълум қилинган.

Чақалоққа Селин (Celine) деб исм қўйилган.

туғруқижтимоий тармоқларСелин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чақалоғини орқасига боғлаб меҳнат қилаётган ишчи интенетда кўпчиликни таъсирлантирмоқда!Чақалоғини орқасига боғлаб меҳнат қилаётган ишчи интенетда кўпчиликни таъсирлантирмоқда!4 июл 15:1710 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди11 август 10:13Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиКолумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолди12 август 16:32АҚШ армияси ноёб тузилишга эга гибрид юк самолётини синовдан ўтказмоқдаАҚШ армияси ноёб тузилишга эга гибрид юк самолётини синовдан ўтказмоқдаБугун 12:29Тожикистонда сеҳргарлар, фолбинлар ва уларнинг мижозлари “қора рўйхат”га олинадиТожикистонда сеҳргарлар, фолбинлар ва уларнинг мижозлари “қора рўйхат”га олинадиБугун 12:25Тибетда даҳшатли офат: 7 магнитудали зилзила қурбонлар келтирди, бинолар вайрон бўлдиТибетда даҳшатли офат: 7 магнитудали зилзила қурбонлар келтирди, бинолар вайрон бўлдиБугун 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди